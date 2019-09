Netflixin parhaat elokuvat (elokuu 2019): 20 elokuvaa, jotka kannattaa katsoa nyt

Netflixin parhaat elokuvat: TechRadarin listaus parhaista elokuvissa Yhdysvaltain Netflixissä. Suomalainen käyttäjä tarvitsee siis sopivan VPN-palvelun katsoakseen osan näistä elokuvista – osa näkyy myös Suomen Netflixissä suoraan.

Monet käyttävät useita tunteja etsiessään hyvää elokuvaa Netflixistä löytämättä sopivaa. Niin voi heittää paljon aikaa hukkaan. Olemmekin nyt tehneet etsimisen puolestanne.

Listaamme parhaat Netflix-elokuvat teidän iloksenne. TechRadarin toimittajat ovat tehneet leffalistauksen, jossa olemme ottaneet IMDB:n ja Rotten Tomatoesin arviot tukemaan näkemyksiämme.

Tässä on siis neljä sivua Netflixin parhaita elokuvia. Elokuvien sijoituksella listauksessa ei ole niin merkitystä, ja ne saattavatkin vaihdella. Tässä on kuitenkin hyvä alku niille, jotka etsivät jotain katseltavaa.

Haluatko katsoa Yhdysvaltojen ulkopuolelta? Sitten tarvitset parhaan VPN-palvelun Netflixin katseluun

Ovatko tv-ohjelmat enemmän sinun juttusi? Tässä Netflixin parhaat sarjat.

1. Roma

Image Credit: Netflix

Genre: Aikakausidraama / Ulkomaalainen elokuva

Kenelle? Elokuvien ystäville

Roma on häikäisevä tribuutti äitiydylle sen kaikissa muodoissa ja nerokkaan ohjaajan Alfonso Cuarónin (Children of Men, Gravity) toistaiseksi henkilökohtaisin elokuva. Paperilla Roma ei välttämättä kuulosta kiinnostavimmalta tapaukselta: mustavalkoinen elokuva taloudenhoitajasta, jossa puhutaan lähes pelkästään espanjaa ja alkuperäisasukkaiden misteekkiä. Kyseessä on kuitenkin elokuvallisesti vaikuttava elokuva. Se ei ole myöskään kerronnaltaan perinteinen elokuva, vaan rakentuu enemmänkin lyhyistä vinjeteistä. Roma tarkastelee Mexico Cityssä asuvan perheen elämää 1970-luvun suuressa sosiaalisessa murroksessa. Cuarón on kuvaillut elokuvaa 90-prosenttisesti omaelämäkerralliseksi, ja Roma antaakin käsityksen kuuluisan ohjaajan elämän alkuvuosista. Tarina tosin kerrotaan pääosin hänen hoitajansa Cleon (Yalitza Aparicio), josta tulee rakastettu osa perhettä, näkökulmasta. Kyseessä on yksi vuoden 2018 upeimmin kuvatuista elokuvista, ja se kannattaa katsoa mahdollisimman isolta näytöltä. Roma on kuvattu kokonaan 65 millimetrin filmille, mikä tekee siitä ihanteellisen elokuvateatterikokemuksen. Jos se ei kuitenkaan ole mahdollista, ei Roma petä Netflixissä 4K Ultra HD -muodossakaan. Kannattaa vain pitää nenäliinat lähellä, koska kyyneliä on takuulla luvassa.

(Myös Suomen Netflixissä, syyskuu 2019)

IMDB: 7.8 , Rotten Tomatoes: 96%

2. Star Wars Episode VIII: The Last Jedi

Image Credit: Lucasfilm Ltd.

Genre: Scifi

Kenelle? Skywalker-nimisten hahmojen ympärille rakennetusta scifistä pitäville

Pitää siitä tai ei, on hyväksyttävä, että Star Warsin kahdeksas osa on nyt lähtemätön osa tuota elokuvasarjaa. Siinä on omat heikot hetkensä, ja välillä se tuntuu pettävän katsojan odotukset. Jotkut tuomitsivat noilla perusteilla elokuvan epäonnistuneeksi. Meidän mielestämme nämä ominaisuudet – ja perinteiden rikkominen – tarjoavat Star Wars -elokuvan, jollaista emme olisi voineet kuvitella. Last Jedille odotusten uhmaaminen ei ole mikään itseisarvo, vaan se painii Uuden tasavallan monimutkaisten moraalisten teemojen kanssa ja antaa pienempien hahmojen nousta esille sekä siirtää vanhat hyväksi havaitut hahmot sivuun.

Tämä on melkoista ravistelua elokuvasarjalle, jota samat hahmot ovat dominoineet kaksi vuosikymmentä, mutta muutos vie Last Jedin uuteen suuntaan – sellaiseen, jossa se pystyy selviytymään ilman aiempia pääsankareitaan. Siinä ei välttämättä ole samaa nostalgiaa kuin alkuperäisissä pätkissä tai Solo: A Star Wars Storyn hauskaa ja nopeaa luonnetta, mutta joskus pitää tuhota perinteitä luodakseen jotain uutta. (Vihje: Jos et tajunnut, niin juuri tuon asian Yoda tekee Lukelle selväksi temppelissä.)

(Myös Suomen Netflixissä, syyskuu 2019)

IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 91%

3. Blackfish

Genre: Dokumentti

Kenelle? Aktivisteille ja ihmisille, jotka ovat valmiita katsomaan eläinrääkkäystä käsittelevää elokuvaa

Blackfish on kiistelty luontodokumentti, joka seuraa väärinymmärretyn miekkavalaan vankeutta SeaWorld-akvaariossa ja joka sai paljon huomiota, kun se julkaistiin vuonna 2013. Sen tarina on liikuttanut ihmisiä ja saanut heidät tekemään jotain, johon vain harvat elokuvat pystyvät: pakottamaan lainsäätäjät tekemään lakeja, jotka vaativat SeaWorldin vapauttamaan miekkavalaat takaisin luontoon. Blackfish on tunteikas vuoristorata kyseiseen viihdeteollisuuteen, joka käyttää hyväkseen vedeneläviä. Elokuva kertoo vankeuden todelliset seuraukset eläimille.

(Ei Suomen Netflixissä, syyskuu 2019)

IMDB Rating: 8.1, Rotten Tomatoes: 98%

4. Spider-Man: Kohti hämähäkkiversumia

Image Credit: Sony Pictures (Image credit: Sony Pictures)

Genre: Animoitu supersankarielokuva

Kenelle? Supersankarin kasvutarina kuuluisan seinähyppelijän faneille

On vain vähän epäilystä siitä, että Spider-Man: kohti hämähäkkiversumia on paras animoitu Hämähäkkimies-elokuva koskaan, mutta se saattaa itse asiassa olla ykkönen, kun listataan kaikki Hämähäkkimies-elokuvat. Kyseessä on riipaiseva tarina, jossa liikutaan eri universumeissa ja ajassa. Alkuperäinen Hämähäkkimies Peter Parker yrittää opettaa uutta Hämähäkkimiestä pelastamaan maailman yksi verkko kerrallaan. Kun Milesin koulutukseen tulee enemmän ja enemmän Hämähäkkimiehiä (ja Hämähäkkinaisia!), tulee vähitellen selväksi, että pelkkä naamio ei tee kenestäkään sankaria – vaan tilanne on itse asiassa päinvastainen. Spider-Man: kohti hämähäkkiversumia on inspiroiva, liikuttava ja erittäin hyvin kirjoitettu – eli ehdottomasti katsomisen arvoinen.

(Ei Suomen Netflixissä, syyskuu 2019)

IMDB Rating: 8.4 , Rotten Tomatoes: 97%

5. The Theory of Everything

(Image credit: Amazon Prime)

Genre: Rakkauselokuva / Draama

Kenelle? Empaattisille tieteilijöille ja rakkauselokuvien faneille

The Theory of Everything on rakkauselämään keskittyvä versio Stephen Hawkingin elämästä. Sen tähtenä loistaa Eddie Redmayne, jolla oli valtava haaste näytellä henkilöä, jolla on vaikea ALS-tauti. Hän suoriutuu tuosta loistavasti ja tekee Oscarin arvoisen suorituksen miehenä, joka selvitti valtavia mysteerejä koskien mustia aukkoja. Elokuva kertoo vain vähän Hawkingin suurista saavutuksista tieteessä, mutta se kuvaa erinomaisella tavalla sitä, kuinka haastavaa on hoitaa ihmistä, jonka terveystilanne huononee jatkuvasti. Elokuvan lähteinä toimivat Hawkingin ensimmäisen vaimon Jane Hawkingin tuottama materiaali ja hänen kirjansa Traveling to Infinity.

(Ei Suomen Netflixissä, syyskuu 2019)

IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 79%