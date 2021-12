Gran Turismo 7: julkaisupäivä, trailerit ja uutiset

Jump To:

Gran Turismo 7 palauttaa Sonyn ajopelien ykkösnimen valokeilaan, kun PS5- ja PS4-versiot saapuvat myyntiin maaliskuun 4. päivä 2022.

Klassikkosarjan uusimmasta osasta povataan sen parasta osaa, sillä etenkin PS5:n suorituskyvyn on luvattu tarjoavan entistä realistisemman kokemuksen. Pelaajat pääsevät kurvaamaan niin yksinpelinä kuin verkkokisojen tiukoissa taistoissakin.

Teoksen uskottiin alkujaan olevan PS5-yksinoikeus. Alkuperäinen suunnitelma vuoden 2021 julkaisusta kuitenkin lykkääntyi pandemian aiheuttamien kehitysvaikeuksien johdosta. Samalla paljastettiin pelin saapuminen myös vanhemmalle konsolisukupolvelle.

PS4-versio ei kuitenkaan tullut täysin pimeästä kulmasta. Versiosta huhuttiin useissa eri lähteissä, kunnes Sony vahvisti asian yhdessä Horizon: Forbidden Westin päivityspolitiikan kanssa. Kuten mainitun Horizonin tapauksessa, myös Gran Turismo 7:n voi päivittää vanhalta sukupolvelta PS5:lle kympin lisähintaan.

Olemme keränneet tähän artikkeliin kaikki keskeisimmät ja kiinnostavimmat Gran Turismo 7 -tiedot. Mikäli suonissasi virtaa bensa, kannattaa tämän artikkelin äärelle palata säännöllisin väliajoin. Päivitämme nimittäin juttua aina uusien tietojen kaahatessa näkökenttäämme.

Mikä on Gran Turismo 7?

Lyhyesti

Mikä se on? Simulaatiomaisuutta painottavan ajopelisarjan uusin osa

Simulaatiomaisuutta painottavan ajopelisarjan uusin osa Milloin se ilmestyy? 4.3.2022

4.3.2022 Mille alustoille se julkaistaan? PS5 ja PS4

Julkaisupäivä

Julkaisupäivä

(Image credit: Sony)

Gran Turismo 7 ilmestyy maaliskuun 4. päivä 2022 PS5:lle ja PS4:lle. Asia paljastettiin PlayStation Showcase 2021 -tilaisuuden lomassa. Teoksen oli alkujaan määrä saapua jo vuonna 2021, mutta koronaviruksen aiheuttamat haasteet hidastivat kehitystyötä.

Sony Interactive Entertainment -pomo Jim Ryan kommentoi julkaisupäivää GQ Magazinen haastattelussa. Ryan kertoi juttutuokion yhteydessä pandemian viivästyttävän julkaisua keväälle 2022.

"Pandemiatilanteen muutokset ovat vaikuttaneet kehitykseen hidastamalla joidenkin keskeisien osa-alueiden viimeistelyä. Jaamme lisätietoja julkaisusta lähempänä pelin ilmestymistä."

Trailerit

Trailerit

Gran Turismo 7 - Powered by PS5 (behind the scenes)

Kazunori Yamauchi esitteli joulukuussa 2021 julkaistulla videolla teoksen "käsinkosketeltavaa realismia", joka on mahdollista PS5:n suorituskyvyn ansiosta.

Esimerkkeinä nostettiin puheeksi haptinen palaute sekä DualSense-ohjaimen adaptiiviset liipasimet. Näiden avulla jarrutukset todella tuntuvat kotisohvalla asti. Graafisella puolella säteenseuranta, 4K-resoluutio, 60 fps ja HDR tuovat teoksen eloon entistä realistisemmin.

Alla oleva esittely korostaa yksinomaan pelin PS5-versiota:

Uutta pelikuvaa Deep Forest Raceway -radalta

Sony julkaisi ohjaamosta kuvatun maistiaisen fanien kestosuosikkiradasta Deep Forest Raceway. PS5-pelikuvaa esittelevä pätkä antaa esimakua pelin graafisesta puolesta.

Porsche Vision GT

Polyphony Digital paljasti Gran Turismo 7 -yksinoikeudeksi suunnitellun Porsche Vision GT -menopelin. Tarkkoja yksityiskohtia ei vielä kerrottu, mutta Porschen julkaisena esittelyvideo antaa osviittaa kilpa-auton suunnittelusta.

Gran Turismo 7 - Tracks (Behind the Scenes)

Kazunori Yamauchi käy Gran Turismo 7:n kehitystyön taustoja avaavalla videolla läpi pelin ratoja sekä tekijöiden pyrkimystä niiden mahdollisimman autenttiseen toteuttamisen. Täyttä ratalistaa ei ole vielä tarjolla, mutta esittely on kiehtova katsaus pelin valaisuefekteihin sekä dynaamiseen säähän.

Gran Turismo 7 - Tunes (Behind The Scenes)

Polyphony Digital -pomo Kazunori Yamauchi pohtii videolla läpi autojen muokattavuutta ja säätämistä. Pienilläkin asetusmuutoksilla on mittava vaikutus auton ulkonäköön, suorituskykyyn sekä ajotuntumaan. Gran Turismo 7 sisältää enemmän muokattavia osia kuin mikään sarjan osa aiemmin, joten pelaajat voivat muokata mieluisan kulkuneuvon käyttöönsä.

Gran Turismo 7 - Livery (Behind The Scenes)

GT7 tarjoaa entistä kattavamman työkalut oman kuskin ja auton hienosäätämiseen, jonka ansiosta virtuaalikuski tuntuu enemmän omalta itseltään. Muokkaamista on pyritty helpottamaan entistä vaivattomamman kokemuksen luomiseksi.

Gran Turismo 7 - Collectors (Behind The Scenes)

Polyphony Digitalin johtaja Kazunori Yamauchi selittää GT7-videolla autojen keräilemisen hienoutta.

Gran Turismo 7 x Porsche - ensikatsaus

Jos Porsche on lähellä sydäntäsi, innostunet kuullessasi saksalaisyhtiön kattavasta autovalikoimasta Gran Turismo 7 -pelissä. Mukana ovat muun muassa 917 Living Legend -konseptimalli, joka kunnioittaa Le Mansin 24 tunnin kilpailun voittanutta menopeliä.

Julkaisupäivän paljastus

Sony kertoi Gran Turismo 7:n julkaisupäivän osana PlayStation Showcase 2021 -tilaisuutta. Vaikka kiinnostavin sisältö koskee päivämäärää 4.3.2022, on mukana myös autoja, ratoja, muokkaustyökaluja sekä paljon muuta.

Julkistustraileri

Gran Turismo 7 paljastettiin kolmeminuuttisella trailerilla PS5:n peliesittelytilaisuudessa. Samassa yhteydessä vilautettiin klassista Trial Mountain -rataa.

Uutiset ja huhut

Uutiset ja huhut

Autoja, ratoja ja palaavia pelitiloja

Gran Turismo 7 sisältää 420 autoa, joilla voi ajaa yli 90 radalla. Paljastuksen takana on pelin mainosmateriaaliin käsiksi päässyt fanisivusto GT Planet.

Lisäksi GT7 näyttäisi palauttavan sarjan kultakantaan pelisisällön puolesta. Siinä missä edeltävät GT Sport ja GT 6 saivat julkaisun yhteydessä kritiikkiä pelisisällön määrästä, tällä kertaa tilanne on toisin.

Luvassa on kestosuosikki GT Mode sekä paluun tekevä License Center, jossa pelaajalle tarjotaan liuta erilaisia haasteita. Näiden parissa sarjaan tutustuvatkin pääsevät mukaan vauhdin hurmaan.

Gran Turismo Sportista tuttu Scapes on tekemässä paluun. Mainittu kuvaustila mahdollistaa autojen asettamisen haluttuun paikkaan, minkä jälkeen voikin napsia huippulaadukkaita HDR-kuvia.

Virallinen ohjain

Fanatec on paljastanut Gran Turismo 7:n virallisen rattiohjaimen, jonka hintalappu on huimat 699,95 euroa. Ohjain siis maksaa enemmän kuin konsoli ja peli yhteensä.

Gran Turismo DD Pro tukee force feedback -teknologiaa tarjotakseen entistä realistisemman ajotuntuman. Fanatecin mukaan suunnittelutyön takana on Gran Turismo 7 -tiimi Polyphony Digital. Ratti ja polkimet on saatavissa erillisenä bundlena ja ne toimivat PS4:llä, PS5:llä ja PC:llä. Ennakkotilaukset ovat jo käynnissä.

Gran Turismo 7 on pääasiassa verkkopeli

Valtaosa Gran Turismo 7:n sisällöstä aina uratilaa myöten vaatii verkkoyhteyden.

Sarjan luoja Kazunori Yamauchi kertoi asiasta Eurogamerille. Hänen mukaansa nettiyhteys on tarpeen, jotta kaikenlainen huijaaminen saadaan kitkettyä matkasta.

"Pakotettu verkkoyhteys ei ole sinänsä itseisarvo. Se on tehty huijaamisen estämiseksi, jotta pelaajat eivät voi manipuloida tallennustietojaan. Tämän vuoksi nettiyhteys on pakollinen."

Ainoa pelitila, joka toimii ilman verkkoyhteyttä, on Arcade Mode.

Gran Turismo 7:n ennakkotilaus ja 25th Anniversary Edition -lisäsisällöt

Sony on paljastanut ennakkotilaajien edut sekä pelin 25th Anniversary Editionin. Jos pelin ostaa ennakkoon, kilahtavat kyytipojaksi Toyota Castrol TOM’S Supra, Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth), Porsche 917K Living Legend sekä pelin sisäistä valuuttaa 100 000 CR.

25th Anniversary Edition tarjoaa rajoitetun Steelbook-kotelon, 1 100 000 CR valuuttaa, Toyota GR Yaris maakohtaisella ulkoasulla, 30 Manufacturer / Partner Avatarsia, pelin soundtrack sekä ennakkotilaajillekin valikoitu autokattaus.



(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Dynaamiset sääolosuhteet

Gran Turismo 7 sisältää dynaamiset sääolosuhteet, jotka muuttuvat vuorokauden kuluessa realistisesti. Näinpä ajo-olosuhteet voivat olla aamulla ja illalla hyvinkin erilaiset.

Kyseistä ominaisuutta ei ollut lainkaan mukana Gran Turismo Sportissa, joten toivotamme sen hyvinkin tervetulleeksi.

Crossplay-tuki

Gran Turismo 7 -kilpailut toimivat crossplay-tuen avulla ristiin PS5- ja PS4-versioiden välillä. Tekijät ovat vahvistaneet asian.

Sarjan luoja Kazunori Yamauchi kertoi asiasta Eurogamerille. Hänen mukaansa PS4- ja PS5-kuskit voivat pelata keskenään ilman ongelmia.

GT7 sai julkaisupäivän

Gran Turismo 7 ilmestyy 4.3.2022. Sony vahvisti asian PlayStation Showcase -tilaisuudessa.

PS4-versio vahvistettiin

Kuukausia velloneet huhut saivat viihen vahvistuksen, kun Sony paljasti Gran Turismo 7:n saavan PS4-version.

Paljastus oli mitä ilmeisimmin vahinko, joka lipsahti julki Horizon: Forbidden Westin ympärillä velloneen päivityskohun yhteydessä. Sony kertoi edellisen sukupolven version digitaalisen PS5-päivityksen maksavan 10 euroa.

Sony-pomo Jim Ryan livautti kommenttiensa yhteydessä ilmi God of War: Ragnarokin ja Gran Turismo 7:n, jotka kuuluvat samaisen päivityspolitiikan piiriin.

Beetatesti vaikuttaa olevan suunnitelmissa

Gran Turismo 7 näyttäisi saavan beetaversion ennen julkaisua, kertoo GTPlanet. Sivuston mukaan PlayStationin kotisivuilla olevan Experience PlayStation -osion kautta on päästävissä paikkaan, jossa voi käyttää beetatestiin tarkoitetun koodin etukäteen.

Koodit eivät toki itsessään toimi eikä peliä pääse vielä pelaamaan, mutta mitä ilmeisimmin avoin beeta on kuitenkin suunnitelmissa. Sony ei ole kommentoinut asiaan juuta eikä jaata. GT Sport sai kuitenkin vastaavan aiemmin, joten kenties historia toistaa itseään.

PSVR 2?

Sony on julkistanut kehittävänsä toisen sukupolven PSVR-laitteistoa, joka kulkee nimellä PSVR 2. Autoilufanit alkoivat heti pohtia mikäli VR-tuki tekee samalla tuloaan Gran Turismo 7:aan. Tämä tuntuisi luontevalta, sillä Gran Turismo Sportin VR-tuki keräsi faneilta runsaasti kiitosta. Sony ei ole kuitenkaan ainakaan vielä vahvistanut asiaa. Yhtiön kesäkuinen kommentti valaa kuitenkin uskoa, sillä Sony kertoi tuovansa PlayStationille ominaisia kokemuksia PSVR 2:lle. Gran Turismo lukeutuu ainakin meidän mielissä tähän joukkoon.

Myös tekijätiimi Polyphony Digital on antanut positiivisia merkkejä. Sarjan luoja Kazunori Yamauchi kertoi GT Planetin haastattelussa olevansa kiinnostunut VR-teknologiasta osana uuden konsolisukupolven tehojen hyödyntämistä.

"Erityisesti VR hyötyy lisätehosta merkittävästi. En usko minkään muun vaativan yhtä paljoa prosessoritehoa. Minä todella pidän VR-teknologiasta: uskon sen mahdollisuuksiin, jotka soveltuvat etenkin ajopeleihin."

"VR-tekniikka riippuu todella vahvasti laskentatehon kehittymisestä, laitteistosta sekä näytöstä. Se on jotain, johon ei voi koskaan olla liikaa suorituskykyä. Aina on laitteiston aiheuttamia rajoituksia, jotka estävät meitä! Tekniikka luonnollisesti kehittyy ajan saatossa, ja aioimme olla aallonharjalla."

PSVR 2:n vahvistuminen antaa positiivisia ennusmerkkejä siitä, että Gran Turismo 7 saattaa hyvinkin saada VR-tuen.

Ei E3 2021 -esiintymistä

Kuten ennusmerkkien valossa oli todennäköistä, Gran Turismo 7 jätti E3 2021 -pelimessut väliin. Itse asiassa Sony jätti tilaisuuden tyystin väliin.

Kyseessä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun Sony ohitti E3-messut. Yhtiö sivuutti tapahtuman vuonna 2019, kun taas vuonna 2020 tilalla oli Sonyn oma State of Play -lähetys. Kun E3 2021 oli jälleen digitaalinen, saattaa peli saada Horizon Forbidden Westin tavoin kokonaan oman lähetyksen ennemmin tai myöhemmin.

Halu panostaa yksityiskohtin

Polyphony Digitalin johtaja Kazunori Yamauchi on halunnut tekijätiimin kanssa keskittyä pieniin yksityiskohtiin. Studiopomo kertoi asiasta lisää FIA Gran Turismo Championships -tapahtumassa joulukuussa 2020.

"Tavoittelemme Polyphony Digitalilla aina parasta mahdollista lopputulosta. Emme halua tehdä kompromisseja tai antaa periksi. Haluamme tarjota pelaajille parhaan mahdollisen kokemuksen. Ja tämä ei ole vain minun mielipide, vaan kaikki 200 tekijäämme ovat samaa mieltä."

"Japanissa tavataan sanoa, että kokonaisuus on osiensa summa ja yksityiskohdat viimeistelevät kokemuksen. Tämä on täysin totta. Meidän tuotantomme keskiössä on halu viimeistellä, hioa ja siloitella asiat äärimmilleen."

Tämä näkyy Gran Turismo 7:ssa silmämääräisesti. Samalla se on varmasti iso osasyy sille, miksi peli viivästyi vuodelle 2022.

Ilo irti PS5-konsolin tehoista

Vaikka Gran Turismo 7 ilmestyy myös PS4:lle, ottaa se kaiken irti PS5:n ominaisuuksista. Näiden joukossa ovat muun muassa haptinen palaute, adaptiiviset liipaisimet, nopea SSD-tallennustila sekä 3D-äänet.

Sony-pomo Simon Rutter keskusteli asiasta The Guardianin kanssa. Hänen mukaansa Gran Turismo 7 esittelee konsolin tehoja ja osoittaa kuinka äärimmäinen realismi saa pelaajat äimistymään.

Ensinnäkin latausajat ovat PS5:n SSD-tallennustilan takia todella lyhyet. Rutterin mukaan "peli lataa hämmästyttävän nopeasti verrattuna aiempaan". Tämä on etenkin sarjan faneille ilouutinen, sillä edellisosien lataustauot ovat tulleet turhankin tutuiksi.

Rutter totesi 3D-äänimaiseman tuovan maailman eloon aidontuntuisena. Hänen mukaansa ohjaamossa voi kuulla ympärillä olevat autot ominaisine äänineen ja vieläpä eri suunnista.

Lopuksi Rutter mainitsi vielä DualSense-ohjaimen. Sony-pomo totesi ohjaamisen tuntuvan täysin erilaiselta ajopinnasta riippuen. Tasainen asfalttirata ja sorainen metsätie ovat hänen mukaansa täysin eri puusta veistettyjä, minkä huomaa esimerkiksi kaasuttaessa ja jarruttaessa.

Toiveet

Mitä haluamme nähdä?

Parempi vahinkomallinnus

Olemme toivoneet tätä jokaisen Gran Turismon kohdalla, joten seiskaosan tilanne tuskin yllättää ketään. Kehittäjät eivät ole halunneet tuoda peliin kunnollista vahinkomallinnusta, vaan keskipisteenä ovat olleet upeat ja kiiltävät autot. Haluamme kuitenkin nähdä ajon jäljet kärryssämme. Kun tie on mutainen, menopelinkin pitää olla. Eikä nokkakolarista tarvitse selvitä lommoitta.

Muut autosimulaatiot ovat ottaneet tämän harppauksen jo aikapäiviä sitten, joten Gran Turismo 7:n on korkea aika ottaa PS5:n tehoista kaikki irti ja tuoda kunnon vahinkomallinnus mukaan pelikokemukseen.

(Image credit: Sony)

Parempi tekoäly

Gran Turismo -sarja on perinteisesti kompastellut tekoälyn kanssa. Yhtäällä kuskit ovat aivan liian huonoja, toisaalla meno vaikuttaa liian käsikirjoitetulta. Toivommekin näkevämme viimein realistiselta vaikuttavat tekoälysuharit.

Tietokoneen ohjastamien kaahareiden olisi suotavaa reagoida paremmin pelaajan toimiin sekä kehittyä samaan tahtiin pelaajan kanssa. Kilvanajo on parhaimmillaan tiukkaa, ei liian helppoa tai ylitsepääsemättömän vaikeaa.

Parempaa yksinpelisisältöä

Gran Turismo Sport ei tarjonnut kummoista tekemistä nettikaahailun ulkopuolella. Tämä teki pelistä etenkin huonolla verkkoyhteydellä pelaaville harmillisen väliinputoajan, kun Arcade Modesta ei hyödyllistä sisältöä saanut avattava. Toivommekin näkevämme jälleen kunnollista yksinpelisisältöä, jonka parissa viihtyy myös ilman nettiyhteyttä.

Palaavat ominaisuudet

Takaisin palaavat ominaisuudet

(Image credit: Sony)

Virittäminen

Autojen virittäminen (Tuning) loisti Gran Turismo Sportissa poissaolollaan, joten sen paluu Gran Turismo 7:aan on enemmän kuin tervetullutta. Tämä mahdollistaa pelin sisäisen valuutan käyttämisen eri osien ostamiseen, mikä puolestaan helpottaa auton säätämistä erilaisiin ratoihin ja olosuhteisiin sopivaksi.

Virittely mahdollistanee oman suosikkiauton muokkaamisen äärimmilleen, joten suosikkikärrystä ei tarvitse luopua tehojen puutteen vuoksi.

Uratila

Perinteinen Career-uratila kulkee vastaisuudessa nimellä 'Campaign Mode', mutta eihän nimi pelitilaa pahenna. Uramoodi on erinomainen tapa tutustuttaa pelaaja Gran Turismon saloihin sekä päästää erilaisten menopelien ohjaksiin. Lopputulos onkin monille pelin kiinnostavinta antia.