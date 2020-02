Huawei julkaisi taitettavan Mate Xs:n – superkallis huippupuhelin saapuu myös Suomeen

Huawei joutui perumaan varsinaisen julkistustilaisuutensa Barcelonassa MWC-messujen peruuntumisen vuoksi, mutta pääsimme tutustumaan uutuuspuhelimeen valmistajan Suomessa järjestämässä tilaisuudessa.

Huawei julkaisi viime vuonna ensimmäisen taitettavan puhelimensa, Mate X:n, joka ei tosin koskaan saapunut Suomeen. Pääsimme silti kokeilemaan puhelinta helmikuussa 2019 medialle järjestetyssä tilaisuudessa. Tuolloin huomio kiinnittyi erityisesti ulospäin aukeavaan näyttöön, joka poikkesi Samsung Galaxy Foldin kirjamaisesta saranasta.

Myös uusi Mate Xs jatkaa samalla linjalla. Se seuraa monessa mielessä Mate X:n jalanjälkiä, mutta toteuttaa kaiken yksinkertaisesti hieman harkitummin ja laadukkaamman tuntuisesti.

Kyllä, Huawei Mate Xs maksaa peräti 2 499 euroa, mutta se on myös ainoa taitettava puhelin, joka on todellinen lippulaivamalli. Esimerkiksi Samsungin Galaxy Fold ja uusi Galaxy Z Flip jäävät selvästi jälkeen Galaxy S20 Ultrasta. Uskomme myös, että taitettavien puhelinten kohdeyleisö on vielä toistaiseksi niin harvalukuista, ettei hintalapulla ole kovin suurta merkitystä.

Suurempi merkitys on kuitenkin puhelimen suurimmalla puutteella: Googlen palveluiden uupumisella. Mate Xs:ssä on sen sijaan Huawein oma AppGallery, jonka valikoima on selvästi suppeampi kuin Google Play Kaupassa. Paneudumme tähän varmasti tarkemmin, kun saamme laitteen pitkäaikaiseen testiin.

Kuva 1/5 (Image credit: Joonas Nurmela) Huawei Mate Xs:n kahdeksantuumainen päänäyttö muistuttaa tablettia. Kuva 2/5 (Image credit: Joonas Nurmela) Päänäyttö on 6,6-tuumainen. Kuva 3/5 (Image credit: Joonas Nurmela) Puhelimen takapuoli on todellisuudessa yksivärinen, mutta valo heijastuu puoliskoihin eri kulmista. Kuva 4/5 (Image credit: Joonas Nurmela) Näyttö avataan painamalla kameroiden alapuolelta löytyvää painiketta. Kuva 5/5 (Image credit: Joonas Nurmela) Painike vapauttaa saranan.

Tuttu ulkonäkö, laadukkaampi toteutus

Huawei Mate Xs näyttää ulkoisesti hyvin samalta kuin Mate X, mutta eron vanhaan huomaa heti, kun puhelimen avaa ensimmäisen kerran. Uusi yli 100-osainen saranamekanismi tuntuu vankalta, eikä muovisessa näytössä esiinny enää samanlaista pientä natinaa kuin aiemmin.

Puhelimessa on 8-tuumainen muovinäyttö (2 480 x 2 200), joka avautuu ulospäin. Taitettuna laitteen etupuolella on 6,6-tuumainen päänäyttö (2 480 x 1 148) ja takana 6,38-tuumainen kakkosnäyttö (2 480 x 892). Jälkimmäisenä mainittua voi hyödyntää esimerkiksi selfieiden ottamiseen: koska etsin toimii apunäytöllä, voit käyttää kuvien ottamiseen tasokkaampaa pääkameraa.

Kamerana toimii yhteistyössä Leican kanssa kehitetty neloiskamera, joka koostuu 40 MP:n pääkamerasta (f1,8), 16 MP:n ultralaajakulmalinssistä (f2,2), 8 MP:n telefotokamerasta (f2,4) ja 3D-syvyyskamerasta. Kamerajärjestelmä hyödyntää sekä optista kuvanvakautusta että keinoälyyn pohjautuvaa ratkaisua. Hybridizoomi yltää 30-kertaiseksi, ja 204 800:n maksimi-ISO-arvo helpottaa kuvien ottamista hämärässä.

Komponentteihin on satsattu enemmän kuin monen kilpailijan tapauksessa, sillä puhelin saa yhtiön edistyneimmän Kirin 990 5G -järjestelmäpiirin. Järjestelmäpiirissä on myös integroitu 5G-modeemi, joten puhelin tukee seuraavan sukupolven verkkoteknologiaa. RAM-muistia on tarjolla riittävät 8 Gt:a ja tallennustilaa mukavat 512 Gt:a.

Näytölle saa avattua kaksi suurikokoista sovellusta. Halutessaan niiden päälle saa vielä kolmannen, kelluvan ikkunan. (Image credit: Joonas Nurmela)

Panostuksia moniajoon

Suuren näytön hyödyt nousevat esiin parhaiten moniajossa, sillä kahdeksaan tuumaan mahtuu selvästi enemmän kuin tavanomaisen lippulaivamallin näytölle.

Puhelimessa on valmiina Multi-Windows-tuki, jonka ansiosta saadaan avattua kaksi sovellusta samaan aikaan. Auki saa tarvittaessa vielä kolmannenkin sovelluksen, mutta tuolloin sovellus näkyy kelluvana ikkunana. Kahden sovelluksen käyttäminen tuntui lyhyen testimme perusteella käytännöllisemmältä ratkaisulta.

Näytön alaosassa on tietokoneista tuttu sovelluspalkki, johon saa valittua omat suosikkisovelluksensa nopeaa käynnistystä varten. Tekstiä, kuvia ja dokumentteja saa myös vedettyä suoraan eri sovelluksesta toiseen.

Huawei Mate Xs käyttää EMUI 10.0.1 -käyttöjärjestelmää, joka pohjautuu avoimeen Androidiin. Puhelin käyttää siis edelleenkin Googlen käyttöjärjestelmää, mutta ei saa Google-palveluita, kuten Gmailia, YouTubea tai Drivea. Osa palveluista toimii kuitenkin selainversioina.

Mate Xs tulee ennakkomyyntiin Suomessa jo maaliskuussa ja saapuu kauppoihin huhtikuussa.

Tämä juttu on kirjoitettu parin tunnin testijakson perusteella. Testaamme Mate Xs:ää tarkemmin varsinaisessa arvostelussamme.