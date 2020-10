Nokian toimitusjohtaja vaihtuu

Nokia on ilmoittanut toimitusjohtaja Rajeev Surin jättäytyvän tehtävästään 1. syyskuuta ja vahvistanut hänen tilalleen uudeksi toimitusjohtajaksi Pekka Lundmarkin.

Kotimainen tietoliikenneyhtiö kertoi Surin miettineen itselleen seuraajaa ja suostuneen siirtymään syrjään, kunhan oikea ehdokas löytyy hänen tilalle. Yhtiö ilmoitti, että tehtävään harkittiin useita yhtiön sisältä ja ulkoa löytyviä ehdokkaita.

Johdon muutokset tulevat vain muutama päivä sen jälkeen, kun Surin asema on joutunut median kohteeksi. 5G-teknologian vaatimat suuret kulut sekä kova kilpailu alalla ovat johtaneet Nokian leikkaamaan kuluja ja jäädyttämään osinkojen jakelua.

Uusi Nokian toimitusjohtaja

Yhtiön osakkeet ovat laskeneet kolmanneksella viimeisen vuoden aikana, mikä synnytti paineita Surille. Yhtiön huhuiltiin viime viikolla jopa harkitsevan yhdistymistä tai myyntiä.

Suri liittyi Nokiaan pian sen jälkeen, kun yhtiö myi puhelinpuolen Microsoftille vuonna 2013. Hän vastasi myös Alcatel-Lucentin ostosta, jonka ansiosta Nokia nousi Ericssonin ja Huawein rinnalle yhdeksi kolmesta suuresta telealan yrityksestä.

"Nokia on aina osa minua, ja haluan kiittää kaikkia, joiden kanssa olen työskennellyt kuluneiden vuosien ajan tehden Nokiaa paremmaksi paikaksi ja minua paremmaksi johtajaksi", Suri kertoo tiedotteessa. "Jätän yhtiön ylpeänä aiemmista saavutuksistamme ja tietäen, että edessä siintävät paremmat ajat. Pekka on erinomainen valinta Nokialle. Odotan innolla työtämme yhdessä, jotta voimme taata mahdollisimman sujuvan siirtymän, ja toivon hänelle pelkkää menestystä uudessa roolissaan."

Lundmark on työskennellyt aiemmin sähköyhtiö Fortumin toimitusjohtajana sekä aiemmin myös Nokialla. Vuosien 1990 - 2000 välisenä aikana hän toimi muutamassa johtoasemassa yhtiössä, mukaan lukien Nokia Networksin strategia- ja talouskehityosaston varapuheenjohtajana.

"Alcatel-Lucentin oston jälkeen ja 5G-maailman odottaessa olen innoissani saadessamme Pekan Nokialle", Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa kertoo.

"Hän on ollut erinomainen johtaja ja nostanut osakkeiden arvoa isoissa yritysmarkkinointiyhtiöissä. Hänellä on myös paljon kokemusta teleoperaattoriverkoista, teollisuusalan digitalisoinnista ja tärkeistä markkinoista, kuten Yhdysvalloista ja Kiinasta. Lisäksi hänellä on vahva strateginen näkemys sekä erinomaiset näytöt operatiivisesta ja taloudellisesta kasvusta."

"Minulla on kunnia päästä johtamaan Nokiaa, erityislaatuista yhtiötä, jossa on paljon potentiaalia todella monille ihmisille", Lundmark sanoo. "Yhdessä voimme luoda osakkeenomistajille arvoa toteuttamalla Nokian tehtävää luoda maailman yhdistäviä teknologioita. Olen varma siitä, että yhtiömme on hyvässä asemassa 5G:n lähestyessä ja tavoitteenani on taata meidän saavuttavamme velvoitteemme asiakkaille, työntekijöille, osakkeenomistajille ja muille osakkaille."