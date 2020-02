LG jättää MWC:n väliin koronaviruksen pelossa – uutuuspuhelimien julkaisu lykkääntyi

LG Electronics on ilmoittanut jättävänsä MWC 2020:n väliin. Syyksi kerrotaan halu välttää riskejä koronaviruksen tuhteen.

"Haluamme pitää huolen työntekijöidemme ja muiden terveydestä, joten olemme päättäneet jättää Barcelonassa järjestettävän MWC 2020 -tapahtuman väliin", ilmoitti yhtiö tiedotteessaan.

"Haluamme estää tällä terveysammattilaisten suosittelemalla päätöksellä satojen työntekijöiden matkustustamisen ja terveyden riskeeraamisen."

Alkujaan LG:n oli määrä esitellä tulevia laitteitaan Mobile World Congress -tapahtumassa. Peruuntumispäätöksen vuoksi puhelimien ja muiden mobiilituotteiden paljastukset siirrettiin "lähitulevaisuuteen".

Ilmoitus tuli vain muutamaa tuntia sen jälkeen, kun ZTE kertoi jättävänsä tapahtuman niin ikään väliin. ZTE perusteli päätöstään koronaviruksen ohella myös viisumiongelmilla. The Verge kertoo, ettei kiinalaisyhtiö kokenut olevansa tervetullut tapahtumaan juuri Kiinasta alkujaan olevan viruksen takia.

Peruuntumiset paljastuivat kiusallisesti vain hetki sen jälkeen, kun tapahtumajärjestäjä totesi tiedotteessaan, että koronaviruksella on "vain minimaalinen vaikutus tapahtumaan". Tiettävästi Huawei ja Qualcomm ovat joka tapauksessa yhä saapumassa paikalle.

