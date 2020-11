Mac mini (2020): julkaisupäivä, hinta ja muut tiedot Applen uudesta minikoneesta

Applen kuukausittaiset esittelytilaisuudet saivat jatkoa marraskuussa, kun yhtiö esitteli "vielä yhden asian". Tällä kertaa esittelyvuoron sai uusi Mac mini (2020), joka lupaa muun muassa kolme kertaa tehokkaamman prosessorin kuin edellinen Mac Mini. Lisäksi näytönohjaimen kerrotaan pärjäävän jopa kuusinkertaisesti paremmin kuin edeltäjä.

Merkittävä tehoharppaus perustuu uuteen M1 System -järjestelmäpiiriin, joka nähdään myös MacBook Airissa (2020) ja MacBook Pro 13" (2020) -kannettavassa.

Applen mukaan uusi piiri mahdollistaa kolminkertaisen nopeuden. Sen avulla tehokas pelikäyttö sekä Final Cut Pro -renderöinnin merkittävä nopeutus on mahdollista erittäin kompaktissa koossa.

Lyhyestä virsi kaunis

Mikä se on? Uusi Mac mini

Milloin se julkaistaan? Ennakkotilaukset alkavat 10.11.2020

Paljonko se maksaa? Alkaen 819 €

Hinnoittelu

Uuden Mac minin hinta alkaa Suomessa 819 eurosta. Edullisimmassa mallissa on 8 gigatavua RAM-muistia ja 256 gigatavua tallennustilaa.

Isommalla 512 gigatavun muistilla varustettu malli kustantaa 1 049 euroa. Molemmissa malleissa on sama M1-siru.

Julkaisuajankohta

Yllätyimme suuresti kuullessamme Mac ministä, sillä pikkukone uudistui edellisen kerran vasta maaliskuussa 2020. Toisaalta tuolloin julkaistu malli sai ansaittua kritiikkiä, sillä tehot ja hinta eivät mielestämme kohdanneet.

Uusi Mac mini (2020) saapui ennakkomyyntiin marraskuun 10. päivä. Toimitukset alkavat marraskuun 16. päivä.

Mac minin (2020) ominaisuudet

Uuden mallin suurin valtti on sen M1-järjestelmäsiru, jossa on kahdeksan ydintä. Se sisältää 16 miljardia transistoria, ja yhteen pienen pieneen siruun on integroitu muun muassa prosessori, näytönohjain, liitännät sekä kaikki muut merkittävät komponentit ja ohjaimet.

Apple mainostaa sirun olevan markkinoiden tehokkain piiri. Siinä on yhteensä kahdeksan ydintä, jotka on jaoteltu kahteen neljän ytimen osioon työtaakan jakamiseksi. Lopputuloksen luvataan olevan kolme kertaa nopeampi kuin edeltävä Mac mini.

Myös pelikäytöstä kerrottiin. Edeltävä Mac mini ei ollut kummoinen pelilaite, mutta uuden koneen yhteydessä tilanne on toisin. M1-sirun luvataan tarjoavan neljä kertaa paremman ruudunpäivityksen kuin mihin edeltäjä kykeni.

Kuten Macit aina, myös uusi Mini-kone on kehitetty erityisesti suunnittelu- ja videokäyttöön. Final Cut Pron renderöinnin luvataan olevan kuusi kertaa aiempaa nopeampaa, minkä lisäksi mukana on tuki kahdelle näytölle. Näistä toinen yltää Thunderboltin ansiosta 6K-resoluutioon 60 Hz:n virkistystaajuudella, kun taas toinen on 4K-resoluutiolla ja 60 Hz -virkistystaajudella toimiva näyttö HDMI 2.0 -liitännällä.

Uuden koneen perusmallissa on M1-siru, kahdeksan gigatavua RAM-muistia ja 256 gigatavua SSD-tallennustilaa.

Isompi malli on muutoin sama, mutta kovalevy tuplaa koon 512 gigatavuun.

Mikäli haluaa entistä kovempaan käyttöön pystyvän mallin, saa Mac ministä myös 16 gigatavun RAM-muistilla ja enintään kahden teratavun tallennustilalla varustetun mallin.

Koneessa on Ethernet LAN -liitäntä, kaksi Thunderbolt-paikkaa, HDMI-liitäntä, kaksi USB-porttia sekä paikka kuulokkeille.