OnePlus 7: julkaisupäivä, hinta, uutiset ja huhut

Viime synsynä julkaistu OnePlus 6T oli juuri niin erinomainen kuin valmistajan aiemmatkin puhelimet. Se tarjosi lippulaivaluokan komponentit ja kevyen Android-käyttöliittymän huomattavasti kilpailijoitaan halvemmalla. Odotamme siis syystäkin innoissaan, mitä valmistajan seuraava OnePlus 7 pitää sisällään.

Sanottakoon kuitenkin, että tietomme ovat vielä tässä vaiheessa melko rajalliset. OnePlus itse on puhunut jatkuvasti siitä, kuinka tuleva malli tulee olemaan kaikin tavoin parempi kuin nykyinen OnePlus 6T, jossa oli muun muassa Euroopan ensimmäinen näyttöön upotettu sormenjälkitunnistin. OnePlus 7 tulee puolestaan todennäköisesti olemaan yksi ensimmäisistä puhelimista, joka käyttää Snapdragonin uusinta 855-piirisarjaa.

Lisäämme artikkeliin kaikki tärkeimmät uutiset ja huhut OnePlus 7:stä sitä mukaa kun kuulemme niitä.

Suoraan asiaan

Mikä? Seuraava OnePlus-malli

Seuraava OnePlus-malli Milloin? OnePlus 7 julkaistaan todennäköisesti toukokuussa 2019

OnePlus 7 julkaistaan todennäköisesti toukokuussa 2019 Paljonko se maksaa? Todennäköisesti enemmän kuin nykyinen 549 euron hintainen OnePlus 6T

OnePlus 7: julkaisupäivä ja hinta

OnePlus 7 julkaistaan todennäköisesti touko-kesäkuuussa 2019. OnePlus 6T julkaistiin toukokuussa 2018, joten toukokuu 2019 vaikuttaisi erittäin todennäköiseltä vaihtoehdolta OnePlus 7:lle. Toisaalta sekä OnePlus 5 että OnePlus 3 julkaistiin aikanaan kesäkuussa, joten sekin olisi realistinen julkaisuikkuna uudelle mallille.

Meillä ei ole toistaiseksi mitään tarkkaa tietoa OnePlus 7:n hinnoittelusta, mutta hyvänä lähtöpisteenä voisi pitää OnePlus 6T:n 549 euron julkaisuhintaa. Valmistaja on kuitenkin hivuttanut hintoja ylöspäin oikeastaan jokaisen mallin kohdalla, joten myös OnePlus 7 on luultavasti edeltäjäänsä tyyriimpi.

Jos sen sijaan harkitset 5G-mallia, se tulee maksamaan huomattavasti enemmän. OnePlus on vahvistanut kehittävänsä 5G-puhelinta, mutta meillä ei ole vielä tietoa saako OnePlus 7 5G-tukea. Yrityksen toimitusjohtaja on kuitenkin lausunut julkisesti, että heidän 5G-puhelimensa tulee olemaa noin 200-300 dollaria kalliimpi kuin seuraava 4G-puhelin.

Tiedämme siis, että yhtiö työstää sekä 5G- että 4G-puhelinta, mutta meillä ei ole varmuutta siitä, onko kyseessä saman mallin kaksi eri versiota vai täysin uusi puhelin. Kuluttajien pitäisi kuitenkin joka tapauksessa olla mahdollista valita myös edullisempi 4G-malli, jos 5G-version hinta tuntuu turhan korkealta.

OnePlus-sarja ei ole enää niin halpa kuin alun perin.

OnePlus 7: uutiset ja huhut

OnePlus 7:n suurin huhu on ehdottomasti yrityksen lupaus julkaista yksi maailman ensimmäisistä 5G-puhelimista. Valmistaja ei tuolloin maininnut nimeltä OnePlus 7:ää, mutta se on todennäköisimmin yrityksen ensimmäinen 5G-puhelin. On toki myös teoriassa mahdollista, että 5G-teknologia päätyy vasta myöhemmin tänä vuonna julkaistavaan OnePlus 7T:hen.

Yhtiön hehkuttama 5G-versio saattaa kuitenkin olla myös alku aivan uudelle puhelinmallille. Lähteiden mukaan OnePlussan tuleva 5G-puhelin aloittaa aivan uuden malliston ja toisen huhun mukaan sen hinnaksi asettuisi 649 dollaria (todennäköisesti noin 649 euroa).

Olemme nähneet myös yhden vuotokuvan OnePlus 7:stä, jonka perusteella puhelin pystyisi luopumaan näyttölovesta kokonaan. Laitteen kamera toimisi ilmeisesti jonkinlaisella liukumekanismilla. Näytön reunat näyttävät kuvissa huomattavasti pienemmiltä kuin aiemmin, joten toivomme kuvan olevan aito.

OnePlus 7:n vuotokuva (Lähde: Slash Leaks)

Puhelimessa on todennäköisesti lasinen takakuori, sillä OnePlus on käyttänyt samaa materiaalia myös OnePlus 6:ssa ja 6T:ssä.

Siinä on todennäköisesti myös liukukytkin, jonka avulla pystyy vaihtamaan nopeasti yleisen, äänettömän ja värinän välillä. Sen lisäksi siinä on varmasti Qualcommin uusin Snapdragon-piirisarja: Snapdragon 855. Suoritin tulee olemaan selvästi tehokkaampi kuin aiempi Snapdragon 845.

OnePlus 7 saa todennäköisesti myös reippaasti RAM-muistia. OnePlus 6T:n maksimimuisti oli 8 Gt:a, ja joulukuussa julkaistussa OnePlus 6T McLaren Editionissa RAM-muistia oli peräti 10 Gt:a. OnePlus 7:ssä tulee siis todennäköisesti olemaan vähintään yhtä paljon muistia kuin McLaren-erikoismallissa.

Tallennustilan määrä on vielä täysin auki, mutta emme usko aiempien mallien perusteella, että sitä pystyy laajentamaan microSD-kortilla. Myös näytön resoluutio on pieni kysymysmerkki. OnePlus on pysynyt itsepäisesti Full HD:ssa, mutta se alkaa tuntua puhelin puhelimelta yhtä vanhanaikaisemmalta. Odotammekin OnePlussan vaihtavan sen lopulta QHD:ksi tai jopa sitä korkeammaksi. Emme usko, että puhelin saa enää kuulokeliitäntää, koska OnePlus luopui siitä jo 6T:n kohdalla.

OnePlus 7: omat toiveemme

Emme tiedä vielä tarkkoja yksityiskohtia OnePlus 7:stä, mutta toivomme siltä ainakin näitä päivityksiä:

1. QHD-näyttö

OnePlus 6:ssa on hyvä näyttö, mutta se saisi olla terävämpi.

OnePlus on asentanut aina puhelimiinsa viimeisimmät huippuluokan komponentit, mutta jämähtänyt käyttämään ainoastaan Full HD -näyttöä. Näytön alhainen resoluutio onkin ollut puhelimen suurin kompastuskivi sen kaliimpiin kilpailijoihin nähden.

Ratkaisu pitää toki tuotantokustannukset edullisempina ja säästää laitteen akkua, mutta vuosi 2019 on korkea aika siirtyä QHD-resoluutioon. Toivomme sen tapahtuvan jo OnePlus 7:n kohdalla.

2. microSD-paikka

OnePlus 6T tarjoaa mukavasti tallennustilaa, mutta sitä ei saa harmillisesti laajennettua microSD-kortilla.

Se ei ole ihanteellinen tilanne, sillä 256 Gt:n tallennustila ei välttämättä riitä kaikille käyttäjille, jotka kuvaavat esimerkiksi paljon 4K-videoita tai täyttävät puhelimensa musiikilla, elokuvilla ja peleillä. OnePlus on profiloitunut jollain tapaa tekniikkaintoilijoiden suosikkipeliksi, joten arvostaisimme siis suuresti, jos valmistaja toisi muistikorttipaikan uutuusmalliinsa.

3. Kunnollinen vedenkestävyysluokitus

OnePlus 6T:n pitäisi selvitä kevyistä roiskeista, mutta toivoisimme OnePlus 7:ltä kunnollista vedenkestävyyttä.

One Plus 6T kestää jonkin verran vettä, mutta sillä ei ole mitään virallista IP-luokitusta, joten sen ei pitäisi lähtökohtaisesti kestää pidempää pulahdusta veteen.

Emme toki suosittele minkään puhelimen tahallista uittamista, mutta on silti hermoja säästävää tietää, että laite selviää pienestä vahingosta. Monet muut lippulaivamallit kestävät vähintään puolen tunnin upotuksen metrin syvyyteen, joten toivoisimme samaa myös OnePlus 7:ltä.

4. Stereo-kaiuttimet

OnePlus 6:ssa on vain yksi pohjaan sijoitettu monokaiutin, joten ääni peittyy helposti kämmenen alle. Toivoisimme OnePlussan siis vähintäänkin siirtävän sen parempaan paikkaan, mutta kaikkein paras ratkaisu olisi puhelimen varustaminen streokaiuttimilla.

Käytät musiikin kuunteluun todennäköisesti kuulokkeita, mutta stereokaiuttimet ovat silti mukava lisäominaisuus esimerkiksi lyhyiden YouTube-videoiden katsomiseen tai pelaamiseen.

5. Näyttölovesta luopuminen

Toivomme OnePlus 7:n luopuvan kokonaan näyttölovesta ja reunoista.

OnePlus 6T:ssä on kohtuullisen pienikokoinen pisaranmuotoinen näyttölovi, mutta emme voi olla ajattelematta, kuinka paljon paremmalta puhelin näyttäisi ilman sitä.

Olemme jo nähneet Vivo Nexin ja Oppo Find X:n kaltaisia reunattomia puhelimia, jotka hyödyntävät luovia ratkaisuja luopuakseen näyttölovesta ja rumista reunoista. OnePlus on tuonut uudet innovaatiot puhelimiinsa paljon aiemmin kuin monet muut valmistajat, joten se voisi hyvinkin olla yksi ensimmäisistä, joka siirtyy reunattomiin näyttöihin. Täytyy myös muistaa, että OnePlus on Oppon sisaryhtiö, joten talosta löytynee paljon osaamista reunattomien näyttöjen valmistamisesta.

6. Langaton lataaminen

OnePlus 6 tai 6T eivät tue langatonta latausta, vaikka niissä onkin lasinen selkämys. Se onkin yksi asioista, joissa OnePlus häviää monelle muulle lippulaivalle.

Lataustekniikan uupuminen on todennäköisesti tarkoin harkittu keino vähentää mallin tuotantokustannuksia ja siten pitää sen hinta alhaisempana. Tekniikka on kuitenkin yleistynyt jatkuvasti ja on sellainen mukavuusominaisuus, jota ei tiennyt kaipaavansa ennen sen kokeilemista. Vuosi 2019 olisi kypsä aika tekniikan tuomiselle myös keskihintaiseen puhelimeen.