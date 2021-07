Honor 50: julkaisupäivä, hinta, uutiset ja ominaisuudet

Uudet Honor 50 -sarjalaiset esiteltiin jo Kiinassa, mutta puhelinten saapuminen länteen näyttäisi olevan jo nurkan takana. Oletamme näin, koska Honor on lähettänyt medioille päivävarauksen 12. päivälle elokuuta. Vaikka yhtiö ei ole suoraan sanonut julkistavansa tuolloin Honor 50:n kansainvälisesti, se tuntuu kaikkein todennäköisimmältä tilaisuudelta.

Honor 50:n rinnalla esiteltiin Honor 50 SE- ja 50 Pro -mallit, jotka ovat yhtiön ensimmäiset puhelimet sen jälkeen, kun Honor irtaantui emoyhtiöstään Huaweista. Niissä on myös varsin vakuuttavat ominaisuudet ja tekniset tiedot.

Toisin kuin useimpien Kiinassa julkaistavien puhelinten kohdalla, tiedämme varmuudella, että Honor 50 -lippulaivamalli tuodaan kansainvälisille markkinoille. Ja koska tiedämme jo entuudestaan, millaiset ominaisuudet uudessa puhelimessa on, voit lukea alapuolelta, mitä siltä voi odottaa.

Honor 50 ja Honor 50 Pro ovat molemmat tyylikkäitä keskihintaisia älypuhelimia, joissa on vakuuttavat komponentit ja ominaisuudet. Mutta niissä on myös joitain todella yllättäviä erikoisuuksia, kuten Pron ällistyttävän nopea 100 W lataus.

Kerromme alla kaiken tarvittavan, joka kannattaa tietää Honor 50:stä ja Honor 50 Prosta ennen niiden kansainvälistä julkaisua. Emme tiedä kuitenkaan tällä hetkellä vielä paljoakaan Honor 50 SE:stä, sillä se vain mainittiin alkuperäisessä julkistustilaisuudessa.

Lyhyesti

Mikä se on? Honorin uusin keskihintainen puhelin

Honorin uusin keskihintainen puhelin Milloin se julkaistaan? Kansainvälinen julkaisu nähtäneen 12. elokuuta

Kansainvälinen julkaisu nähtäneen 12. elokuuta Mitä se maksaa? Tiedämme vain Kiinan hinnan

Julkaisupäivä ja hinta

(Image credit: Honor)

Honor 50 esiteltiin Kiinassa 16. kesäkuuta, jolloin yhtiö vahvisti samalla maat, joihin se tuodaan myöhemmin. Näihin lukeutuu Suomen ohella useat muut Euroopan maat sekä Etelä-Afrikka.

Vaikka tilaisuudessa esiteltiin myös Honor 50 SE ja 50 Pro, näyttäisi siltä, että ainoastaan Honor 50 tuodaan saataville myös kansainvälisille markkinoille.

Honor järjestää tilaisuuden 12. elokuuta, jolloin näemme todennäköisesti Honor 50:n uusiksi. Tätä ei ole kuitenkaan vielä vahvistettu.

Honor 50 maksaa Kiinassa 2 699 renminbia, eli noin 350 euroa. Pro-malli maksaa puolestaan 3 699 renminbia, eli 480 euroa, ja SE 2 399 renminbia, eli noin 310 euroa.

Honor 50 SE ja 50 Pro

Ennen kuin tarkastelemme tarkemmin päämallia, tutustutaan pikaisesti yhtiön edullisempaan ja kalliimpaan sisaruksiin, Honor 50 SE:hen ja 50 Prohon.

Emme tiedä ensiksi mainitusta vielä paljoakaan, sillä se mainittiin tilaisuudessa ainoastaan nimeltä, eikä sen teknisiä tietoja kerrottu.

(Image credit: Honor)

Pro-malli näyttäisi sen sijaan olevan perusmallin kaltainen muutamalla lisäyksellä. Ensinnäkin siinä on kaksi etukameraa, joista 12 megapikselin videokamera on Pro-mallille uniikki. Puhelimessa on myös kuusi videokuvaustilaa, mutta samat takakamerat kuin perusmallissa.

Näyttö on aavistuksen isompi 6,72 tuumaa, ja puhelin tukee huippunopeaa 100 W latausta. Akun kerrotaankin täyttyvän 90 prosenttiin ainoastaan 20 minuutissa. Puhelimessa itsessään on 4 000 mAh akku sekä nestemäinen jäähdytys pelaamista varten.

Muutoin Honor 50 Pro on identtinen perusmallin kanssa, josta kerromme seuraavaksi.

Muotoilu ja näyttö

Honor 50:ssä on 6,57 tuuman näyttö, jossa on 120 Hz virkistystaajuus ja 300 Hz näytteenottotaajuus. Näyttö kaareutuu reunoille ja sen yläosassa on pieni reikä selfie-kameralle. Lisäksi näyttö tukee yli miljardia värisävyä.

(Image credit: Honor)

Muotoilun osalta puhelin on saatavilla muutamassa eri värivaihtoehdossa: hopeisena, pinkkinä, vihreänä ja mustana.

Honor kertoo puhelimen muotoilun "saaneen inspiraatiota klassisten luksusmerkkien sormuksista" ja että yhtiön tavoitteena on "yhdistää muodin ja luksuksen maailmat".

Kameroille annettu koroke on huomiota herättävä, sillä ne muodostavat kaksi valtavaa ympyrää. Puhelimessa ei näyttäisi olevan lainkaan 3,5 mm kuulokeliitäntää, mutta tätä ei ole vielä vahvistettu.

Kamera ja akkukesto

Sekä Honor 50:ssä että 50 Prossa on samat takakamerat: huikea 100 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulma, 2 megapikselin makro ja 2 megapikselin syvyystunnistin. Laatu tuntuisikin keskittyvän tältä osin juuri pääkameraan.

Edessä sijaitsee puolestaan 32 megapikselin selfie-kamera, jonka rinnalla Pro-mallissa nähdään myös 12 megapikselin videokamera.

Honor 50:ssä on 4 300 mAh akku, joka on kookkaampi kuin Pro-mallissa oleva 4 000 mAh. Latausteho on puolestaan 66 W verrattuna Prossa olevaan 100 W tehoon. Siten perusmallin latauksessa kestänee pidempään.

(Image credit: Honor)

Suorituskyky ja ominaisuudet

Molemmat puhelimet käyttävät keskitasoista Snapdragon 778G -järjestelmäpiiriä, jonka pitäisi tarjota kohtuullinen suorituskyky. Molemmat tukevat 5G:tä, mutta emme tiedä vielä tarkemmin RAM-muistin tai tallennustilan määrää.

Joidenkin ohjelmistoratkaisujen kerrotaan parantavan suorituskykyä pelatessa, ja Pro-mallissa on erillinen jäähdytysjärjestelmä viilentääkseen ja estääkseen puhelinta ylikuumenemisesta.

Ohjelmiston osalta puhelimet käyttävät Honorin Magic UI:ta, joka on rakennettu Androidin pohjalle. Yhtiö on vahvistanut puhelinten saavan Googlen sovellukset, jotka Honor menetti ollessaan vielä Huawein alaisuudessa.