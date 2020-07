Paras projektori 2020: valitse paras videotykki kotiteatteriisi

Tervetuloa vuoden 2020 parhaiden videotykkien pariin. Olemme testanneet toimituksessamme lukuisia markkinoiden parhaita projektoreita ja koonneet alla olevaan listaan parhaimmista parhaat viimeisen vuoden ajalta säästääksemme sinulta aikaa.

Monet teistä on saattanut harkita hyppyä televisioista videotykkien luo, mutta kenties epäröineet mahdollisten hankaluuksien kanssa. Kuulemme usein, että projektorit olisivat vaikeakäyttöisiä niin asennuksen kuin käytön osalta, mutta tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Parhaat videotykit ovat nimittäin erinomainen tapa tuoda kotiisi kätevän kannettava ja massiivinen ruutu elokuvien katseluun.

Haaste syntyy sen sijaan useimmiten siinä, minkä projektorin valitsisi itselleen. Kaikki eivät ole suinkaan samanarvoisia. Siksi olemme testanneet ison liudan projektoreita ja koonneet kaikkein parhaimmat tälle listalle, kuten Optoman, BenQ:n ja Ankerin.

Etsit siis sopivaa videotykkiä budjettimalleista tai markkinoiden parasta vaihtoehtoa, olet täsmälleen oikealla sivulla.

Päivitämme lisäksi tätä listaa sitä mukaan, kun uusia projektoreita saapuu markkinoille ja olemme ennättäneet ne testata. Tällä hetkellä vuoden parhaat videotykit ovat tosin seuraavanlaiset.

Parhaat projektorit 2020

Paras projektori: LG CineBeam HU80KSW Kunniallinen toinen sija: BenQ TK850 Paras kompakti projektori: Anker Nebula Capsule II Paras äänenlaadullisesti: Optoma UHZ65UST Paras Alexalle: Optoma UHD51A

1. Paras projektori: LG CineBeam HU80KSW

4K HDR -projektori kotiteatterin kera

Sisältää kaiken tarvittavan

4K HDR -kuva on hyvä

Vaatii kaiuttimet optimaalista kokemusta varten

LG CineBeam HU80KSW tarjoaa terävän 4K HDR -kuvan, minkä lisäksi laitteen mukana tulee kaiken kattava järjestelmä huomattavasti pienemmässä koossa kuin nykyiset älytelevisiot. Sen värimaailma saattaa olla aavistuksen neutraalimpi verrattuna markkinoiden muihin eläviin projektoreihin, mutta kokonaislaadullisesti tästä on vaikea pistää paremmaksi.

Kaikki kaiuttimista virtajohtoon on sisäänrakennettu suoraan projektoriin, mikä tekee siitä selkeän, hyvin suunnitellun ja helposti liikuteltavissa olevan laitteen. Vaikka projektoriin voi kytkeä erillisiä soittimia, sen sisällä olevan LG:n älyalustan kautta voi suoratoistaa monia suosituimpia sovelluksia ja palveluja.

CineBeam-mallissa on vakuuttavat 2 500 lumenia sekä noin 20 000 tunnin käyttöaika ennen kuin kuvan pitäisi alkaa haalentua. Mukana olevat Harman Kardonin kaiuttimet toistavat äänen ihan hyvin, mutta parasta kokemusta varten suosittelemme ostamaan erilliset.

LG CineBeam HU80KSW maksaa Suomessa noin 2 250 euroa, mutta voimme taata, että se on hintansa väärti.

Lue arvostelu: LG CineBeam HU80KSW 4K

2. Kunniallinen toinen sija: BenQ TK850

Äärimmäisen kirkas videotykki

Projektori: DLP | Resoluutio: 4K | Kirkkaus: 3 000 lumenia | Liitännät: 2x HDMI, 1x SPDIF, 1x AUX In, 2x USB | Mitat: 380 x 127 x 263 mm

Tukee 4K:ta ja HDR:ää

Todella kirkas kuva

Ei suoratoistosovelluksia

Pieni tuulettimen ääni

BenQ TK850 on erinomainen 4K-projektori, jossa on tehostettu ääni, todella tehokas 3 000 lumenin kirkkaus ja fokus erityisesti urheilulähetyksiin, jotka erottavat sen markkinoiden muista videotykeistä.

Kyseessä ei suinkaan ole ensimmäinen Benq:n projektori, joka on herättänyt huomiomme. Annoimme loistavat arvosanat viime vuonna julkaistulle BenQ HT3550:lle, joskin se on suunnattu enemmän elokuvafaneille kuin TK850.

Mutta ilmiömäinen HDR sekä lisätyllä liikepehmennyksellä ja kontrastin korostuksella varustettu Sports-tila tekevät tästä upean vaihtoehdon urheilun katsomiseen isolta kankaalta, sekä nostaa TK850 erääksi parhaimmista BenQ:n videotykeistä. Lisäksi se korjaa yhden HT3550:n suurimmista miinuksista parantamalla kirkkautta huomattavasti sekä mahdollisuudella kallistaa linssiä joko korottaakseen tai laskeakseen kuvaa.

BenQ TK850:n kirkkaus on huikeat 3 000 lumenia, minkä seurauksena sen kuva on todella eläväinen, värikäs ja äärimmäisen yksityiskohtainen jopa päivällä. Kuvassa on tosin pientä kohinaa harmaan ja tumman alueilla, minkä lisäksi suoratoistopalveluiden puute saattaa olla osalle miinus. Silti kokonaisuutena TK850 on mahtava videotykki.

Lue arvostelu: BenQ TK850

3. Paras kompakti projektori: Anker Nebula Capsule II Mini

Pieni mutta pippurinen projektori

Sisäänrakennettu Android TV

HDMI-liitäntä

Voisi olla kirkkaampi

Netflix täytyy ladata erikseen

Osa projektoreista on tarkoitettu kannettavaksi, ja kovinkaan moni ei ole tässä yhtä kätevä kuin Anker Nebula Capsule II Mini Projector.

Se on kooltaan ja muodoltaan kuin Coca Cola -tölkki, ja se näyttää hämmentävästi projektorin sijaan jonkin laitteen virtalähteeltä. Koostaan huolimatta Capsule II on äärimmäisen kyvykäs, siinä on 720p-resoluutio ja vahva ulostulo äänelle. Se ei tietenkään pysty kilpailemaan listan 4K HDR -mallien kanssa, mutta tätä ei olekaan suunnattu samoille markkinoille.

Pienestä koosta huolimatta siinä on onneksi HDMI-liitäntä sekä USB-liitäntä ja USB-C latausta varten, joten sitä voi ladata samalla, kun siihen kytkee Chromecastin tai vastaavan suoratoistopalvelimen kylkeen.

Sisäänrakennettuna laitteessa on myös yli 3 600 sovellusta käytettäväksi, jotka ovat osa Android TV:tä. Valitettavasti sertifiointiongelmat Netflixin kanssa ovat johtaneet siihen, että tämä suosittu suoratoistopalvelu täytyy toistaa erillisen soittimen kautta.

Lue arvostelu: Anker Nebula Capsule II Mini Projector

4. Paras äänenlaadullisesti: Optoma UHZ65UST

Huippukirkas 4K/HDR -projektori taivaallisella äänenlaadulla

Projektori: Laser | Resoluutio: 3 840 x 2 160 | Kirkkaus: 3 500 lumenia | Liitännät: HDMI x 3 | Mitat: 576 x 383 x 130 mm

Jopa 120-tuumainen kuva-ala

Erinomainen ääni

Tavanomainen ja vanhentunut ohjelmisto

Ei 4K-suoratoistoa

Optoman UHZ65UST on vakuuttava kokemus: 4K/HDR laserprojektori lyhyellä heijastusetäisyydellä, sisäänrakennetulla soundbarilla ja massiivisella 120 tuuman kuva-alalla.

Kuva itsessään on erinomainen 4K/HDR-kuvaa katsoessa ja paljastaa lukuisia yksityiskohtia sekä värisävyjä kiitos HDR:n. NuForce-soundbar takaa myös laajan ja rikkaan äänimaailman, joka herättää elokuvat eloon.

Mutta kaiken tämän vastineena on kallis 3 399 euron hinta Suomessa, eikä sillä saa kuitenkaan 4K-suoratoistotukea esimerkiksi Netflixistä ja projektorilla on muutenkin vaikeaa toistaa HD-materiaalia.

Siinä on lisäksi todella vanhentunut ja älypuhelimissa olevaan Android OS:n perustuva käyttöliittymä, eikä varta vasten televisiolle suunniteltua vastaavaa.

Mutta jos tarvitset hyvää projektoria nimenomaan 4K-elokuvia varten, tämä on erinomainen vaihtoehto. Muutoin kannattaa harkita muita malleja.

Lue arvostelu: Optoma UHZ65UST

5. Paras Alexalle: Optoma UHD51A (2018)

Alexa-tuellinen videotykki

Projektori: DLP | Resoluutio: 1 920 x 1 080 (x4) | Kirkkaus: 3 500 lumenia | Liitännät: 2x HDMI (1x MHL) | Mitat: 498 x 141 x 331 mm

Rikas ja terävä kuva

Harvinainen 3D-mahdollisuus

Ei digitaalista keystone-korjausta

Alexan asennus hankalahko

Älykäs, äänikomennoilla totteleva videotykki saattaa kuulostaa ensialkuun liioittelevalta valinnalta, mutta kun asiaa miettii tarkemmin, valinta voi olla huomattavasti helpompi. Normaalikäytössä projektoria käytetään yleensä pimeässä huoneessa, jolloin kaukosäätimen näppäimiä ei välttämättä näe helposti jos sitä löytää ylipäätään tyynyjen alta.

Tällöin äänikomennolla käynnistyvä elokuva saattaakin kuulostaa hyvältä idealta.

Mutta vaikka Alexan ominaisuuksia ei käyttäisikään merkittävästi, kaikki muu Optoma UHD51A:ssa on myös erinomaista. Tässä hintaluokassa on vaikea löytää parempaa projektoria, joka pystyy tuottamaan yhtä hyvän kuvan ja jossa on vastaavat ominaisuudet.

Optoma UHD51A onkin erinomainen vaihtoehto, jos haluat hypätä 4K:n kelkkaan pienemmällä pääomalla.

Lue arvostelu: Optoma UHD51A