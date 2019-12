Nvidia julkisti 6 uutta säteenseurantaa tukevaa peliä – mukana suosittu battle royale -peli

Osana tämän vuoden Nvidian GPU Technology Conferencea yhtiö julkisti kuusi uutta PC-peliä, jotka ovat aikeissa saada tuen säteenseurannalle.

Joukon tunnetuin peli on jo julkaistu battle royale -nimike Ring of Elysium, joka saa tuen myöhemmin julkaistavan päivityksen myötä.

Muut pelit ovat sen sijaan vasta tuloillaan ja ne ovat Boundary, Convallaria, F.I.S.T., Project X ja Xuan-Yuan Sword VII.

Ring of Elysium on Tencent Gamesin julkaisema ilmainen battle royale -peli, joka on saanut vaihtelevan vastaanoton pelaajilta ja kriitikoilta. Se on siitä huolimatta osoittautunut suosituksi, ja se tarjoaa mielenkiintoisen lisävivahteen suosittuun genreen. Säteenseurannan myötä tarvittavilla näytönohjaimilla varustetut pelaajat voivat saada lisäsyyn testata peliä.

Convallaria on toinen battle royale -peli, joka julkaistaan ensi vuonna. Tekijät lupaavat nopeatempoista räiskintää ja toimintapelielementtejä yli sadalle pelaajalle valtavissa avoimen maailman luolastoissa. Pelaajien välisen taistelun lisäksi pelissä nähdään myös tietokoneen ohjaamia otuksia.

Ja ne muut pelit

Ensi vuonna julkaistava Boundary on puolestaan painovoimattomassa tilassa käytävä räiskintäpeli, jonka on tarkoitus olla realistinen simulaatio ulkoavaruudesta. Pyrkimystä edesauttaa varmasti säteenseurannan tuoma visuaalinen hienous.

F.I.S.T:iä kuvaillaan puolestaan Metroidvania-tyyliseksi dieselpunk-peliksi, jonka pääosassa nähdään valtavalla mekaanisella hanskalla varustettu jänis. Pelin odotettu julkaisuikkuna on niin ikään vuosi 2020.

Xuan-Yuan Sword VII jatkaa pitkäikäistä kiinalaista roolipelisarjaa, kun taas Project X on koodinimi animepelien kehittäjä Mihoyo-studion uudelle räiskintäpelille, joka julkaistaan vasta vuonna 2021.

Nvidia mainitsee tiedotteessaan "muutamien julkistettujen pelien saapuvan myös Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan", joten kaikkia kuutta ei todennäköisesti nähdä täällä. Yhtiö ei kuitenkaan tarkentanut sen enempää, mitkä pelit saapuisivat myös länsimarkkinoille.

GTC-tapahtumassa Nvidia esitteli lisäksi uutta pelikuvaa Minecraftin tulevasta tuesta säteenseurannalle. Yhtiö ilmoitti tuen saapuvan "pian" vuonna 2020, joten säteenseuranta saataneen jo alkuvuoden aikana.