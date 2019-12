Nintendo Switchille julkistettiin odotettuja jatko-osia indie-suosikeille

Nintendo julkisti yhtiön vuoden viimeisimmässä päivityksessään joukon uusia indie-pelejä, jotka tekevät tuloaan Nintendo Switch -konsolille. Näiden joukossa nähdään muun muassa odotettuja jatko-osia eräille arvostetuimmista indie-peleistä.

Indie World -nimisessä lähetyksessä jatko-osat paljastettiin muun muassa Axiom Verge 2:lle ja Sports Storylle.

Axiom Verge 2 jatkaa suosittua Metroid-sarjan hengessä tehtailtuja seikkailu- ja toimintapelejä, joita Nintendo kaipaa ennen virallisen Metroid Prime -sarjan seuraavaa osaa. Tuotoksesta ei kuitenkaan kerrottu paljoa sen enempää, mutta sen julkaisuikkunaksi paljastui loppuvuosi 2020.

Se saa rinnalleen Sports Storyn, joka on jatkoa erinomaiselle ja hupaisalle Golf Story -roolipelille. Alkuperäinen golffiseikkailu saa kuitenkin rinnalleen kokonaan uuden joukon urheilulajeja, kuten tenniksen ja kriketin, jotka saapuvat pelattaviksi yksinoikeudella Nintendo Switchille vuoden 2020 puolivälissä.

Vakuuttava kattaus tiedossa

Nintendo Switch on kerännyt nopeasti maineen indie-pelien kotikonsolina, ja loppulähetys ylläpiti pitkälti tätä mainetta yllä.

Switchin omistajat pääsevät nauttimaan piakkoin Streets of Rage 4:stä, The Talos Principle Deluxe Editionista, The Escapistsin spinoff-seikkailu The Survivalistsista sekä ilmaispelattavasta Dauntlessista, joka on ollut saatavilla jo PC:llä, PS4:llä ja Xbox Onella.

Länsimaalaisille suunnatun lähetyksen lisäksi Nintendo julkaisi myös japaninkielisen version samasta lähetyksestä, joka sisälsi kuitenkin muutaman uuden pelijulkistuksen. Vaikka valtaosa Japanissa esitellyissä peleissä oli samoja kuin täkäläisille suunnatut, lähetyksessä paljastui rakastetun To the Moon -roolipelin saapuvan Switchille tammikuussa.