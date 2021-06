Näin katsot Ranskan F1-osakilpailun suorana Suomessa ja ulkomailla

F1-sirkus siirtyy tulevana viikonloppuna jälleen perinteisille kilparadoille. Seuraavaksi vuorossa on yksi kuninkuusluokan klassikoista, kun taisto maailmanmestaruuksista jatkuu Circuit Paul Ricardin radalla Ranskassa. Edelliset kisaviikonloput Monacossa ja Azerbaidzhanissa kurvattiin upeilla mutta sitäkin kapeammilla katuradoilla. Kuten tuloksista nähtiin, erityisesti Mercedes oli näillä radoilla suurissa vaikeuksissa.

Kausi 2021 on lähtenyt liikkeelle erittäin jännittävästi, kun Lewis Hamilton ja Max Verstappen ovat taistelleet verisesti toisiaan vastaan. Suomalaisten toiveet ovat kasautuneet Valtteri Bottaksen harteille, mutta alkukausi on useammasta kolmostilasta huolimatta ollut pettymys. Suomalaisässän kohdalla puheet ovatkin keskittyneet sopimustilanteeseen. Vaikea alkukausi ja putoaminen mestaruustaistosta jo ensimmäisten kilpailujen jälkeen on heittänyt lisää vettä kiukaalle. Kyseessä on spekulaatioiden ja huhujen valossa Bottaksen viimeinen kausi Mercedeksellä. Tosin vastaavaa on huhuttu jo useana vuonna aiemminkin.

Samaan aikaan Kimi Räikkösen upea ura kiehtoo edelleen. Onko veteraanikuljettajasta vielä yllättämään, vaikka tallin resurssit ovatkin ykköskaartin varjossa? Räikkönen sai edellisessä Azerbaidzhanin osakilpailussa viimein pistetilinsä auki. Nähdäänkö F1-sarjan ikänestorilta huippusuorituksia myös Ranskassa?

Koska F1 on Suomessa edelleen huippusuosittua, keräsimme tähän oppaaseen helpoimmat tavat päästä kisahuumaan käsiksi. Näillä nikseillä voitkin katsoa kaikki kauden 22 kilpailua suorana lähetyksenä riippumatta siitä, missä päin maailmaa sijaitset.

Lähetys katsottavissa: C More

Ranskan osakilpailuun lähdetään todella kiinnostavista asetelmista. Max Verstappen hakee paluuta voittokantaan edellisen kilpailun pettymyksen jälkeen. Suvereeniin voittoon ajamassa ollut hollantilainen joutui keskeyttämään vain nelisen kierrosta ennen päätöstä, kun Red Bullin takarengas räjähti pääsuoralla.

Viimeisten vuosien aikana Lewis Hamilton on pystynyt hyödyntämään muiden epäonnen, mutta Azerbaidzhanissa nähtiin jotain poikkeuksellista. Verstappenin kolarin jälkeisessä uusintalähdössä terävänä ollut britti ajoi mutkassa pitkäksi. Hamiltonin putoaminen palkintopallilta oli MM-taiston kannalta erittäin jännittävää. Kilpailun voittoon ajoi lopulta yllättäen Red Bullin Sergio Perez, joten energiajuomajätin väreissä ajava talli sai hitusen lohtua ykköstähtensä keskeytykselle. Tarjolla olisi kuitenkin ollut kaksoisvoitto.

Jos Red Bull jäi jossittelemaan edellisen kilpailun tuloksia, Mercedeksen puolella on havaittavissa paniikkia. F1-luokkaa viimeiset vuodet suvereenisti dominoinut talli jäi tyystin ilman pisteitä. Bottas oli vaikeuksissa koko viikonlopun ja Hamiltonin munaus kilpailun lopussa kruunasivat vaikean jakson. Edeltäneessä Monacon GP:ssä Bottaksen varma kakkospaikka vaihtui varikkosähläyksen myötä keskeytykseen. Tuolloin Mercedeksen pistepotti jäi niin ikään pieneksi, kun läpi viikonlopun vaikeuksissa ollut Hamilton kurvasi lopulta seitsemänneksi. Irtopiste nopeimmasta kierroksesta jäi laihaksi lohduksi.

Kärkikuskien takana katse kääntyy erityisesti Sebastian Vetteliin. Saksalaiskonkari tuntuisi saaneen jälleen jutunjuonesta kiinni, sillä Aston Martinille täksi kaudeksi siirtynyt veteraani ylsi Azerbaidzhanissa toiseksi.

Mielenkiintoa riittää myös Ferrarille. Charles Leclerc on ajanut kahdessa peräkkäisessä kilpailussa paalupaikalle. Monacon kotikisassa unelma mureni kuitenkin jo ennen lähtöä, kun aika-ajon päätteeksi hajonnut auto ei ollutkaan kunnossa. Azerbaidzhanissa nuori lupaus ajoi neljänneksi, mutta parempaankin olisi ollut edellytyksiä Mercedeksen ja Red Bullin vaikeuksien vuoksi.

Koko F1-kausi 2021 on nähtävissä C Moren sivuilta. Tarjonta kattaa kaiken aina ensimmäisistä vapaista harjoituksista aina kilpailun loppuseremonioihin asti.

C More on maksullinen palvelu, joka vaatii tilauksen. Tarjolla on kuitenkin useita eri vaihtoehtoja. Mikäli mielessä on vain urheilu, ykkösvaihtoehtona on C More Sport (24,95 €/kk). Tällöin mukaan kuuluu F1-lähetykset, MM-kiekko, Mestarien liiga sekä La Liga.

Kattavampi C More Sport+ (29,95 €/kk) sisältää edellä mainitun lisäksi myös Telia Liigapassin, jonka avulla näet kotimaisen jääkiekkosarjan loppuhuipennuksen.

Kattavin vaihtoehto on C More Total+ (34,95 €/kk). Se sisältää kaiken urheilusisällön ohella myös C Moren sarjat, elokuvat sekä lastenohjelmat.

Sisällöt ovat katsottavissa koko EU:n alueella.