Paras kannettava 2020: valitsimme 15 suosikkiamme

Kokosimme listan vuoden 2020 parhaista kannettavista, jotta löydät helposti tarpeitasi vastaavan tietokoneen. Etsitpä sitten MacBookia, peliläppäriä, hybridilaitetta tai kenties edullista kannettavaa nettisurffailuun, me autamme sinua tekemään järkevän ostopäätöksen.

Olemme testanneet kaikki oppaamme tietokoneet ja valinneet mukaan vain kaikista parhaimmat laitteet, joita voimme itse suositella. Päivitämme listaa jatkuvasti sitä mukaa kun uusia malleja tulee markkinoille.

Oma hintavertailumme auttaa sinua myös löytämään parhaan tarjouksen kaikille oppaamme laitteille.

Parhaat kannettavat 2020 lyhyesti:

Testivoittaja: HP Spectre x360 (2020) Haastaja: Dell XPS 13 (2020) Vastinetta rahoille: Huawei MateBook 13 Edullinen kannettava: Acer Swift 3 Paras MacBook: 16-tuumainen MacBook Pro (2019) Edullinen MacBook: Apple MacBook Air (2020) Pelikannettava: Asus ROG Zephyrus G14 Edullinen pelikannettava: Dell G5 15 5590 2-in-1-kannettava: HP Elite Dragonfly Edullinen 2-in-1-kannettava: HP Envy x360 13 (2019) Chromebook: Google Pixelbook Go Edullinen Chromebook: Asus Chromebook Flip 15-tuumainen kannettava: Dell XPS 15 2-in-1 Edullinen 15-tuumainen kannettava: Asus VivoBook S15 Microsoft-kannettava: Microsoft Surface Laptop 3

Kuva 1/3 (Image credit: HP) Kuva 2/3 (Image credit: HP) Kuva 3/3 (Image credit: HP)

1. HP Spectre x360 (2020)

Vuoden paras kannettava

Prosessori: 10. sukupolven Intel Core i5–i7 | Näytönohjain: Intel Iris Plus Graphics | RAM-muisti: 8–16 Gt | Näyttö: 13,3" Full HD (1920 x 1080) IPS -kosketusnäyttö tai 13,3" 4K (3 840 x 2 160) AMOLED-kosketusnäyttö | Tallennustila: 256 Gt – 2 Tt SSD

Tyylikäs ja laadukas muotoilu

Vahva suorituskyky

Akunkesto voisi olla vieläkin parempi

Lämpenee rankemmissa tehtävissä

HP Spectre x360 sai suuren päivityksen vuonna 2020. Sen komponentit paranivat selvästi 10. sukupolven Intel Core -prosessoreiden ja Iris Plus -näytönohjainten myötä, ja 2-in-1-kannettavan design on entistäkin tyylikkäämpi.

Kokonaisuus on mielestämme niin onnistunut, että jos etsit tyylikästä, vankkaa ja tehokasta kannettavaa, HP Spectre x360 on paras vaihtoehtosi vuonna 2020.

Vaikka kone onkin hieman hintavammasta päästä, se on toteutettu viimeisen päälle aina monipuolisia turvaominaisuuksia ja laadukkaita Bang & Olufsen -kaiuttimia myöten. Jos haluat tyylikkään mutta suorituskykyisen koneen huippuluokan viimeistelyllä, Spectre x360 on erinomainen ehdokas seuraavaksi koneeksesi.

Lue koko arvostelu: HP Spectre x360 (2020)

Kuva 1/6 Kuva 2/6 Kuva 3/6 Kuva 4/6 Kuva 5/6 Kuva 6/6

2. Dell XPS 13

Kova haastaja

Prosessori: 10. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel Iris Plus | RAM-muisti: 8 –16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) – 4k (3 840 x 2 160) | Tallennustila: 256 Gt – 2 Tt SSD

Upea muotoilu

Erinomainen akunkesto

Heikko äänentoisto

Kallis

Dell XPS 13 on ollut parhaiden kannettavien listallamme jo vuosien ajan ja nousee jälleen ansaitusti kakkospaikalle. Se tarjoaa edelleenkin upean ja kevyen muotoilun sekä tehokkaat komponentit, jotka eivät tuota pettymystä.

Dell XPS 13 (2020) on saanut Intelin 10. sukupolven Core i5- ja i7-prosessorit sekä tyylikkään reunattoman Infinity Edge -näytön.

Kannettava on saatavilla lukuisilla eri kokoonpanoilla, joten jokainen käyttäjä löytänee juuri itselleen sopivan vaihtoehdon. XPS 13:n suurin heikkous on ehkäpä sen hinta, sillä se on yksi markkinoiden kalleimmista ultrabookeista.

Lue koko arvostelu: Dell XPS 13

Kuva 1/4 (Image credit: Huawei) Kuva 2/4 (Image credit: Huawei) Kuva 3/4 The Huawei MateBook 13 is a brilliant laptop for 2019 (Image credit: Huawei) Kuva 4/4 (Image credit: Huawei)

3. Huawei MateBook 13

Parasta vastinetta rahoillesi

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 , Nvidia GeForce MX150 2 Gt GDDR5 | RAM-muisti: 8 Gt | Näyttö: 13 tuumaa, 1440p (2 160 x 1 440) | Tallennustila: 256 Gt - 512 Gt SSD

Loistava suorituskyky

Nvidian erillinen näytönohjain

Erinomainen hinta-laatusuhde

Vain 8 Gt:a RAM-muistia

Ei Thunderbolt 3 -liitäntää

MateBook 13 jatkaa pitkälti samaa onnistunutta kaavaa kuin edeltäjänsä Huawei MateBook X Pro. Se onnistuu pakkaamaan viimeisimmät komponentit (mukaan lukien erillisen Nvidia MX150 -näytönohjaimen) Windows-maailman tyylikkäimpään muotoiluun. Kaikkein vaikuttavinta on kuitenkin koneen hintalappu, joka asettuu Suomessa 899–1 199 euron välille mallista riippuen.

Toki alhainen hinta on vaatinut muutaman kompromissin, kuten hieman rajallisen 8 Gt:n RAM-muistin, mutta MateBook 13 tarjoaa yleisesti ottaen yhden parhaista hinta-laatusuhteista, jonka olemme koskaan näheet. Jos kaipaat 4K-näyttöä tai ultranopeita Thunderbolt 3 -liitäntöjä, suosittelemme tutustumaan Dell XPS 13:een tai Macbook Prohon, mutta Huawei MateBook 13 on tällä hetkellä täysin lyömätön valinta peruskäyttäjälle.

Microsoft ja Intel ovat myös vahvistaneet, että yhtiöt tekevät jatkossakin yhteistyötä Huawein kanssa, joten amerikkalaispakotteet eivät vaikuta koneeseen. Kannettava saa esimerkiksi kaikki normaalit Windows-päivitykset koko elinkaarensa ajan.

Lue koko arvostelumme: Huawei MateBook 13

(Image credit: Acer)

4. Acer Swift 3

Paras edullinen kannettava

Prosessori: Jopa Intel Core i7-8565U | Näytönohjain: Nvidia GeForce MX150, Intel HD Graphics 620 tai AMD Radeon Vega 8 | RAM-muisti: 4–8 Gt | Näyttö: 14-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) ComfyView IPS – 15,6 tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) | Storage: 128GB – 1 TB HDD, 16 GB Intel Optane Memory

Erinomainen näppäimistö ja kosketuslevy

Loistava suorituskyky

Kohtuullinen hinta

Tylsä ulkonäkö

Älä anna Acer Swift 3:n vaisun ulkonäön hämätä. Kyseessä on erinomainen kannettava, jossa on riittävästi tehoa töihin ja opintoihin. Swift 3 (jota ei kannata sekoittaa Switch 3:een) näyttää edulliselta kannettavalta, mutta alumiinikuoren sisään on piilotettu tehokkaat komponentit.

Sen suorituskyky yltää yllättävän lähelle selvästi kalliimpaa Microsoft Surface Laptopia. Näytön resoluutio on hieman heikompi, mutta muutoin kyseiset laitteet ovat häkeltävän samanlaisia.

Acer Swiftiä on myös ilo käyttää, sillä suurikokoinen kosketuslevy tarjoaa hyvän tuntuman ja taustavalaistulla näppäimistöllä on mukava kirjoittaa. Jos kirjoitat paljon kotona, toimistolla tai tien päällä, Swift 3 on yksi tämän vuoden parhaista vaihtoehdoista.

Lue koko arvostelu: Acer Swift 3

Kuva 1/4 (Image credit: Apple) Kuva 2/4 (Image credit: Apple) Kuva 3/4 (Image credit: Apple) Kuva 4/4 (Image credit: Apple)

5. 16-tuumainen MacBook Pro (2019)

Paras MacBook

Prosessori: 9. sukupolven Intel Core i7 – i9 | Näytönohjain: AMD Radeon Pro 5300M – Radeon Pro 5500M | RAM-muisti: 16 Gt – 64 Gt | Näyttö: 16-tuumainen Retina-näyttö (3 072 x 1 920) | Tallennustila: 512 Gt:n – 8 Tt:n SSD-levy

Loistava 16-tuumainen näyttö

Täysin uusittu näppäimistö

Aiempaa parempi hinta-laatusuhde

Thunderbolt 3 -liitäntöjä voisi olla enemmän

Touch Bar on yhä tarpeeton kikka

16-tuumainen MacBook Pro ei ole ainoastaan historian tehokkain MacBook, vaan onnistunut myös korjaamaan kaiken sen kritiikin, jota asiakkaat ovat Applelle antaneet. Samalla kannettavan hinta-laatusuhde on kehittynyt merkittävästi, sillä päivitysten hinnat ovat maltillisemmat ja jopa perusmalli riittää suurimmalle osalle käyttäjistä. Uusi MacBook Pro on Applen suurin onnistuminen vuosiin. Jos etsit markkinoiden parasta ammattikannettavaa, MacBook Pro on jälleen varteenotettava vaihtoehto.

Lue koko arvostelu: 16-tuumainen Macbook Pro (2019)

(Image credit: Apple)

6. Apple MacBook Air (2020)

Paras edullinen MacBook

Prosessori: 10. sukupolven Intel Core i3 - i7 | Näytönohjain: Intel Iris Plus Graphics | RAM-muisti: 8–16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen 2 560 x 1 600 LED-taustavalaistu näyttö IPS-tekniikalla | Tallennustila: 256 Gt – 2 Tt SSD | Mitat: 30,41 x 21,24 x 1,61 cm

Upepa muotoilu

Houkutteleva hinta

Hieman vaisut värit

Keskinkertainen akunkesto

Apple on jälleen päivittänyt suosikkimalli MacBook Airin. Vuoden 2020 painos on suurin uudistus pitkään aikaan ja tekee Airista yhden maailman parhaista kannettavista – sekä edullisimman MacBookin.

Koneeseen on tuotu 10. sukupolven Intel-prosessorit, ja Airiin saa valittua nyt ensimmäistä kertaa myös neliytimisen prosessorin. Odotetulla päivityksellä on suuri merkitys suorituskykyyn. Apple on lisännyt kannettavaansa myös tuplasti enemmän tallennustilaa, sillä myös perusmallissa on nyt 256 Gt:a.

MacBook Air ei luonnollisestikaan pääse lähimaillekaan 16-tuumaisen MacBook Pron suorituskykyä, mutta se on siitä huolimatta erinomainen vaihtoehto käyttäjille, jotka haluavat kohtuuhintaisen Macin. Jos kuitenkin teet koneellasi myös intensiivisempiä tehtäviä, kuten kuvien muokkausta tai videoeditointia, suosittelemme tutustumaan 13-tuumaiseen MacBook Prohon.

Lue koko arvostelu: MacBook Air (2020)

Kuva 1/3 (Image credit: Asus) Kuva 2/3 (Image credit: Asus) Kuva 3/3 (Image credit: Asus)

7. Asus ROG Zephyrus G14

Paras pelikannettava

Prosessori: AMD Ryzen 7 4800HS – 9 4900HS | Näytönohjain: NVIDIA GeForce RTX 2060 | RAM-muisti: 16–32 Gt | Näyttö: 14-tuumainen mattapintainen Full HD IPS -näyttö (1 920 x 1 080), 120 Hz – 14-tuumainen mattapintainen WQHD IPS -näyttö (2 560 x 1 440), 60Hz | Tallennustila: 512 Gt / 1 Tt M.2 NVMe PCIe 3.0

Luokkansa paras akunkesto

Erinomainen suorituskyky

Kevyt ja ohut

Ei webkameraa

Äänekkäät tuulettimet

Asus Zephyrus G14:stä puuttuu webkamera ja Thunderbolt 3 -liitäntä, mutta muuten se on lähes täydellinen kannettava. Se on itse asiassa niin hyvä, että kannettava ansaitsi harvinaisen viiden tähden arvosanamme. Zephyrus G14 on yksi vuoden parhaista kannettavista ja helposti paras pelikannettava.

Kone yltää huippuluokan suorituskykyyn peleissä. AMD Ryzen 4000 -prosessorit ja Nvidia RTX 2060 -näytönohjain riittävät pyörittämään mitä tahansa peliä sulavasti, ja luokkansa parhaan akunkeston ansiosta kannettavaa voi käyttää muuhunkin kuin pelaamiseen. Näytössä on nopea 120 hertsin virkistystaajuus, joten pelit heräävät henkiin sulavammin kuin tavallisilla paneeleilla. Kaikki tämä on pakattu yllättävän ohueen ja kevyeen pakettiin.

Ehkäpä kaikkein paras seikka on kuitenkin se, ettei kone ole erityisen kallis ominaisuuksiinsa nähden. Jos etsit kuitenkin edullista pelikannettavaa, suosittelemme tutustumaan mieluummin alla olevaan Dell G5 15:een.

Lue koko arvostelu: Asus Zephyrus G14

Kuva 1/7 Dell on kehittänyt erinomaisen budjettiluokan pelikannettavan (Image credit: Dell) Kuva 2/7 (Image credit: Dell) Kuva 3/7 (Image credit: Dell) Kuva 4/7 (Image credit: Dell) Kuva 5/7 (Image credit: Dell) Kuva 6/7 (Image credit: Dell) Kuva 7/7 (Image credit: Dell)

8. Dell G5 15 5590

Paras kohtuuhintainen pelikannettava

Prosessori: Parhaimmillaan 9. sukupolven Intel Core i7-9750H | Näytöntohjain: Parhaimmillaan Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q:lla | RAM-muisti: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 15,6-tuumainen Full HD -paneeli (1 920 x 1 080), IPS 300 nitin maksimikirkkaus – 15,6-tuumainen Full HD -paneeli (1 920 x 1 080) 300 nitin maksimikirkkaudella, IPS Anti-Glare LED, jossa 144 Hz:n virkistystaajuus | Tallennustila: 128 Gt:n SSD + 1 Tt:n HDD – 1 Tt:n SSD

Tasapainoiset ominaisuudet

Vahva suorituskyky pelaamiseen

Hyvä akunkesto

Näyttö ei tee erityistä vaikutusta

Hämmentävät mallivaihtoehdot

Löysit jo aiemmin listaltamme markkinoiden parhaan pelikannettavan, mutta niin tasokkaat laitteet saattavat samalla hypätä helposti monen budjetin yli. Jos siis etsit kohtuuhintaisempaa laitetta, katse kannattaa suunnata kohti Dell G5 15 5590:tä. Koneen kyvyt eivät toki yllä viimeisimpiin 4K-peleihin, mutta se pyörittää ongelmitta kaikkia Full HD -sisältöjä ja tarjoaa pelikannettavalle ennenkuulumattoman 10 tunnin akunkeston. Koneen komponenttikattausta saa myös räätälöityä oman makunsa ja tarpeidensa mukaan. Jos etsit kohtuuhintaista mutta tehokasta pelikannettavaa tyylikkäällä muotoilulla ja laadukkaalla viimeistelyllä, Dell G5 15 5590 on erinomainen vaihtoehto seuraavaksi pelikoneeksesi.

Lue koko arvostelu: Dell 5 15 5590

Kuva 1/5 (Image credit: HP) Kuva 2/5 (Image credit: HP) Kuva 3/5 (Image credit: HP) Kuva 4/5 (Image credit: HP) Kuva 5/5 (Image credit: HP)

9. HP Elite Dragonfly

Paras 2-in-1-kannettava

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | RAM-muisti: 8–16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen Full HD -kosketusnäyttö – Full HD Sure View -kosketusnäyttö | Tallennustila: 256 Gt SSD

Moitteeton muotoilu

Erinomainen akunkesto

Melko hintava

HP:n uusi kannettava on mielestämme markkinoiden paras vaihtoehto työkäyttöön. Se on samaan aikaan tyylikäs, kevyt ja ohut sekä toisaalta tehokas ja monipuolinen.

Vaikka HP Elite Dragonfly onkin suunnattu pääasiassa työkäyttöön, se sopii yhtä hyvin myös vapaa-ajalle. Upealta näytöltä on mukava katsella Netflixiä, hyvä akunkesto takaa huolettoman käytön ja hyvällä näppäimistöllä on mukava kirjoittaa pidempiäkin rupeamia.

Elite Dragonfly tukee myös 4G-yhteyttä, joten jos asetat SIM-kortin koneen sisään, voit käyttää verkkoa missä tahansa. Voit siis unohtaa netin jakamisen puhelimestasi tai julkisten Wi-Fi-verkkojen etsimisen. HP:n huippukannettava on hintavahko, mutta jos se istuu hintaluokkaasi, saat yhden vuoden parhaista kannettavista.

Lue koko arvostelu: HP Elite Dragonfly

(Image credit: HP)

10. HP Envy x360 13 (2019)

Paras edullinen 2-in-1kannettava

Prosessori: AMD Ryzen 3 3300U – AMD Ryzen 7 3700U | Näytönohjain: AMD Radeon Vega 6 – Radeon Vega 10 | RAM-muisti: 8–16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen Full HD IPS -näyttö (1 920 x 1 080) | Tallennustila: 256 Gt – 1 Tt SSD

Ohut ja kevyt 2-in-1-kannettavaksi

Laadukas rakenne

Kehittynyt akunkesto

Keskinkertaiset prosessorit

Heikko graafinen teho

Kiitos sulavalinjaisen 13-tuumaisen muotoilunsa, HP Envy x360 (2019) on kompaktimpi kuin odottaisit. Se toimii siis mainiosti sekä kannettavana että tablettina.

HP:n valmistama tyylikäs kannettava tarjoaa laadukkaan viimeistelyn, yhdeksän tunnin videotoistoon riittävän akunkeston ja suorituskyvyn, joka riittää koulutöihin ja työprojekteihin. Se on mainio valinta, jos etsit kohtuuhintaista ja monipuolista kannettavaa, joka joustaa tarpeidesi mukaan.

Lue koko arvostelu: HP Envy x360 (2019)

Kuva 1/5 (Image credit: Google) Kuva 2/5 (Image credit: Google) Kuva 3/5 (Image credit: Google) Kuva 4/5 (Image credit: Google) Kuva 5/5 (Image credit: Google)

11. Google Pixelbook Go

Paras Chromebook

Järjestelmäpiiri: Intel Core m3 - Intel Core i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 615 | RAM-muisti: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen Full HD -näyttö (1 920 x 1 080) tai 4K LCD -kosketusnäyttö | Tallennustila: 128 Gt:n – 256 Gt:n eMMC

Käsittämätön akunkesto

Erinomainen hiljainen näppäimistö

Tehokkaammat mallit hintavia

Ei sormenjälki- tai kasvojentunnistusta

Googlen uusi Pixelbook Go on selvästi tämän hetken paras Chromebook. Se on itse asiassa niin hyvä, että toivomme myös muiden Chromebook-valmistajien ammentavan oppia Googlen luomuksesta.

Pixelbook Go on houkuttelevan edullinen Chromebook, joka onnistuu kuitenkin tarjoamaan suurimman osan "premium-Pixelbookin" ominaisuuksista. Kaiken lisäksi koneeseen on lisätty loistavia päivityksiä, kuten erinomainen akunkesto ja mainio näppäimistö.

Sen komponentit ovat vakuuttavat Chromebookiksi, joten kevyt Chrome OS -käyttöjärjestelmä toimii kannettavalla äärimmäisen sulavasti. Suorituskyky on itse asiassa niin hyvä, että se on käytännössä monen kalliimman Windows-kannettavan ja MacBookin tasolla. Jos etsit markkinoiden parasta Chromebookia vuonna 2020, valintasi on helppo.

Lue koko arvostelu: Google Pixelbook Go

Huom! Google Pixelbook Go:n saatavuudesta Suomessa ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Kuva 1/7 Kuva 2/7 Kuva 3/7 Kuva 4/7 Kuva 5/7 Kuva 6/7 Kuva 7/7

12. Asus Chromebook Flip

Paras edullinen Chromebook

Prosessori: Intel Pentium 4405Y – Intel Core m3-6Y30 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 515 | RAM-muisti: 4 Gt | Näyttö: 12,5-tuumainen LED taustavalaistu, häikäisemätön Full HD-näyttö (1 920 x 1 080) | Tallennustila: 32 Gt – 64 Gt eMMC

Sulava tablettikäytössä

Napakka näppäimistö

Ei valmista Android-tukea

Kaiuttimien ääni on metallinen

Parhaan Chromebook-kannettavan tittelistä kilpailee kaksi vahvaa vaihtoehtoa: premium-luokkaan hinnoiteltu Google Pixelbook ja loistavan hinta-laatusuhteen tarjoava Asus Chromebook Flip C302. Asus onnistuu pakkaamaan yllättävän paljon premium-ominaisuuksia houkuttelevan hintaiseen pakettiin. Chromebookit ovat ylipäätään järkeviä ja edullisia kannettavia, jotka soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi opiskelijoille. Väitämme, että Asuksen Chromebook Flip C302 on yksi parhaista Chromebookeista ja ylipäätään läppäreistä, joita tällä hinnalla saa. Koneesta löytyy muun muassa Intel Core -prosessori, Full HD -kosketusnäyttö, taustavalaistu näppäimistö ja USB-C -liitäntä.

Lue koko arvostelu: Asus Chromebook Flip

Kuva 1/3 Kuva 2/3 Kuva 3/3

13. Dell XPS 15 2-in-1

Paras 15-tuumainen kannettava

Prosessori: Intel Core i5-i7 | Näytönohjain: Radeon RX Vega M GL Graphics 4 Gt:n HMB2- muistilla | RAM-muisti: 8 Gt | Tallennustila: 512GB PCIe SSD

Vaikuttavan tehokas

Äärimmäisen ohut muotoilu

Melko kallis

Jo viime vuoden malli Dell XPS 15:ta oli loistava, mutta nyt mallissa nähdään XPS 13:ta tuttu tyylikäs muotoilu ja kääntyvä näyttö. Uutuus ei ole ainoastaan yksi markkinoiden tyylikkäimmistä 15-tuumaisista kannettavista, vaan siinä on myös Intelin uuden Kaby Lake G-sarjan prosessorit ja huippuluokan Radeon-näytönohjain. Kannettava on siis erittäin tehokas – joskin hieman kovaääninen.

Lue koko arvostelu: Dell XPS 15 2-in-1

Kuva 1/4 (Image credit: Asus) Kuva 2/4 The Asus VivoBook S15 is the best affordable laptop (Image credit: Asus) The Asus VivoBook S15 is the best mid-range laptop Kuva 3/4 (Image credit: Asus) Kuva 4/4 (Image credit: Asus)

14. Asus VivoBook S15

Paras edullinen 15-tuumainen kannettava

Prosessori: Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics | RAM-muisti: 8 Gt:n DDR4 | Näyttö: 15,6-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) | Tallennustila: 512 Gt:n SSD-levy

Värikäs ja kirkas 15,6-tuumainen näyttö

Painaa vain 1,8 kg

Keskinkertainen akunkesto

ScreenPad on hieman outo lisä

Asus VivoBook S15 yhdistää onnistuneesti ohuen ja kevyen muotoilun, loistavan suorituskyvyn ja kohtuullisen hinnan.

Jos etsit keskihintaista kannettavaa mutta et halua tinkiä liikaa suorituskyvystä, VivoBook S15 on erinomainen vaihtoehto.

Koneessa on tehokas Intel-prosessori, 8 Gt:n RAM-muisti ja nopea SSD-tallennustila, joten se selviää helposti kaikista päivittäisistä tehtävistä. Pelaamiseen se ei riitä, mutta sarjat ja elokuvat näyttävät hyviltä 15,6-tuumaiselta näytöltä. Kannettavassa on iloksemme kattavasti erilaisia liitäntöjä, joten saat liitettyä siihen vaivatta kaikki lisälaitteesi.

Asuksessa ei ole kaikkein pisin akunkesto, ja tavallisen kosketuslevyn korvaava ScreenPad-kosketusnäyttö vaatii hieman totuttelua. Muuten VivoBook S15 on kuitenkin rahanarvoinen vaihtoehto kohtuuhintaista kannettavaa etsivälle.

Lue koko arvostelu: Asus VivoBook S15

Kuva 1/6 Microsoft Surface Laptop 3 shows Microsoft can produce one of the best laptops in the world (Image credit: Microsoft) Kuva 2/6 (Image credit: Microsoft) Kuva 3/6 (Image credit: Microsoft) Kuva 4/6 (Image credit: Microsoft) Kuva 5/6 (Image credit: Microsoft) Kuva 6/6 (Image credit: Microsoft)

15. Microsoft Surface Laptop 3

Paras kannettava Microsoftilta

Järjestelmäpiiri: Intel Core i5 - i7 / AMD Ryzen 5 / AMD Ryzen 7 | Näytönohjain: Intel Iris Plus Graphics / AMD Radeon Vega 9 / AMD Radeon RX Vega 11 | RAM-muisti: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,5-tuumainen PixelSense (2 256 x 1 504) / 15-tuumainen PixelSense (2 496 x 1 664) | Tallennustila: 128 Gt:n, 256 Gt:n, 512 Gt:n tai 1 Tt:n SSD

Erinomainen akunkesto

Voit valita Intelin tai AMD:n välillä

Ei Thunderbolt 3 -liitäntää

Liian vähän liitäntöjä kokoon nähden

Kolmannen sukupolven Surface Laptop 3 edustaa Microsoftin parasta osaamista tähän mennessä. Se ei ottanut valtavaa loikkaa edeltäjäänsä nähden, mutta on silti kehittynyt lähes kaikilla mittapuilla.

Ehkäpä kiinnostavin uudistus on se, että 15-tuumaisen mallin ostajat voivat valita makunsa mukaan joko Intelin tai AMD:n komponenttien välillä. Muuten Surface Laptop 3 jatkaa Microsoftin ansaittua mainetta tyylikkäiden kannettavien valmistajana.

Jos haluat yhden markkinoiden hienoimmista kannettavista ilman omenalogoa, koneen alumiinirunko on tyylipuhdas ja kestävä valinta. Koneessa voisi edelleenkin olla enemmän liitäntöjä – ja etenkin Thunderbolt 3 -liitäntä – mutta Surface Laptop 3 on siitä huolimatta yksi tämän hetken parhaista kannettavista.