Instagram-päivitys paljastaa ajan saatossa unohtuneet seurattavat

Mikäli Instagram on ollut käytössä edes suurimman osan palvelun kymmenen vuoden taipaleesta, tilillesi lienee kertynyt runsain mitoin sellaisten käyttäjien seuraamisia, jotka eivät enää niin kiinnosta.

Uusi päivitys paljastaa surutta ne käyttäjät, joiden seuraaminen on vuosien varrella jäänyt vähäiseksi. Uusi Categories-ominaisuus listaa näppärästi tilit, joita on seurannut eniten ja vähiten.

Päivityksen myötä voikin suorittaa vaivattomasti esimerkiksi kevätsiivouksen unohduksiin jääneille tileille.

Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap “Following” and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutrFebruary 6, 2020