Maailman suurimmat MWC-mobiilimessut peruttiin koronaviruksen takia

MWC 2020 -messut on virallisesti peruttu koronaviruksen aiheuttaman uhan vuoksi.

Ratkaisu oli varsin odotettu, sillä useat tunnetut yritykset olivat ilmoittaneet vetäytyvänsä messuilta. Käytännössä paikattavat aukot olisivat olleet siis liian suuria.

Tapahtumaa järjestävä GSMA kertoi, että messujen pitämisestä on tullut "mahdotonta". Yhtiön toimitusjohtaja kuvaili tilannetta Bloombergille näin:

JUST IN: The 2020 Mobile World Congress has been canceled by GSMA because of #coronavirus fears.In an emailed statement, John Hoffman, the CEO of GSMA, said the outbreak has made it "impossible" to hold the event #MWC2020 pic.twitter.com/PS1BqTCzU8February 12, 2020