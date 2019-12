Odotettu PS4-peli Ghost of Tsushima sai julkaisuikkunan ja näyttävän trailerin

Ghost of Tsushima julkaistaan PlayStation-konsoleille "kesällä 2020", eli kesä- ja elokuun välisenä aikana. Julkaisuikkuna paljastettiin uudella laajennetulla trailerilla, joka esiteltiin The Game Awards 2019:ssä viime yönä.

PS4:lle yksinoikeudella saapuva peli on kerännyt kiinnostusta näyttävän ulkoasun ja hiiviskelyyn nojaavan samuraitoimintansa turvin, ja pelin viimeisin traileri vain korostaa näitä piirteitä.

Sony vihjaili tulevasta jo muutama päivä sitten pidetyssä State of Play -lähetyksessä, mutta varsinaisessa kokomittaisessa trailerissa nähdään kauniita metsämaisemia, palavia kyliä ja kuunvalossa tehtyjä salamurhaamisia. Hevosella ratsastus herättää yhtymäkohtia puolestaan The Witcher III:n ja Breath of the Wildin kaltaisiin peleihin.

Voit nähdä trailerin alta.

PlayStation blogissa julkaisemassaan viestissä Sucker Punchin Andrew Goldfarb kirjoittaa: "Tänään esittelimme täysin uuden trailerin, joka syventyy paremmin kotiaan pelastavan sankarimme uuteen identiteettiin: Ghostiin. Jin nähdään pelin aluksi samuraina, mutta edetessään hän oppii kykyjä ja taktiikoita, jotka eivät sovellu samuraille. Tästä saitte ensimmäiset maistiaiset tänään julkaistusta pelivideosta."

"Tulevien kuukausien aikana aiomme kertoa lisää Jinistä, hänen kohtaamistaan uhista ja liittolaisista, sekä kaikista niistä piirteistä, joista hän joutuu luopumaan tullakseen uudenlaiseksi soturiksi."

Ghost of Tsushima ei jäänyt kuitenkaan The Game Awards 2019:n ainoaksi pelijulkistukseksi. Saimme kuulla tapahtumassa virallisen nimen Microsoftin tulevalle seuraavan sukupolven konsolille, Xbox Series X:n, sekä nähdä PS5:lle saapuvan Godfallin. Tämän lisäksi saimme julkaisuikkunat Amazonin MMORPG:lle New World sekä Apple Arcadeen saapuvalle uudelle Ultimate Rival -urheilupelille.