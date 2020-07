OnePlus Nordin piirisarja, 5G ja kolme tärkeintä ominaisuutta paljastettiin

Kun OnePlus-älypuhelinten hinnat jatkavat kasvuaan, yhtiön "lippulaivojen tappajasta" on tullut vain yksi lippulaiva muiden joukossa. Yhtiön viimeisimmät mallit, OnePlus 8 ja OnePlus 8 Pro, ovat toki erinomaisia älypuhelimia, mutta ne ovat samalla yhtiön kalleimmat puhelinmallit koskaan.

Äänekäs osa OnePlus-yhteisöstä on alkanutkin viime vuosina ilmaista turhautumisensa kalliisiin hintalappuihin. OnePlussan matka altavastaajasta yhdeksi kilpailijoistaan on saanut monet pelkäämään, että yhtiö on kadottanut alkuperäisen tavoitteensa.

OnePlussan uusin tuoteperhejulkistus on vastaus tähän kaipuuseen, ja yhtiön tulevat edulliset älypuhelimet kantavat jatkossa nimeä OnePlus Nord.

Pääsimme keskustelemaan aiheesta OnePlus Nordin avustavan johtaja Carl Pein kanssa, joka kertoi meille uudesta älypuhelimesta ja siitä, mitä se tarkoittaa kuluttajille ja yhtiön faneille.

Miksi nyt?

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun OnePlus on julkaissut edullisemman puhelimen lippulaivamallinsa jälkeen. Vuonna 2015, vain kolme kuukautta OnePlus 2:n julkaisun jälkeen, yhtiö toi markkinoille edullisemman OnePlus X:n.

Kyseinen malli ei tosin noussut koskaan suosioon ja tuotanto lopetettiin vain seitsemän kuukautta myöhemmin. Pei myöntää, että OnePlus X "oli erinomainen omana itsenään, mutta ei järin hyvä tuote teknologiasta kiinnostuneille kuluttajille."

Viisi vuotta myöhemmin OnePlus palaa takaisin keskihintaisten puhelinten markkinoille. Markkina-alue on kasvanut yleisön ja hintojen osalta viime vuosien aikana, joten OnePlus on luottavainen ajan ja teknologian olevan nyt otollinen menestystä varten.

"Olemme etsineet sopivaa markkinarakoa keskihintaiselle älypuhelimelle jo jonkin aikaa", Pei kertoo.

"Meidän mielestämme teknologia ei vain ollut pitkään saavuttanut sitä pistettä, että olisimme voineet tarjota keskihintaisissa tuotteissa tarpeeksi laadukkaan tuotteen, joka ei pettäisi meidän Never Settle -filosofiaamme. Mutta tällä kertaa olemme luottavaisia, että OnePlus Nord pystyy juuri tähän."

Kuluttajat vetävät todennäköisesti yhtäläisyyksiä Nordin ja X:n välille, mutta OnePlus luottaa itse vahvasti kyseessä olevan yhtiön uusi luku, eikä ainoastaan nostalginen paluu.

23. kesäkuuta 2020 julkaisemassaan viestissä OnePlussan perustaja ja toimitusjohtaja Pete Lau sanoi: "Haluan sanoa selkeästi, ettei tämä ole yritys palata juurillemme, kuten jotkut ihmiset ovat spekuloineet."

"Ja koska juuremme ovat itse asiassa parhaiden mahdollisten lippulaivamallien teossa, näen tämän strategian olevan tärkeä laajennus OnePlussan tarjoamalle arvolupaukselle."

Vaikka Laun kommenttia ei uskoisikaan, OnePlus haluaa selkeästi jatkaa lippulaivamalliensa parissa sekä tuoda näiden rinnalle uuden edullisemman tuoteperheen, joka alkaa OnePlus Nordilla.

Kuinka kallis?

Kasvavan käyttäjäkunnan myötä OnePlussalla on entistä enemmän ihmisiä tyydytettävänä, ja sen nykyinen tarjonta on ollut osalle liian kalliita. Eivätkä nämä fanit ole olleet hiljaa pettymyksineensä.

"Osa kuluttajistamme haluaa edullisemmin hinnoiteltuja OnePlus-tuotteita", Pei jatkaa. "Olet varmasti nähnyt netissä kommentteja, kuinka ihmiset ovat pyytäneet [edullisempaa puhelinta] viimeisen parin vuoden ajan."

Lau vahvisti erikseen TechRadarille, että OnePlus Nord maksaa Euroopassa 500 €, ja yhtiö vahvisti myöhemmin Nordin hinnan "tippuvan alle 500 dollarin", jolloin se kilpailisi suoraan iPhone SE:n, Honor 20 Pron, Oppo Reno 2:n ja Xiaomi Mi Note 10:n kanssa.

Lau paljasti myös OnePlus-foorumeilla julkaistussa viestissä, että OnePlus Nord saapuisi ensin Eurooppaan ja Intiaan, kun taas "valikoitu määrä ihmisiä Pohjois-Amerikassa pääsisivät kokeilemaan laitetta hyvin rajoitetussa betatestissä".

Mitä se tarjoaa?

Nyt kun tiedämme OnePlus Nordin nimen, mitä se maksaa ja missä sitä myydään ensiksi, kysymykseksi nousee enää, mitä puhelin pystyy tarjoamaan?

OnePlus Nord keskittyy kolmeen asiaan; kameraan, käyttökokemukseen ja OnePlus-laatuun

"Meille tämä tuote keskittyy kolmeen asiaan", Pei kertoo. "Ensinnäkin kameraan – – toisekseen käyttökokemukseen – – ja kolmanneksi OnePlus-laatuun."

Yksi tärkeimmistä syistä, jonka mukaan OnePlus Nord pystyy kilpailemaan keskihintaisten puhelinten markkinoilla on Pein mukaan sen tarjoama lippulaivamalleihin verrattavissa olevat kamerat.

"Olemme nähneet, että kamera on yksi älypuhelimen käytetyimmistä ominaisuuksista", hän sanoo. "Se on kaikkein tärkein, joten jos haluamme luoda erinomaisen tuotteen, myös kameran täytyy olla erinomainen."

"OnePlus Nordin myötä tuomme lippulaivamalleihin verrattavissa olevan kameran keskihintaisiin puhelimiin, jonka uskon kiinnostavan kuluttajia."

Emme kuitenkaan tiedä tällä hetkellä, millainen kamerajärjestelmä puhelimessa on, mutta se ei jää yhtiön ainoaksi tavoitteeksi tulevalla puhelimellaan. OnePlus on huomannut käyttäjien rakastavan yhtiön omaa Oxygen OS -käyttöjärjestelmää, sen kustomoitavuutta sekä optimisaatiota.

Pei kommentoikin OnePlus Nordin käyttökokemusta seuraavanlaisesti: "Se ei riipu ainoastaan komponenteista, vaan myös siitä, kuinka optimoimme ohjelmat, animaatiot ja kaiken muun tehdäksemme käyttökokemuksesta mahdollisimman sulavan."

Kolmas vahvuus koskee muotoilua, jonka Pei kuvailee olevan "OnePlus-laatua". OnePlus luottaa oman merkkinsä vetovoimaan saadakseen kuluttajia ostamaan oman edullisemman älypuhelimensa, joka tarjoaa kuitenkin samat laatustandardit kuin yhtiön lippulaivamallit.

"Halusimme julkaista keskihintaisen puhelimen, jossa on sama OnePlus-laatustandardi kuin kaikissa meidän puhelimissa", hän selittää. "Kaikki testit ovat samoja kuin lippulaivamalleissamme, joten kun kuluttaja ostaa edullisen OnePlus-tuotteen, he tietävät heti, että se on testattu yhtä ankarissa laatutesteissä kuin kaikki meidän lippulaivamallit."

Erillinen erikoistiimi on perustettu varta vasten keskittymään OnePlussan keskihintaisiin tuotteisiin, mikä Pein mukaan antaa yhtiölle mahdollisuuden "saada kaikki yksityiskohdat juuri oikein, aivan kuten lippulaivamalleissamme."

"Tämä yksityiskohtiin keskittyminen erottaa meidän edukseen muista", Pei jatkaa. "ja on olemassa lukemattomia pieniä tarinoita niistä asioista ja muutoksista, joita olemme tehneet."

"En usko, että meidän tarvitsee syventyä sen tarkemmin mihinkään näistä, mutta toiveinamme on se, että kun kuluttajat saavat puhelimen, niin vaikka he eivät tiedä kaikkia tekemiämme pieniä asioita sille, he pystyvät kuitenkin tuntemaan ne."

Puhelimen moottori

Pei ei paljasta vielä tarkempia yksityiskohtia kamerasta, ohjelmistosta tai muotoilusta, mutta hän kertoi, mikä toimii OnePlus Nordin moottorina.

OnePlus Nord käyttää Qualcommin Snapdragon 765G -suoritin

Puhelimessa on Qualcommin Snapdragon 765G -suoritin, jonka avulla yhtiö on voinut avata edullisen OnePlus-puhelimen potentiaalin tekemättä liikaa kompromisseja.

Vaikka kyseessä ei ole Qualcommin lippulaiva piisarja, 765G sijaitsee suorituskyvyiltään jossain lippulaivasarja 8:n ja keskihintaisen 6:n välissä, minkä lisäksi siinä on monia ominaisuuksia, joita löytyy kalliimmista suorittimista. Huomasimme 765G:n suorituskyvyn olevan varsin vakuuttava LG Velvetin arvostelussamme, mikä tietää hyvää myös OnePlus Nordille.

OnePlus Nord on 5G-puhelin

765G:n myötä Nord tukee samalla 5G-teknologiaa, joten puhelinta voi käyttää Suomessakin seuraavan sukupolven verkkoalueilla.

Pei uskoo 5G:n lisäämisen keskihintaiseen Nordiin antavan "mielenrauhan, sillä puhelin on turvattu myös tulevaisuuden teknologialla", eikä kyse ole niinkään se, että puhelimessa olisi viimeisin teknologia, joka on usein varattu lippulaivamalleille.

Puhelin onkin suunnattu kuluttajille, jotka tietävät 5G:n tekevän tuloaan ja haluavat varmuuden siitä, että oma puhelin toimii näiden käyttöalueella myös jatkossakin.

Mitä seuraavaksi?

Onko OnePlussalla oikeat aineet keskihintaista hittiä varten? Vähemmän yllättäen Pei ainakin uskoo näin ja sanoo, että "perustuen siihen tietämykseen, joka meidän mukaamme on laadukkaan puhelin tae, niin kyllä".

"Erinomainen kamera, todella nopea ja sulava käyttökokemus sekä tuote valmistajalta, jonka tiedät tekevän hyviä puhelimia. Se on meidän konseptimme OnePlus Nordin takana."

OnePlus ainakin osaa markkinoida puhelimensa oikein, ja OnePlus Nordin hinta osuu mielenkiintoiseen pisteeseen. Se on myös reilusti edullisempi kuin OnePlus 8 -sarja, jolloin näiden tuotteiden välillä on selkeä ero.

Riittääkö tämä kuitenkaan Nordin menestykseen, jää nähtäväksi. Meidän uutisoimat huhut ja väitteet OnePlus Z:sta ovat ainakin keränneet lukijoita, mikä viittaisi yleisöllä olevan kiinnostusta edullisempaa OnePlus-puhelinta kohtaan. Se ei kuitenkaan itsessään takaa hyviä myyntejä.

Tässä vaiheessa joudumme kuitenkin odottamaan vielä lisätietoja OnePlus Nordista, ja ennen kuin saamme tuotteen arvosteltavaksi, voimme ainoastaan kommentoida yhtiön uutta suuntaa.

OnePlussalla on nimittäin muitakin suunnitelmia. Kuten olemme maininneet jo aiemmin, Lau on vihjaillut edullisten tuotteiden saapuvan ennen pitkään myös Pohjois-Amerikkaan. Tämän lisäksi Fast Companylle aiemmin toukokuussa antamassaan haastattelussa Lau kertoi OnePlussan olevan kiinnostunut laajentamaan tuotteidensa ekosysteemiä samaan tapaan kuin Apple.

Yhtiö on tuonut markkinoille jo omat Bullets-nappikuulokkeet, julkaissut OnePlus TV:n Intiassa ja puheiden mukaan nämä näyttäisivät olevan OnePlus Nordin kanssa vain ensimmäiset askeleet yhtiön laajennetussa portfoliossa tulevaisuudessa.