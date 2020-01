Paras kannettava opiskelijalle 2020: luokkansa parhaat läppärit

Jos olet opiskelija, olet varmasti tottunut ostamaan kaiken käytettynä tai mahdollisimman halvalla. Vaikka yritätkin todennäköisesti elää kuluttamatta rahaa mihinkään ylimääräiseen, on kannettava nykyään yhtä välttämätön osa opiskelua kuin uusintatentit ja opintolaina. Älä kuitenkaan huoli, sillä me olemme testanneet kaikki opiskelijoille sopivat kannettavat puolestasi ja laittaneet ne paremmuusjärjestykseen.

Mikä sitten on tärkeää opiskelutietokoneessa? Ensinnäkin sen täytyy tietysti sopia hintahaarukkaasi, mutta olla myös luotettava ja päivitettävissä vuosiksi eteenpäin. Käyttöjärjestelmän täytyy olla yhteensopiva opinnoissasi tarvittavien ohjelmien kanssa ja koneessa tulee olla riittävästi tehoa kyseisten ohjelmien pyörittämiseen. Meidän mielestämme kaikista hienoimmat näytöt ja tehokkaimmat prosessorit saavat kuitenkin hintansa vuoksi jäädä ammattikäyttöön suunnattuihin laitteisiin.

Kootessamme tätä listaa yritimme ottaa huomioon mahdollisimman monta eri tekijää, koska opiskelijoiden koneet ovat kovassa käytössä niin koulussa kuin kotonakin. Jos haluat lukea laajemmat arvostelumme koneista, voit klikata koneiden yhteydestä löytyviä linkkejä. Tässä tulevat vuoden 2020 parhaat kannettavat opiskelijoille!

Parhaat kannettavat opiskelijoille

Huawei Matebook 13 Huawei MateBook X Pro (2018) Dell XPS 13 Surface Laptop 2 Microsoft Surface Go HP Envy x360 13 (2019) Microsoft Surface Pro 6 Dell Chromebook 11 3180 Apple MacBook Air (2019) MacBook Pro (16-tuumainen, 2019)

Kuva: TechRadar

1. Huawei MateBook 13

Paras kannettava opiskelukäyttöön

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 (halvin malli) tai Nvidia GeForce MX150 (muut mallit) | RAM-muisti: 8 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen kosketusnäyttö (2 560 x 1 440) | Tallennustila: 256 Gt – 512 Gt SSD

Poikkeuksellinen hinta-laatusuhde

Tehokas

Vain 8 Gt:a RAM-muistia

Huawei on saapunut kannettavien markkinoille kuin varkain, mutta julkaissut jo kaksi täysosumaa: aiemmin listamme kärkipaikkaa pitäneen MateBook X Pron sekä uuden MateBook 13:n. Uutuusmalli onnistuu yhdistämään tehokkaat komponentit, kuten Intelin kahdeksannen sukupolven prosessorit ja erillisen Nvidia GeForce MX150 -näytönohjaimen Windows-markkinoiden houkuttelevimpaan designiin. Kaikkein suurimman vaikutuksen meihin tekee kuitenkin kannettavan hinta, joka alkaa vain 899 eurosta – kallein mallikin kustantaa vain 1 199 euroa. Se tarjoaa ylivoimaisesti vuoden parhaan hinta-laatusuhteen.

Lue koko arvostelu: Huawei MateBook 13

Kuva TechRadar

2. Huawei MateBook X Pro (2018)

Luksusta oppimiseen

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i7-8550U | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620, Nvidia GeForce MX150 | RAM-muisti: 16 Gt | Näyttö: 13,9-tuumainen 3K LED -kosketusnäyttö (3 000 x 2 000) | Tallennustila: 512 Gt SSD

Houkutteleva muotoilu

Pitkä akunkesto

Ei paikkaa SD-kortille

Huawei MateBook X Pro on kannettava, joka mullistaa koko markkinat. Se on kiinalaisvalmistajan yllättävä napakymppi, joka päihittää kilpailijansa käytännössä kaikissa kategorioissa. MateBook X Pro pitikin pitkään kärkipaikkaa myös parhaiden kannettavien ja parhaiden ultrabookien listoillamme – ennen kuin saman valmistajan edullisempi malli päihitti sen hinta-laatusuhteellaan.

MateBook X Pro on tyylikkäästi muotoiltu kannettava, jossa on huippuluokan komponentit, kuten kahdeksannen sukupolven Kaby Lake R -prosessorit ja 16 Gt:a RAM-muistia. Kaikkein käsittämättömintä on kuitenkin koneen hinta: se ei ainoastaan päihitä kilpailijoitaan suorituskyvyssä ja muotoilussa, vaan on myös niitä edullisempi. Jos rahasi riittävät Huawein Pro-malliin, saat niille markkinoiden parasta vastinetta.

Kuva: TechRadar

3. Dell XPS 13

Astu luentosaliin luokan priimuksen seurassa

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 4 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen FHD (1920x1080) – UHD (3840x2160; kosketusnäyttö) | Tallennustila: 128 Gt – 1 Tt SSD

Tyylikäs muotoilu

Vaikuttava suorituskyky

Aiempaa korkeampi lähtöhinta

Valkoinen malli on mustaa kalliimpi

Dell XPS 13 on erinomainen kannettava myös opiskelijan tarpeisiin. Tämä ultrabook voitti nimittäin TechRadarin parhaan kannettavan tittelin jo kolme vuotta peräkkäin – vaikka se onkin nyt joutunut antautumaan Huawein uutuusmalleille.

Uusi XPS 13 on nyt entistäkin ohuempi, kevyempi ja tietysti tehokkaampi. Harmillisesti myös sen lähtöhinta on noussut aiempaa korkeammaksi, mutta toisaalta jo halvimmasta mallista löytyy Intelin kahdeksannen sukupolven Core i5 -prosessori ja erittäin ohuista reunoistaan tunnettu heijastamaton InfinityEdge -näyttö. Uutuuden saa valittua nyt myös upealla valkoista ja ruusukultaa yhdistelevällä värivaihtoehdolla, joskin se maksaa hieman perinteistä väritystä enemmän.

Lue koko arvostelu: Dell XPS 13

Kuva: TechRadar

4. Microsoft Surface Laptop 2

Katso pinnan alle

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5-i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | RAM-muisti: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,5-tuumainen 2 256 x 1 504 PixelSense kosketusnäyttö | Tallennustila: 128 Gt – 1 Tt SSD

Valtava tehopäivitys

Windows 10:n täysversio

Ei vieläkään Thunderbolt 3 -liitäntää

Jo alkuperäinen Surface Laptop oli yksi parhaista kannettavista opiskelijoille. Vaikka edellisen Surface Laptopin konsepti oli onnistunut, sen käytännön valinnat tuntuivat epäonnistuneilta: tehot jäivät harmillisen heikoiksi, liitännät olivat vanhentuneita ja käyttöjärjestelmänä toimi suppea Windows 10 S. Surface Laptop 2 on kuitnekin aivan toista maata – paitsi liitäntöjensä osalta.

Koneessa on muun muassa neliytiminen Kaby Lake Refresh -prosessori, Windows 10:n täysversio ja uusi tyylikkään musta värivaihtoehto. Olisimme toivoneet Microsoftin lisänneen koneeseen edes yhden USB-C-liitännän, mutta Surface Laptop 2 on siitä huolimatta yksi parhaista vaihtoehdoista koulun penkille.

Lue koko arvostelumme: Surface Laptop 2

Kuva: TechRadar

5. Microsoft Surface Go

Edullisempi Surface

Prosessori: Intel Pentium Gold 4415Y | Näytönohjain: Intel HD Graphics 615 | RAM-muisti: 4 Gt – 8 Gt | Näyttö: 10-tuumainen PixelSense-kosketusnäyttö (1 800 x 1 200, 217 ppi; 3:2-kuvasuhde) | Tallennustila: 64 Gt eMMC – 128 Gt SSD

Edullinen

Erinomainen viimeistely

Vain Pentium-prosessori

Meidän mielestämme täydellinen opiskelijakone on edullisen hinnan ja hyvän suorituskyvyn risteytys. Nuorekkaat käyttäjät haluavat tuskin myöskään viisi vuotta vanhaa laatikkomaista business-muotoilua. Microsoft Surface Go onnistuu täyttämään molemmat kriteerit. Se ei ole ainoastaan yksi parhaista Windows-tableteista, vaan myös erinomainen kannettava opiskelijalle.

Älä suotta hämmenny heikosta prosessorista, sillä Microsoft on onnistunut luomaan hybridilaitteen, joka selviää koulutöistäsi leikiten. Surface Go on ehdottamasti oman hintaluokkansa helmi.

Lue koko arvostelumme: Microsoft Surface Go

Kuva: TechRadar (Image credit: Future)

6. HP Envy x360 13 (2019)

HP:n sulava kannettava sai AMD-päivityksen

Prosessori: AMD Ryzen 3 3300U – AMD Ryzen 7 3700U | Näytönohjain: AMD Radeon Vega 6 – Radeon Vega 10 | RAM-muisti: 8 –16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen Full HD IPS -näyttö (1 920 x 1 080) | Tallennustila: 256 Gt – 1 Tt SSD

Ohut ja sulava hybridilaitteeksi

Laadukas runko

Parantunut akunkesto

Keskinkertainen prosessoriteho

Heikko näytönohjain

HP Envy x360 (2019) on parhaiden opiskelijakannettavien listallamme monista hyvistä syistä. 13-tuumaisessa 2-in-1-kannettavassa on esimerkiksi korkealaatuinen kevyt ja ohut runko, 9 tunnin videotoistoon yltävä akunkesto ja riittävä suorituskyky kouluprojekteihin. Kaiken lisäksi sen kohtuullinen hinta sopii hyvin myös opiskelijabudjettiin.

Lue koko arvostelu: HP Envy x360 (2019)

Kuva: TechRadar

7. Microsoft Surface Pro 6

Tabletti ja kannettava yhdessä pakkauksessa

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | RAM-muisti: 4 Gt – 16 Gt | Näyttö: 12,3-tuumainen PixelSense-näyttö 2 736 x 1 824 | Tallennustila: 128 Gt – 1 Tt SSD

Neliytimiset prosessorit

Pitkä akunkesto

Ei vieläkään USB-C-liitäntää

Microsoftin Surface Pro -sarja on aina ollut erinomainen vaihtoehto opiskelijoille. Niissä on laadukkaat kosketusnäytöt, pitkä akunkesto sekä ohut ja kevyt rakenne. Surface Pro 6 ei tuo sarjaan mitään uutta ja mullistavaa, mutta jatkaa kunnialla Surfacen perinnettä. Se tarjoaa tehokkaan Windows 10 -tabletin, joka taipuu sulavasti myös kannettavaksi Surface Type Coverin avulla. Laite sopii siis täydellisesti niin työhön kuin vapaa-aikaankin.

Lue koko arvostelumme: Surface Pro 6

The Dell Inspiron Chromebook 11 2-in-1 is the best laptop for students on a very limited budget. (Image credit: Dell)

8. Dell Inspiron Chromebook 11 2-in-1

Pikkubudjetilla

Prosessori: Intel Celeron N3060 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 400 | RAM-muissti: 4 Gt | Näyttö: 11,6-tuumainen HD-kosketusnäyttö (1 366 x 768) | Tallennustila: 32 Gt – 64 Gt eMMC

Laadukas viimeistely

Pitkä akunkesto

Rajallinen suorituskyky

Moni opiskelija pärjää mainiosti koneella, joka pyörittää verkkosovelluksia ja Office-ohjelmia. Jos opintosi eivät siis vaadi rankkoja ammattiohjelmia, etkä käytä konetta pelaamiseen tai johonkin rankempaan työntekoon, on turha kuluttaa tuhansia euroja huippumalleihin. Suosittelemmekin peruskäyttäjiä tutustumaan Chromebookeihin, joiden avulla säästät satoja euroja, et tarvitse erillistä virustorjuntaa ja saat mainion akunkeston, joka ei taatusti lopu kesken koulupäivän. Dell Inspiron Chromebook 11 2-in-1 on yksi parhaista vaihtoehdoistasi – varsinkin, jos haluat syödä tässä kuussa muutakin kuin makaronia ja ketsuppia.

Lue koko arvostelu: Dell Inspiron Chromebook 11 2-in-1

Kuva:

9. Apple MacBook Air (2019)

Vakuuttava kannettava erinomaisella näytöllä

Prosessori: 1,6 GHz:n kaksiytiminen Intel Core i5 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 617 | RAM-muisti: 8–16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen Retina-näyttö (2 560 x 1 600) | Tallennustila: 128 Gt – 1 Tt SSD

Ihastuttava muotoilu

Erinomainen näyttö

Loistava akunkesto

Heikko suorituskyky

Karvalakkimallin niukka tallennustila

Apple on päivittänyt uusittua MacBook Airiaan lisäämällä sen näyttöön MacBook Prosta tutun True Tone -tekniikan ja parannellun näppäimistön, jonka pitäisi olla luotettavampi kuin edellisessä mallissa. Yhtiö ei ole kuitenkaan harmillisesti päivittänyt samalla mitään komponentteja.

Kevyen MacOS-käyttöjärjestelmän ansiosta MacBook Air jaksaa pyörittää vaivatta kaikkia arkisia prosesseja, mutta kone ei kuitenkaan sovi esimerkiksi videoeditointiin. Jos etsit edullisinta mahdollista MacBookia, MacBook Air on mainio valinta. Suosittelemme kuitenkin harkitsemaan myös hieman tyyriimpää 13-tuumaista MacBook Prota, joka on jo selvästi monipuolisempi kannettava.

Lue koko arvostelu: MacBook Air (2019)

Kuva 1/4 (Image credit: Apple) Kuva 2/4 (Image credit: Apple) Kuva 3/4 (Image credit: Apple) Kuva 4/4 (Image credit: Apple)

10. 16-tuumainen MacBook Pro (2019)

Paras MacBook

Prosessori: 9. sukupolven Intel Core i7 – i9 | Näytönohjain: AMD Radeon Pro 5300M – Radeon Pro 5500M | RAM-muisti: 16 Gt – 64 Gt | Näyttö: 16-tuumainen Retina-näyttö (3 072 x 1 920) | Tallennustila: 512 Gt:n – 8 Tt:n SSD-levy

Loistava 16-tuumainen näyttö

Täysin uusittu näppäimistö

Aiempaa parempi hinta-laatusuhde

Thunderbolt 3 -liitäntöjä voisi olla enemmän

Touch Bar on yhä tarpeeton kikka

Jos opintosi vaativat paljon raakaa tehoa ja suosit mieluiten macOS:ää, suosittelemme hankkimaan uuden16-tuumaisen MacBook Pron. Se ei ole ainoastaan historian tehokkain MacBook, vaan onnistunut myös korjaamaan kaiken sen kritiikin, jota asiakkaat ovat Applelle antaneet. Samalla kannettavan hinta-laatusuhde on kehittynyt merkittävästi, sillä päivitysten hinnat ovat maltillisemmat ja jopa perusmalli riittää suurimmalle osalle käyttäjistä. Uusi MacBook Pro on Applen suurin onnistuminen vuosiin. Jos etsit markkinoiden parasta ammattikannettavaa, MacBook Pro on jälleen varteenotettava vaihtoehto.

Ps. Jos olet juuri valmistumassa, kannattaa hankkia MacBook Pro opiskelija-alennuksella ennen työelämään siirtymistä – voit säästää jopa 15 %.

Lue koko arvostelu: 16-tuumainen Macbook Pro (2019)

Kaipaatko lisää tietoa kannettavan ostamisesta? Katso alta englanninkielinen video-oppaamme seitsemästä seikasta, jotka kannatta ottaa huomioon uutta läppäriä ostettaessa!