Facebook osti pilvipelipalvelu PlayGigan – näemmekö tulevaisuudessa kilpailijan Google Stadialle?

Farmvillen aikoihin Facebook oli täysillä mukana pelaamisessa, jolloin jatkuvat ilmoitukset käyttäjille usuttivat nämä huolehtimaan sadostaan tai liittymään Words with Friends -pelin pariin.

Nyt Facebook näyttäisi olevan aikeissa liittyä taas selainpelaamisen kimppuun ostamalla itselleen pilvipelaamiseen keskittyvän start-up-yritys PlayGigan. Hankinnan avulla Facebook saattaa liittyä alati kilpailullisemmaksi muuttuvalle alalle, jossa toisistaan mittaa ottavat jo Google Stadia, Nvidia GeForce Now sekä tuleva Microsoft Project xCloud.

Facebook ei ole tosin paljastanut virallisia suunnitelmiaan PlayGigan varalle, mutta talousmedia Cinco Días väittää ostohinnan olleen 70 miljoonaa euroa.

We’re thrilled to welcome @PlayGigaOficial to the Facebook Gaming team. We’ll decline further c☁️mment for now.December 18, 2019