Tässä on maailman halvin PC: Androidin iloa alle 15 dollarilla

Kiinalainen verkkokauppa Aliexpress myy Android-pohjaista Mecool M8S Plus -mini-PC:tä nyt käsittämättömään 14,96 dollarin hintaan.

Kone on lähes kolmanneksen halvempi kuin maailman toiseksi halvin tietokone ja selvästi edullisempi kuin halvin Raspberry Pi. Mecool M8S Plus on kaiken lisäksi täysin toimiva tietokone jo heti paketista nostettaessa, joten tarvitset lisäksi vain hiiren, näppäimistön ja näytön tai television.

Edullinen tarjoushinta on voimassa vain muutaman päivän, ja koneita on saatavilla vain rajattu määrä. Jos siis mielit saada omasi, kannattaa toimia nopeasti. Huomaa myös, että Aliexpress käyttää dynaamista hinnoittelua, joten tuotteiden hinnat saattavat muuttua tämän artikkelin kirjoitushetkestä.

Laite on helppokäyttöinen, sillä siihen on asennettu sulava Android 7.1 -käyttöjärjestelmä. Komponenttipuolelta löytyy neliytiminen Amlogic S905W -prosessori, 1 Gt:a RAM-muistia ja 8 Gt:a tallennustilaa, jotka riittävät hyvin kevyeen käyttöön.

Koneessa on Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteydet, kuulokeliitäntä, kaksi USB-A-porttia ja HDMI-liitäntä. Et edes joudu hankkimaan erillistä HDMI-kaapelia, sillä se ja kaukosäädin tulevat mukana paketissa.

Mecool M8S Plus pystyy jopa pyörittämään 4K-sisältöjä, joten se on hyvä vaihtoehto esimerkiksi olohuoneen mediatietokoneeksi. 120 x 120 x 25 mm:n laite on helppo saada piilotettua pois silmistä.

Siinä on muiden Android-laitteiden tapaan Google Play Kauppa, jonka kautta saat ladattua koneelle esimerkiksi Googlen toimisto-ohjelmat tai Microsoftin Office-paketin. Kone sopisi siis myös vaikkapa työpaikan neuvotteluhuoneeseen.

Ainoat suuremmat puutteet ovat Ethernet-liitännän ja SD-kortinlukijan uupuminen, mutta aivan kaikkea ei voi tähän hintaan odottaakaan. Jos etsit huippuhalpaa tietokonetta videoiden katseluun ja satunnaisiin toimistotehtäviin, Mecool M8S Plus on ylivoimaisesti halvin vaihtoehtosi.