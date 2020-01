Nokian seuraava lippulaiva voi saada näytönalaisen etukameran

Kerroimme viime kuussa, että Nokian seuraavan lippulaivan julkaisua lykätään eteenpäin loppuvuodelle 2020, jottei puhelin olisi vanhentunut jo julkaisuhetkellään.

Nyt sama lähde kertoo, että Nokia olisi kehittänyt puhelimeensa huomiota herättävän huippuominaisuuden, joka erottaisi laitteen kilpailijoistaan: Nokia 9.2 PureView saisi nimittäin näytönalaisen etukameran.

Great news HMD is currently testing under-the-display front camera in Nokia 9.2 PureView.

January 29, 2020