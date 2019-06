iPadOS: julkaisupäivä, ominaisuudet ja tuetut laitteet

Apple paljasti WWDC 2019:ssä, että iPadit saavat syksyllä aivan oman iPadOS-käyttöjärjestelmänsä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, etteivät tabletit enää joudu jakamaan samaa iOS-käyttöjärjestelmää iPhonejen kanssa.

Kyseessä on odotettu uudistus, sillä iPhonelle optimoitu käyttöjärjestelmä ei ole tarjonnut parasta mahdollista käyttökokemusta selvästi puhelinta suuremmalla tabletilla. Yhtiö kertoo käyttöjärjestelmän pohjautuvan samalle perustalle kuin iOS, mutta odottaa iPadOS:n kasvavan yhä erilaisemmaksi ajan myötä.

iPadOS:n myötä käyttöjärjestelmä hyödyntää paremmin iPadien suurta näyttöä ja tuo käyttöön aivan uusia elepohjaisia komentoja. Lyhyesti sanottuna iPadit eivät käytä enää ainoastaan venytettyä iOS:ää, vaan pääsevät nauttimaan varta vasten tabletille kehitetystä käyttöliittymästä.

iPad OS: julkaisupäivä

Apple ilmoitti virallisesti, että iPadOS julkaistaan syksyllä 2019. Päivitys saapunee kuitenkin ladattavaksi heti syyskuussa.

Aavistuksemme perustuu siihen, että Apple on julkaissut myös aiemmat käyttöjärjestelmänsä iPhone-julkistuksen yhteydessä. Odotammekin yhtiön seuraavan samaa kaavaa myös tämänvuotisessa iPhone 11:n julkistustilaisuudessa.

Uusi kotinäkymä

Today View -widgetnäkymä ja aiempaa tiukemmin asetellut sovellusikonit iPaOS:n kotinäytöllä. Kuva: Apple (Image: © Apple)

Huomio keskittyy aivan ensimmäisenä päivitettyyn kotinäkymään. Sovellusrykelmä on aiempaa tiiviimpi, joten näytölle mahtuu nyt aiempaa enemmän hyödyllistä sisältöä.

Käyttäjä voi halutessaan hyödyntää ylijäävää näyttötilaa esimerkiksi tuomalla kotinäytölle Today View -widgetnäkymän, joka esittää käyttäjälle vaikkapa päivän seuraavan kalenteritapahtuman, sääennusteen tai viimeksi käytettyjä sovelluksia.

Widgetit saa näkyviin pikaisesti pyyhkäisemällä näytön vasenta laitaa. Widgettejä saa luonnollisesti myös räätälöityä vapaasti oman maun mukaan.

Parannuksia moniajoon

iPadOS:n Slide Over -toiminto tuo keskustelun näytön oikean reunaan samalla, kun käyttäjä selaa Safaria. Kuva: Apple (Image: © Apple)

iPadOS parantaa myös tablettien moniajokäyttöä. Tarjolla on esimerkiksi Split View, joka mahdollistaa kahden eri ikkunan samanaikaisen käyttämisen. Ikkunat voivat olla joko samasta sovelluksesta tai eri ohjelmista. Sovellusikkunoita on helppo vetää ja pudottaa vapaasti, joten sovellusten ja ikkunoiden välillä vaihtaminen on vaivatonta.

Toinen moniajoa parantava ominaisuus on Slide Over, joka mahdollistaa sovelluksen nopean avaamisen näytön reunaan. Uusi sovellusikkuna aukeaa käytössä olevan ikkunan päälle, joten se sopii mainiosti esimerkiksi sähköpostien, viestien tai muistutusten pikaiseen tarkastamiseen poistumatta varsinaisesta sovellusikkunasta.

Apple on tuonut tablettikäyttöjärjestelmäänsä myös Macista tutun Exposé-toiminnon, joka jaottelee näytölle kaikki avoinna olevat sovellukset ja mahdollistaa niiden välillä vaihtamisen tai ylimääräisten sovellusten pikaisen sulkemisen.

iPadOS tukee muistitikkuja ja SD-kortteja

iPad OS saa tuen muistitikuille ja SD-korteille. Kuva: Apple (Image: © Apple)

Jos pidät ulkoisesta tallennustilasta, meillä on sinulle hyviä uutisia: iPadOS tukee ulkoisia USB-tikkuja ja SD-kortteja. Tiedostoja saa siirrettyä ulkoisen ja sisäisen muistin välillä helposti Files-sovelluksessa.

Filesissa on sarakenäkymä, joka hyödyntää iPadin laajaa näyttöä entistä paremmin. iCloud Drive mahdollistaa kansioiden jakamisen pilveen ja näyttää sisällöt USB-tikulta tai SD-kortilta, jos ne ovat yhdistettyinä iPadiin.

Apple yllätti iloisesti myös valokuvaajat, sillä iPadOS:n on sisäänrakennettu tuki kameroille. Kuvaajat voivat siis liittää kameransa suoraan iPadiin ja siirtää kuvat tabletille muokkaamista varten. Tämä tulee varmasti olemaan näppärä ominaisuus esimerkiksi Instagram-kuvien pikaiseen muokkaukseen Lightroomissa, kun kuvaaja on tien päällä.

Parannuksia suorituskykyyn

Nykyisen iPadisi suorituskyky saattaa parantua uuden iPadOS:n myötä. Apple nimittäin lupaa varta vasten iPadille kehitetyn käyttöjärjestelmän olevan nopeampia kuin iOS 12.

Yhtiön mukaan Face ID avaa tabletin nyt jopa 30 prosenttia nopeammin ja ohjelmat aukeavat parhaimmillaan kaksi kertaa nopeammin kuin iOS 12:ssa. Sovellukset ovat nyt myös jopa puolet pienempiä kuin aiemmin, joten iPadistasi vapautuu lisää tallennustilaa muille sovelluksille.

Työpöytänäkymä verkkoselaimiin

Kuva 1/2 Työpöytänäkymällä varustettu Google Docs -verkkosivu iPadOS:llä. Kuva: Apple (Image: © Apple) Kuva 2/2 Työpöytänäkymä Safariin ja 30 uutta näppäinkomentoa. Kuva: Apple (Image: © Apple)

Myös Safari-verkkoselainta on kehitetty iPadOS:ää varten, sillä selain ei ole enää riippuvainen iOS:n mobiiliekosysteemistä.

Sen vuoksi et joudu myöskään käyttämään mobiilisivustoja tabletillasi, vaan iPadOS pystyy näyttämään verkkosivustot työpöytänäkymässä. Näkymää on tosin viilattu hieman normaalia selkeämmäksi ja se on optimoitu kosketuskäyttöön.

Toiminto tulee käyttöön muuallakin kuin Applen omilla verkkosivuilla, sillä esimerkiksi Google Docs ja Wordpress toimivat iPadOS:n Safarilla normaalia paremmin.

Applen verkkoselaimella pystyy jatkossa yllättäen myös lataamaan tiedostoja suoraan verkosta. Lisäksi selain saa tämän vuoden aikana vielä 30 uutta näppäinkomentoa ja helpotusta välilehtien hallintaan.

Uusia eleitä iPadOS:lle

iPadOS on panostanut näkyvästi uusiin eleisiin. Mukana ovat toki vanhat tutut: kolmella sormella nipistäminen leikkaa, kolmen sormen avaaminen nipistyksestä liittää ja kolmella sormella pyyhkäisy peruuttaa edellisen komennon.

Joissain sovelluksissa voi nipistää myös kahdella sormella, jolloin tabletin näppäimistö muuttuu iOS:n mobiilikokoon. Pientä näppäimistöä voi liikutella haluamaansa kohteen näytöllä, jolloin sen saa asetettua kätevästi esimerkiksi peukalon viereen.

Kun pakkaan lisätään vielä uuden kotinäytön eleet ja päivitetyt moniajoeleet, käyttäjille jää melko paljon opittavaa ennen kaikkien eleiden hallitsemista.

Markup ja muut pienemmät päivitykset

Kuva 1/2 Apple Pencil saa uuden väripaletin, jonka voi vetää minne tahansa näytöllä. Kuva: Apple (Image: © Apple) Kuva 2/2 iPadOS saa uusia fontteja. Kuva: Apple (Image: © Apple)

Kuvien pikaiseen muokkaamiseen tarkoitettu Markup-toiminto saa päivityksen, jonka myötä siinä voi muokata kokonaisia verkkosivuja, dokumentteja ja sähköposteja.

Sovelluksen saa auki pyyhkäisemällä näytön alareunaa ylöspäin Apple Pencilillä. Tuolloin näytölle avautuu uusittu väripaletti, jonka saa vedettyä minne tahansa näytöllä.

Myös itse kosketuskynän käyttäminen on entistäkin sulavampaa, sillä Apple on vähentänyt Pencilin latenssia 20 millisekunnista 9 millisekuntiin. Kynän tuntuma on siis aiempaa luonnollisempi.

iPadOS saa liäksi monia iOS 13:n uutuusominaisuuksia, kuten tumman teeman, uusia fontteja ja koneoppimista hyödyntävän Kuvat-sovelluksen.

iPadOS: tuetut laitteet

Apple vahvisti , että iPadOS-päivitys saapuu iPad Air 2:lle, viidennen sukupolven iPadille ja kaikille niitä uudemmille malleille. Myös kaikki iPad Prot saavat päivityksen.

Päivitys ei siis saavu iPad Airille, iPad mini 2:lle ja iPad mini 3:lle tai millekään niitä vanhemmille malleille.

Kokosimme alle täydellisen luettelon iPadeista, jotka saavat uuden iPadOS:n syksyllä 2019: