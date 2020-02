Ilmaiset pelit 2019: valitsimme 44 ilmaiseksi pelattavaa huippupeliä

5. League of Legends

Valitse sankarisi ja johda tiimisi voittoon suositun Warcraft III -modi Dotan kehittäjien League of Legendsissa. Se toinen suuri MOBA-peli tarjoaa automaattisen seuranhaun, valtavan kirjon pelattavia sankareita sekä erinomaisen karttavalikoiman, joka on nostanut LoLin viime vuosien aikaa kestäväksi suurpeliksi.

Mutta saavu varoen, sillä kyseessä on aggressiivinen mutta äärimmäisen palkitseva tiimi- ja taktiikkapeli. Et opi kaikkia sen saloja vielä ensimmäisten viikkojen aikana, mutta takaamme, että kokemus on alusta lähtien silti nautinnollinen.

Dota 2:n tapaan League of Legends on valtavan suosittu elektronisen urheilun peli, jossa kisaillaan valtavista palkinnoista. Oletko valmis nousemaan seuraavaksi huipputähdeksi?

6. Hearthstone: Heroes of Warcraft

Onko Magic: The Gathering tuttu? Hearthstone on Blizzardin ilmaisversio samasta huippusuositusta konseptista.

Ja tyypilliseen blizzardmaiseen tapaan lopputulos on loistava. Se on houkuttelevan lähestyttävä ja todella helppo oppia, mitä ei välttämättä fantasiakorttipeleiltä osaa odottaa. Matsit ovat myös nopeita, visuaalisesti miellyttävän näköisiä ja strategisesti syvällisiä. Studio pitää myös huolen siitä, että kortin lätkintä pysyy virkeänä päivittämällä aktiivisesti sisältöä.

Ja jos olet etenkin World of Warcraftin fani, tätä ei kannata ohittaa missään tapauksessa!

Vaikka Hearthstone on helposti lähestyttävä peli, se on myös vaikea hallita – etenkin jos pelaat sellaista vastustajaa vastaan, joka tietää mitä tekee.