Google Stadia kasvaa muun muassa Borderlands 3:lla ja jaetun ruudun tilalla

Google luottaa pitkäjänteiseen työhön pikajuoksun sijaan yhtiön hiljattain käynnistyneen Google Stadia -palvelun suhteen. Palvelu julkaistiin keskinkertaisten arvostelujen saattelemana marraskuussa, mutta yhtiö on sittemmin tuonut asteittain palveluun luvattuja ominaisuuksia ja pelejä.

Viimeisimmän päivityksen myötä Google Stadia kasvaa kolmella uudella pelillä.

Tästä päivästä alkaen käyttäjät voivat pelata palvelussa Borderlands 3:a, animehenkistä Dragon Ball Xenoverse 2:ta sekä taktista räiskintäpeliä Tom Clancy's Ghost Recon Breakpointia.

Grab some new games to play across your favorite screens! Borderlands 3, Dragon Ball Xenoverse 2, and Ghost Recon Breakpoint are available this week on Stadia.Check out our blog for additional details → https://t.co/gVTMHwZMM7 pic.twitter.com/QJoSWK7GgwDecember 17, 2019