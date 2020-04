iPhone 9:n julkaisu saattaa olla likellä

Applen edullisten älypuhelinten seuraava odotettu seuraaja, iPhone 9 tai mahdollisesti toisella nimellään iPhone SE 2, saatetaan julkaista varsin pian. Vaikka emme tiedä sen tarkempaa julkaisupäivää, tuore huhu viittaisi julkistuksen olevan jo likellä.

Kohtalaisen usein oikeaan osunut vuotaja Jon Prosser väittää, että Apple on käynyt neuvotteluja iPhone 9:n julkaisupäivän osalta, ja tällä hetkellä julkistuspäiväksi oltaisiin valittu 15. huhtikuuta ja julkaisupäiväksi 22. huhtikuuta.

iPhone 9 update 👀Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.Tentative dates: - Announcement on April 15- Shipments on April 22Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change. Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9FMarch 31, 2020