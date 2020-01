Ensikatsauksessa OnePlus Concept One

OnePlus paljasti viimein huhutun OnePlus Concept One -puhelimensa CES 2020 -messuilla Las Vegasissa. Puhelimen erikoisuus on sen kyky piilottaa takakameransa lasikerroksen alle. Lasi siis tummenee ja kirkastuu sen mukaan, onko kamera käytössä vai ei.

Lopputuloksena on tyylikäs takakuori, jossa ei näy erillistä kameramoduulia. Samaa häivytystekniikkaa on käytetty aiemmin esimerkiksi modernien autojen kattoikkunoissa.

OnePlussan tekniikka toimii käytännössä siten, että kameran päällä on sähkövirtaan reagoiva lasi. Kun käyttäjä avaa kamerasovelluksen, puhelin ohjaa virtaa lasiin, jolloin lasi kirkastuu läpinäkyväksi. Kamerasovelluksen sulkeutuessa virta katkaistaan ja lasi tummenee jälleen.

Kuva 1/2 (Image credit: Future) Lasipinta, kun kamera on suljettuna. Kuva 2/2 (Image credit: Future) Lasipinta, kun kamera on käytössä.

Elektrokrominen lasi ei ole mikään uusi keksintö, sillä sitä on hyödynnetty aiemmin esimerkiksi luotijunissa ja Boeingin lentokoneissa. OnePlus on kuitenkin ensimmäinen valmistaja, joka on onnistunut tekemään lasista niin ohuen, että sitä voi käyttää puhelimissa. Concept Onen lasi onkin vain 1,3 mm:n paksuinen.

OnePlus Concept One päätyy tuskin koskaan myyntiin saakka, mutta uusi tekniikka voi hyvinkin saapua OnePlus 8:aan tai johonkin myöhempään malliin.

Oman demomme perusteella lasipinnan tummeneminen ja kirkastuminen tapahtui todella nopeasti. OnePlussan mukaan siinä kestää vain 0,7 sekuntia. Efekti näyttää kiinnostavalta ja herättää meissä ainakin aluksi oman uutuudenviehätyksensä. Ominaisuus ei kuitenkaan tuo käytännössä mitään lisäarvoa puhelimeen tai paranna kameran laatua.

(Image credit: Future)

OnePlus pitääkin innovaatiota pikemminkin valmistautumisena tulevaisuuteen. Jos puhelimessa tulee jonain päivänä olemaan esimerkiksi kahdeksan linssiä, niiden piilottaminen parantaa selvästi puhelimen ulkonäköä. Kuvittele, jos esimerkiksi viidellä kameralla varustettu Nokia 9 PureView käyttäisi vastaavaa tekniikkaa.

Concept One on vuorattu McLarenille tyypilliseen tyyliin räikeään papaijanoranssiin nahkaan. Nahkakuori ja tumma kameralasi muodostavat sileän tason, joten kameramoduuli ei muodosta takakuoreen erillistä mollukkaa. Virtaviivainen muotoilu muistuttaakin brittiläisen urheiluautovalmistajan rohkeita konseptiautoja.

Konseptipuhelin ei silti tarjoa mitään muita uudistuksia OnePlussan aiempiin malleihin verrattuna. Tummeneva lasi on toki kiinnostava kikka ja sitä voi halutessaan myös hyödyntää eräänlaisena manuaalisena filtterinä kameralle. Puhelin on kuitenkin pysynyt komponenttiensa ja toimintojensa osalta täysin samana kuin OnePlus 7T Pro.

Kuva 1/2 (Image credit: Future) Kuva 2/2 (Image credit: Future)

Tulevien puhelinten kannalta on kiinnostavaa kuulla, ettei uuden kameralasitekniikan toteuttaminen ole erityisen kallista. Se ei myöskään lisää virrankulutusta niin merkittävästi, että sillä olisi vaikutusta akunkestoon. Ainoa tuotantoa jarruttava asia vaikuttaakin olevan lasin kestävyyden kattavampi testaaminen. Innovaatio on vielä niin uusi, että OnePlus halunnee varmistaa sen kestävyyden pitkällä aikavälillä.

Nykymerkkien valossa tekniikka päätyy todennäköisesti massatuotantoon jonkin tulevan OnePlus-mallin kohdalla. Se ei tarjoa mitään vallankumoukselta puhelimen toiminnallisuuden kannalta, mutta erottaa OnePlussan muotoilun kilpailijoistaan. Vieläkin suurempi innovaatio olisi tosin vastaavan tekniikan hyödyntäminen puhelimen etukameran piilottamiseen näyttölasin alle.

