Samsung Galaxy S11 Plussan uusimmat vuodot viittaavat uuteen kamerakennoon ja isompaan akkuun

Samsung Galaxy S11 julkaistaan vasta helmikuussa 2020, mutta useat vuodot ovat antaneet jo hyvän kuvan siitä, mitä Samsungin tulevalta lippulaivalta voi odottaa. Nyt verkkoon on ilmestynyt kolme uutta vuotoa, jotka koskevat Galaxy S11 Plussaa.

Nämä vuodot paljastavat lisää yksityiskohtia mallin akusta, kamerasta sekä muotoilusta, ja olemme koonneet ne eri lähteistä.

Kuten kaikkien vuotojen ja huhujen suhteen, nämä tiedot kannattaa ottaa varauksella, sillä ne voivat osoittautua vääriksi tai valheellisiksi. Alla olevat uutukaiset eivät kuitenkaan poikkea täysin siitä, mitä olemme kuulleet tulevista malleista aiemmin.

Ensimmäinen Galaxy S11 Plus -vuoto koskee puhelimen akkukestoa, jonka kerrotaan olevan 5 000 mAh. Tämä tekisi siitä noin 900 mAh suuremman kuin S10 Plussassa. Olemme kuulleet vastaavaa aiemminkin, joten kyseessä ei ole täysin uusi asia.

GalaxyClub on onnistunut saamaan käsiinsä 5 000 mAh akun, jonka väitetään saapuvan puhelimen mukana. Heillä on jopa kuva akusta, jossa lukee selvästi 5 000 mAh.

Jos Galaxy S11 Plus saa tosiaan näin ison akun, se saattaa kestää huomattavasti kauemmin kuin aiemmat mallit. Toisaalta olemme kuulleet, että S11 Plussassa olisi myös isompi näyttö, joten ero ei välttämättä ole lopulta niin suuri.

Toinen vuoto koskee Samsung Galaxy S11:n pääkameraa. Olemme kuulleet jo aiemmin, että siinä olisi 108 megapikselin kamera, mutta luotettavana vuotajana pidetyn @Universelcen mukaan siinä ei olisi odottamamme 108 megapikselin kenno, vaan täysin uusi.

The Galaxy S11+ uses a 1 / 1.3-inch 108MP Samsung exclusive custom sensor, which is superior in quality to ISOCELL Bright HMX and has a high cost.December 8, 2019