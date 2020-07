Näin OnePlus Nordin nimi syntyi

OnePlus Nord. Tällä nimellä tunnetaan OnePlussan uusi edullinen tuoteperhe ja sen ensimmäinen uusi tuote, edullinen älypuhelin.

Ei siis OnePlus 8 Lite. Eikä OnePlus Z. Vaan OnePlus Nord.

Miksi? TechRadar haastatteli OnePlus Nordin avustavaa johtajaa, Carl Peita, selvittääkseen asian.

Puhelimen huhuiltiin alkuun olevan OnePlus 8 Lite ja sitten OnePlus Z, joiden kustannuksella yhtiö pilaili luomalla Instagram-tilin @onepluslitezthing. Lopullinen nimi osoittautui kuitenkin toiseksi, ja sekin sai alkunsa yhtenä 400 potentiaalisesta vaihtoehdosta.

"Ei ole olemassa yhtä hyvää nimeä"

"Kun aloitimme projektin, meillä oli 400 nimen lista", Pei kertoo meille. Oikean nimen tarkentuminen ei kuitenkaan ollut vain mieluisten löytäminen listalta, vaan mukana oli myös laillisia mutkia.

"Vuonna 2020 monet nimet on rekisteröity erinäisiin patenttitoimistoihin ympäri maailmaa... ja ei ole olemassa yhtä hyvää nimeä", hän jatkaa.

"Hyvällä tarkoitan jotain lyhyttä ja helposti muistettavaa ja lausuttavaa. Ei ole olemassa yhtä hyvää nimeä, jota kukaan ei käyttäisi. Joten meidän täytyi työskennellä läheisesti lakitiimimme kanssa minimoidaksemme riskit, mutta siinä on silti aina riskinsä."

Yhtiöillä on nykyään entistä enemmän hankaluuksia nimetä omia tuotteitaan. Kun yhä useampi nimi on patentoitu ympäri maailmaa, enää ei riitä pelkästään oikean käyttämättömän nimen löytäminen, vaan myös sellaisen nimen, jonka käytöstä koituu mahdollisimman pieni riski oikeusjutuille.

Nord ei tietenkään ole OnePlussan yksinoikeudella käytössä oleva nimi. Sanaa ovat käyttäneet useat yhtiöt, kuten NordVPN, Clavia Nord ja Nord Keyboards.

Kun lakiasiat oli katsottu kuntoon, neljänsadan nimen lista oli karsittu pienempiin könttiin. Tuotelinjaa varten varta vasten perustettu tiimi joutui silti etsimään näistä sopivan nimen uudelle tuoteperheelle sekä nimeä kantavalle tuoteperheen ensimmäiselle edustajalle: edulliselle älypuhelimelle.

Miksi OnePlus Nord?

Joten miksi OnePlus päätyi lopulta Nordiin? Yhtiön perustama Instagram-tili viittaisi vahvasti siihen, että OnePlus harkitsi jossain välissä paljon huhuiltuja OnePlus 8 Litea ja OnePlus Z:aa, joita käytettiin myös uutisoinnissa.

OnePlus halusi tarkastella kuitenkin niitä kuluttajia, joille Nord on kohdistettu. Entistä edullisemmalla hintalapulla haluttiin houkutella nuorempia puhelinostajia puolelleen. Mutta markkinatutkimuksen perusteella OnePlus päätti itse asiassa kohdistaa puhelimensa nuorekkaille mielille nuoren iän sijaan.

Toisin sanoen OnePlus haluaa tavoittaa mahdollisimman laajan yleisön, ja uusi väestöryhmä luo mahdollisuuden myydä entistä enemmän tuotteita. Sillä se on lopulta tärkein syy, miksi OnePlus Nord on olemassa: mahdollisuus yhtiölle tavoitella uutta yleisöä ja myydä useampia tuotteita.

"Nuoremmalla mielellä varustetut ihmiset nykyään ovat paljon yksilöllisempiä", Pei sanoo. "Viisi tai kymmenen vuotta sitten ihmiset seurasivat todennäköisemmin yhteiskunnan tai vanhempien asettamaa menestyksen tietä. Uusi sukupolvi haluaa löytää menestyksen seuraamalla omia oppejaan."

Onko nimi jo mielessä? (Image credit: OnePlus)

Nämä johtopäätökset auttoivat inspiroimaan OnePlussaa, mutta silti lopullinen loikka Nordiin oli valtava, eikä välttämättä järin selkeä. Tai ainakaan selkeä yleisön mielestä.

"On olemassa konsepti omaisesta sisäisestä kompassista, tai Pohjantähdestä... että jokaisella on polku, jota he haluavat kulkea", Pei lisää. "Tästä syntyi inspiraatio käyttää nimenä Nordia, sillä se on monissa eurooppalaisissa kielissä sana pohjoiselle."

"Omalla tavallaan tämä koskee myös OnePlussaa. Meidän alkuperäiset ideat alussa oli tehdä erinomainen tuote ja myydä se edulliseen hintaan. Siksi nimesimme tuotteen Nordiksi, koska miellämme sillä olevan myös syvempi tarkoitus."

Tavoittaako nimi myös kansainvälisen yleisön?

Nord saattaa käydä järkeen näissä eurooppalaisissa maissa, mutta se tuntuu olevan vaikeampi käsite sisäistää muualla maailmassa.

Jos tarkastellaan mobiilimarkkinoita, suurin osa älypuhelimista kantaa joko kirjainta, numeroa tai plus-, pro- tai max-liitettä nimessään. Nämä helpottavat kuluttajaa ymmärtämään, miten uusi jokin tuote on ja missä hintapisteessä se oletettavasti sijaitsee.

OnePlus Nordin kohdalla puhelimen sijainti markkinoilla tai yhtiön omassa katalogissa on sen sijaan hivenen vaikeaselkoisempi. 500 € hinta kertoo kyllä kuluttajille, että kyseessä on keskihintainen tuote, mutta Nord-brändin täytyy käydä järkeen jokaisessa maassa ja useilla eri kielillä.

Ihmisten näkemys riippuu siitä, millainen tuote on Carl Pei, OnePlus

"Niin pitkään kuin nimi on helppo muistaa ja lukea, ihmisten näkemys riippuu siitä, millainen tuote on", Pei kertoo.

"Maailmassa on olemassa monia nimiä, jotka kuulostavat oudoilta irroitettuna asiayhteydestä, mutta koska yhtiö on vahva, tai koska se luo laadukkaita tuotteita, nimeen yhdistetään jälkeenpäin eräänlainen hohto."

Jos katsomme taaksepäin teknologiatuotteiden historiaan, niin voimme muistaa, kuinka ihmiset vitsailivat Apple iPadille sen julkaisussa. Nyt siitä on tullut tunnettu tuotenimi ja synonyymi markkinoiden parhaille tableteille.

Pei uskoo vahvasti myös OnePlus Nordin mahdollisuuksiin: "Se on nimi, josta meidän tiimimme piti todella paljon, ja he odottavat innolla, miten kuluttajat reagoivat siihen." Mutta emme tiedä vielä, nouseeko Nordin ylle aikanaan samanlainen hohto.

Counterpointin tekemän tutkimuksen mukaan OnePlus on yksi viidestä huippupuhelimia valmistavista brändeistä Pohjois-Amerikassa, länsi- ja itä-Euroopassa, APCA-maissa (pois lukien Kiina, jossa se ei pääse top-5:een), Lähi-Idässä ja Afrikassa.

Mutta vaikka yhtiöllä on hyvä ote huippuluokan puhelinten markkinoilla, sillä ei ole lähellekään samaa painoarvoa keskihintaisten puhelinten markkinoilla, sillä sen puhelimet ovat hinnaltaan likempänä lippulaivoja. Tämä herättääkin kysymyksen siitä, onnistuuko OnePlus herättämään tässä markkinasegmentissä sellaisten kuluttajien kiinnostuksen, jotka eivät välttämättä tunnista nimeä ja sen historiaa.

OnePlus uskoo tosin vahvasti uuteen Nord-brändiinsä, ja toivoo tulevan älypuhelimen erottuvan edukseen keskihintaisten puhelinten joukossa, jossa on paljon tarjontaa kuluttajille useilta eri valmistajilta.

Tiedämme siis jo nimen, mutta OnePlus tietää, että se on vasta alkua OnePlus Nordin tuomiseksi maailmalle.

