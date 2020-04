iOS 14 -vuoto vihjaa työpöydän parempaan muokattavuuteen

WWDC 2020 jää tänä vuonna ymmärrettävistä syistä väliin, mutta Applen uskotaan tästäkin huolimatta nostavan iOS 14 -päivityksensä esille kesän korvilla. Tapahtuman oli määrä järjestää kesäkuussa, joten aikataulu pysynee samana ennen syyskuun julkaisua.

iOS 14 -ensimateriaaliin perehtynyt 9to5Mac kertoo lähdekoodin vihjaavan, että Apple vähintäänkin kokeilee Home-työpöydän muokattavuutta. Testivaiheessa tarjolla on mahdollisuus vaihtaa widgetissä olevia sovelluksia mielensä mukaan.

Kilpakumppanin Android-käyttöjärjestelmässä tämä on ollut mahdollista jo pitkän aikaa, ja Applen viimeaikaiset muutokset antavatkin ymmärtää, että amerikkalaisjätti olisi tuomassa vastaavanlaista valinnanvapautta iPhonelle ja Ipadille.

9to5Mac kuitenkin korostaa, että ominaisuus on vasta kokeilussa ja saattaa hyvinkin tippua kehitystyön varrella matkasta. Joka tapauksessa tällä erää se on mukana samalla lailla kuin sovellusten vaihtoa hiova uudistus sekä AR-ominaisuudetkin.

