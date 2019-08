OnePlus 7T: julkaisupäivä, hinta ja tekniset tiedot

OnePlus 7 ja OnePlus 7 Pro eivät ole olleet markkinoilla vielä pitkään, mutta kiinalaisvalmistajalla on tapana päivittää mallistoaan puolen vuoden välein. Seuraavaksi vuorossa olisi siis todennäköisesti T-malli, jonka odotetaan saapuvan syksyllä 2019.

Osa käyttäjistä saattoi odottaa Pro-malliston korvaavan aiemmat T-päivitykset, mutta huhujen perusteella OnePlus pitäytyisi yhä vanhassa strategiassaan T-malleista.

OnePlus 7T saapuu niin pian OnePlus 7:n jälkeen, että puhelimeen saapuu tuskin mitään valtavia muutoksia. Odotamme kuitenkin tiettyjä kiinnostavia päivityksiä, jotka listasimme tähän artikkeliin. Kokoamme tähän juttuun myös kaikki viimeisimmät uutiset ja huhut OnePlus 7T:stä.

Päivitys: Meillä on jo aavistus siitä, milloin OnePlus 7T näkee päivänvalon ja koska se saapuu myymälöihin. Yhtiön toimitusjohtaja on jo myös käytännössä vahvistanut puhelimen olemassaolon ja en 5G-tuen.

Suoraan asiaan

Mikä? OnePlussan seuraava puhelin(mallisto).

OnePlussan seuraava puhelin(mallisto). Milloin se julkaistaan? Todennäköisesti lokakuussa.

Todennäköisesti lokakuussa. Mitä se maksaa? Paljon, mutta vähemmän kuin moni muu lippulaiva.

OnePlus 7T: julkaisupäivä ja hinta

Tähän mennessä julkisuuteen on vuotanut vain yksi huhu puhelimen julkaisupäivästä. Lähteen mukaan OnePlus 7T julkaistaan 26. päivä syyskuuta, mutta ainoastaan Intiassa.

Muissa maissa julkaisu tapahtuisi sen sijaan huhujen mukaan vasta 10. päivä lokakuuta, ja puhelin tulisi myyntiin 15.10. On tosin vielä epäselvää, onko myyntipäivä sama kaikilla markkinoilla.

Jos 15. lokakuuta kuulostaa tutulta päivältä, se johtuu todennäköisesti siitä, että sama lähde nosti kyseisen päivämäärän esiin jo aiemmin. Yksi TechRadarin omista lähteistä kertoi kuitenkin päivämäärän olevan pielessä. Siihen aikaan oletettiin kuitenkin, että lähde tarkoitti nimenomaan julkaisupäivää eikä myyntipäivää.

On siis mahdollista, että tieto pitää paikkansa, mutta suhtaudumme siihen vielä varauksella. Saamme todennäköisesti pian lisää huhuja OnePlussan julkaisuaikataulusta syksyn lähestyessä.

Edellä mainitut päivämäärät osuisivat myös melko hyvin yhteen OnePlussan aiempien julkaisujen kanssa. OnePlus 6T julkaistiin lokakuussa 2018 ja OnePlus 5T sekä OnePlus 3T puolestaan marraskuussa.

OnePlus 7 on edullisempi kuin suurin osa sen vastaavista kilpailijoista. (Kuva: TechRadar) (Image credit: TechRadar)

T-malli saattaa saada ensimmäistä kertaa kaksi eri versiota, jos OnePlus päättää jatkaa OnePlus 7T:stä ja 7T Prosta tuttua strategiaa. Emme kuitenkaan odota merkittäviä hinnanmuutoksia edellisiin malleihin nähden.

Se tarkoittaisi käytännössä sitä, että OnePlus 7T voisi maksaa noin 549 euroa ja OnePlus 7T Pro puolestaan noin 700 euroa. Hinnat saattavat kuitenkin ainakin teoriassa kohota korkeammiksi, jos molemmat malleista ovat 5G-puhelimia.

OnePlus 7T: uutiset ja huhut

OnePlus 7T:stä ei ole liikkunut vielä suuremmin huhuja, mutta yhtiön toimitusjohtaja Pete Lau on ainakin vahvistanut, että OnePlussan seuraava 5G-puhelin julkaistaan ennen vuodenvaihdetta. Hän siis viittaa erittäin todennäköisesti juuri OnePlus 7T:hen (tai 7T Prohon)

Olemme nähneet myös jo kaksi vuotoa mahdollisesta OnePlus 7T Prosta. Weiboon julkaistuissa kuvissa OnePlus 7T Proksi väitetty puhelin näkyy suojakuoren sisällä edestä ja takaa. Toisessakin kuvavuodossa puhelin on suojakuoren sisällä.

Molempien edellä mainittujen vuotojen tapauksessa kyse saattaa siis olla vain OnePlus 7 Prosta, joka on naamioitu kuoriin, sillä puhelimet ovat käytännössä identtisiä nykymallin kanssa.

Weiboon julkaistut vuotokuvat OnePlus 7T Proksi väitetystä puhelimesta. (Kuva: Weibo) (Image credit: Weibo)

Jos kuvat pitävät kuitenkin paikkansa, OnePlus 7T Pro olisi saamassa saman reunattoman näytön, pop-up-etukameran ja kolme takakameraa. Ainoa näkyvä ero nykymalliin verrattuna on kaiutinritilä, joka näyttäisi hieman suuremmalta. Se voisi viitata esimerkiksi entistä tehokkaampiin kaiuttimiin.

Sama tarina näyttäisi jatkuvan alla olevassa vuotokuvassa, mutta IBTimes India väittää OnePlussan vahvistaneen heille, että kyseisissä kuvissa näkyy todellisuudessa pelkkä OnePlus 7 Pro.

OnePlus 7T Proksi väitetty puhelin saattaa olla todellisuudessa pelkkä OnePlus 7 Pro. (Kuva: SlashLeaks/Weibo) (Image credit: SlashLeaks | Weibo)

On tietysti erikoista, että kuvien puhelimisissa näyttäisi silti olevan erilainen kaiutinritilä kuin 7 Prossa, mutta se saattaa johtua vain suojakuoren muotoilusta. Vaikuttaisi joka tapauksessa siltä, että kyseiset kuvat ovat tekaistuja.

Puhelimen muotoilu tulee joka tapauksessa pysymään todennäköisesti suhteellisen samana kuin aiemmin, sillä OnePlussan T-päivitykset ovat yleensä keskittyneet pelkästään puhelinten sisuskaluihin.

Teknisistä tiedoista puheen ollen: OnePlus 7T saa todennäköisesti uuden piirisarjan. Vaikka suorituskyky ei ole ollut mikään kompastuskivi nykyiselle OnePlus 7:lle, Qualcomm on sittemmin julkaissut uudemman Snapdragon 855 Plus -piirisarjan. OnePlussalla on ollut tapana valita markkinoiden tehokkain suoritin, joten valinnan kohdistuminen juuri Snapdragon 855 Plussaan vaikuttaa todennäköiseltä.

Mitä odotamme OnePlus 7T:ltä?

OnePlus 7 ja erityisesti OnePlus 7 Pro olivat vakuuttavia puhelimia, mutta kiinalaisyhtiöllä olisi petrattavaa vielä ainakin seuraavilla osa-alueilla:

1. Luokkansa paras kamera

OnePlus 7 Prossa on kolme kameraa, mutta se ei ota luokkansa parhaita kuvia. (Kuva: TechRadar) (Image credit: TechRadar)

Sekä OnePlus 7:ssä että OnePlus 7 Prossa on kohtuulliset kamerat, mutta ne eivät silti yllä hintaluokkansa parhaalle tasolle. Koska OnePlus 7 Pro on nyt käytännössä hintansa ja teknisten tietojensa puolesta lippulaivaluokassa, ei olisi epärealistista pyytää yhtiöltä huippuluokan kameraa.

Toivommekin OnePlussan panostavan entistä enemmän OnePlus 7T:n (ja mahdollisen 7T Pron) kameraosastoon. Odotamme erityisesti parannuksia hämäräkuvausominaisuuksiin ja pidempää zoomia.

2. Virallinen IP-vedenkestävyysluokitus

Vaikka OnePlus kertookin OnePlus 7 -malliston olevan jossain määrin vedenkestävä, puhelimilla ei ole virallista IP-vedenkestävyysluokitusta. Emme voi siis tietää, kuinka märissä olosuhteissa puhelimet todellisuudessa pärjäävät.

IP-luokituksen puutteen syy on ilmeisesti OnePlussan pyrkimys säästää rahaa, sillä virallinen sertifikaatti on maksullinen. Käytännön ero on periaatteessa muutenkin melko mitätön, sillä harva valmistaja korvaa puhelimille sattuneita vesivahinkoja, vaikka virallinen IP-luokitus löytyisikin.

Ymmärrämme osittain nämä perustelut, mutta haluaisimme silti nähdä OnePlus 7T:llä myös virallisen IP-luokituksen. OnePlus voisi samalla myös parantaa puhelintensa vedenkestävyyttä, sillä jotkin kolmansien osapuolten testit ovat osoittaneet, etteivät OnePlus 7 -malliston puhelimet ole aivan yhtä vedenkestävä kuin monet muut lippulaivat.

3. Näyttöön integroitu kamera

OnePlus 7 Pron pop-up-etukamera on kiinnostava, mutta se aiheuttaa omat ongelmansa. (Kuva: TechRadar) (Image credit: TechRadar)

OnePlus 7 -perusmallin näyttölovi alkaa tuntua jo suorastaan vanhanaikaiselta vuonna 2019. OnePlus 7 Prossa on puolestaan modernimpi pop-up-etukamera, joka mahdollistaa täysin reunattoman näytön, mutta on myös alttiimpi rikkoutumaan.

Ominaisuus tekee myös kasvojentunnistuksesta epäkäytännöllisemmän tavan puhelimen lukituksen avaamiseen, koska käyttäjä joutuu odottamaan joka kerta kameran avautumista.

Siksi toivoisimmekin OnePlussan lanseeraavan näyttölasiin integoidun etukameran. Se mahdollistaisi OnePlus 7 Pron kaltaisen reunattoman designin ilman huolia pop-up-kameran kestävyydestä.

Kyseisen tekniikan saapuminen 7T:hen on toki äärimmäisen epätodennäköistä, mutta se olisi kiinnostava lisä tulevaisuuden OnePlus-malleihin.

4. Langaton lataus

OnePlussan puhelimet eivät vieläkään tue langatonta latausta. Ominaisuuden puute ei ole välttämättä suuri ongelma kaikille käyttäjille, mutta langaton lataus on silti toiminto, jonka olettaisi löytyvän lippulaivaluokan laitteesta. Olimme erityisen pettyneitä siitä, ettei ominaisuutta oltu tuotu edes OnePlus 7 Prohon. Nyt olisi siis aika korjata tilanne.

5. Ohuempi, kevyempi ja kompaktimpi muotoilu

OnePlus 7 Pro on suuri ja painava puhelin. (Kuva: TechRadar) (Image credit: TechRadar)

Erityisesti OnePlus 7 Pro on suuri, painava ja melko paksu puhelin, joten ottaisimme ilolla vastaan hieman kevyemmän ja kompaktimman OnePlus 7T:n.

Toki suuri näyttö ja kookas akku aiheuttavat luontaiset rajoitteensa puhelimen muotoilulle, mutta pieni hionta olisi silti paikallaan. Näytön ei myöskään välttämättä tarvitsisi olla aivan yhtä suuri kuin OnePlus 7 Pron valtava 6,67-tuumainen ruutu.

6. Parempi akunkesto

OnePlus 7:ssä on 3 700 mAh:n akku ja OnePlus 7 Prossa 4 000 mAh:n kenno. Molemmat ovat toki melko kookkaita, mutta OnePlus ei silti ole tarjonnut markkinoiden parhainta akunkestoa.

Toivoisimmekin siis näkevämme OnePlus 7T:ssä entistä suuremman akun ja paremmin optimoidun ohjelmiston pidemmän akunkeston takaamiseksi. Käyttöliittymän toiminnallisuutta ei ole kuitenkaan syytä rajoittaa joidenkin kilpailijoiden tavoin, sillä OnePlussan Oxygen OS on yksi markkinoiden parhaista Android-käyttöliittymistä.

7. Tuki kolmansien osapuolten pikalatureille

OnePlus 7 -sarja latautuu äärimmäisen nopeasti – mutta vain virallisella OnePlus-laturilla. Tämä ei ole mikään valtava ongelma suurimmalle osalle käyttäjistä, jotka pärjäävät mukana tulleella laturilla.

Jos kuitenkin lainaat vaikkapa Huawein puhelinta käyttävän työkaverisi laturia, et pääse lähellekään normaaleja nopeuksia, vaikka laturi olisikin pikalaturi. Sama ongelma koskee varavirtalähteitä, joten toivoisimme OnePlussan korjaavan sen.