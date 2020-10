Ensiarviossa Xbox Series X: Microsoftin paras konsoli

TechRadar pääsi testaamaan Xbox Series X:n viimeistelemätöntä versiota osana Microsoftin ennakko-ohjelmaa. Alla on alustavat mietteemme kokemuksestamme.

Xbox Series X lunastaa kaiken, mitä Microsoft lupasi. Seuraavan sukupolven Xbox-konsoli on huippunopea, yllättävän hiljainen ja tarjoaa suorituskyvyn, jonka on aiemmin voinut kokea vain tehokkailla pelitietokoneilla.

Vastaavilla tehoilla varustettuja tietokoneita ei vaan ole saanut aiemmin tällä hinnalla, ja Xbox Series X:ssä on valtavasti tehoja 509,99 € hintalapulla varustetuksi laitteeksi. Lopputuloksena ei olekaan ainoastaan konsoli, jonka myötä latausajat tippuvat radikaalisti ja pelien ulkoasu paranee huomattavasti, vaan myös käyttökokemus, joka muuttuu entistä nautinnollisemmaksi lukuisten elämää parantavien ominaisuuksien myötä.

Yhdistettynä Microsoftin Xbox Game Pass -palveluun Xbox Series X on todella huomiota herättävä tapaus, joka todistaa yhtiön olevan tosissaan pelaajiensa suhteen.

Xbox Series X:n muotoilu

(Image credit: Future)

Xbox Series X:n muotoilu poikkeaa huomattavasti edellisistä Xbox-konsoleista ja muistuttaa pystysuoralla vakioasennollaan enemmän pelitietokoneita. Konsolin voi asettaa kuitenkin myös vaakatasoon.

Kooltaan konsolin mitat ovat 15,1 cm x 15 cm x 30,1 cm ja paino 4,45 kg. Suorakaiteinen konsoli on kauttaaltaan mattamusta lukuun ottamatta päällä olevien tuuletusaukkojen alapuolella olevaa vihreää sävyä.

Konsolin etupuoli on melko pelkistetty. Xboxin virtapainike on vasemmassa ylänurkassa, levyasema ja eject-painike vasemmassa alanurkassa sekä ohjainten paritusnappi ja USB 3.2 -liitäntä oikeassa alanurkassa. Takapuolelle on piilotettu puolestaan lisää tuuletusaukkoja, HDMI 2.1 -ulostulo, kaksi USB 3.2 -liitäntää, verkkoliitäntä, paikka lisätallennustilalle sekä virtaliitäntä.

Konsolin sivut ovat muutoin paljaat pois lukien Xbox-logoa vasemmalla sivulla ja kumisia jalkoja oikealla puolella – nämä pitävät konsolin paikoillaan vaaka-asennossa. Konsolin pohjassa on telineenä toimiva kohotettu pyöreä levy sekä lisää tuuletusaukkoja. Yläpuoli koostuu täysin tuuletusaukoista.

(Image credit: TechRadar)

Muotoilu on hyvin minimalistinen. Symmetrinen muotoilu saa konsolin itse asiassa näyttämään pienemmältä kuin sen paino ja oikeat mitat antavat ymmärtää. Saimme sen mahtumaan hyvin Ikea Kallax -hyllyyn (39 cm x 39 cm) – pysty- ja vaakasennossa – minkä lisäksi se piiloutuu hyvin sisustukseen.

Kenties yksi parhaimmista Xbox Series X:n muotoilun ominaisuuksista on se, kuinka yllättävän hiljainen se on. Olemme jo tottuneet konsoleiden pitävän ääntä vaativien pelien aikana, mutta Xbox Series X on hiljaisin Xbox-konsoli, jota olen koskaan käyttänyt.

Alkuvalikossa ollessaan konsoli pitää noin 30 dB ääntä, joka vastaa jotakuinkin kuiskausta. Ääni ei juurikaan muutu pelejä ladatessa tai pelatessa. Niin Sea of Thievesin, No Man's Skyn ja PlayerUnknown's Battlegroundsin kohdalla äänentaso ei ylittänyt koskaan 33 dB. Huomasimme isompia päivityksiä asentaessa äänenvoimakkuuden hyppäävän toisinaan 45 dB, joka vastaa suunnilleen tulostavaa tulostinta. Tämäkään ei ole kova ääni, ja sitä hädin tuskin edes huomaa peliäänien alta.

Tilanne oli sama myös seuraavan sukupolven pelejä, kuten Dirt 5:tä ja Yakuza: Like a Dragonia, pelatessa.

Äänettömyys on mahtava uutinen kaikille heille, jotka haluavat pelata pelinsä rauhassa ilman konsolin taustamelua.

Hiljaisuutta ei saada aikaiseksi kuitenkaan ilman pientä lämmönnousua. Xbox Series X vastaa lämmöntuotoltaan Xbox One X:ää. Kuuma ilma puhalletaan pääasiallisesti pois konsolin yläosasta, joten suosittelemme jättämään yläpuolell reilusti tilaa. Myös konsoli muuttuu lämpimäksi pelatessa, mutta emme huomanneet tällä olevan vaikutusta seuraavan sukupolven pelien suorituskykyyn.

Kannattaa kuitenkin huomioida, ettei testeissämme ollut Xbox Series X ole lopullinen versio, joten tähän saattaa tulla parannuksia vielä ennen myyntiin saapumista.

Xbox Series X:n muotoilua joko vihaa tai rakastaa. Meille uusi ja aiemmasta selkeästi poikkeava muotoilu oli pääosin positiivinen. Se on tyylikäs, moderni ja kypsä. Mattapohjainen pinta ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö konsoliin tulisi naarmuja ja muita jälkiä, mutta se ei kuitenkaan likaannu.

(Image credit: TechRadar)

Vaikka Xbox Series X:n ulkoinen muotoilu poikkeaa aiemmasta, konsolin käyttöliittymään on tehty paljon hienovaraisempia muutoksia.

Käyttöliittymä näyttää hyvin samankaltaiselta kuin Xbox Onessa ollut. Tämä johtuu tosin osin siitä, että Microsoft julkaisi elokuussa tuhdin päivityksen Xbox Onelle, jolloin konsolin käyttöliittymää suoraviivaistettiin ja tuotiin likemmäksi Xbox Series X:ää.

Series X:n käyttöliittymä nojaa edelleen erillisiin ikkunoihin, joita voi kustomoida omilla kiinnityksillä saadakseen lempipelit ja sovellukset näkyviin suoraan aloitusvalikkoon. Nopeat pääsy peleihin, sovelluksiin, party-chatiin ja muihin ominaisuuksiin onnistuu puolestaan ohjaimessa olevan Xbox-painikkeen kautta. Käyttökokemus on tosiaan suoraviivainen sekä helposti muokattavissa ja navigoitavissa.

Kustomointi tuntuu muutenkin olevan Series X:n käyttöliittymän ytimessä. Sen lisäksi, että käyttäjät voivat liikutella kiinnitettyjä pelejä ja sovelluksia ympäriinsä, Microsoft tuo myös personointia lisääviä mahdollisuuksia uusin taustakuvina toimivien profiiliteemojen avulla.

Näiden lisäksi konsoli tukee viimein myös dynaamisia taustakuvia, jotka lisäävät konsolin omaa ilmeikkyyttä entisestään.

Xbox Series X:n suorituskyky

(Image credit: Future)

Xbox Series X on todellinen tehomylly, jossa on 8-ytiminen AMD Zen 2 -suoritin 3,8 Ghz kellotaajuudella, kustomoitu RDNA 2 AMD -näytönohjain 12 TFLOPin suorituskyvyllä, 16 gigaa GDDR6-muistia ja yhden teran kustomoitu NVME SSD -kiintolevy. Miten tämä näyttäytyy varsinaisen suorituskyvyn osalta?

Ensinnäkin konsoli on äärimmäisen nopea, kiitos SSD:n. Xbox Series X lataa samoja pelejä useita sekunteja nopeammin kuin Xbox One S -mallilla. Latausaikoja verratessa Series X latasi joka ikinen kerta vanhempia konsolimalleja nopeammin – joissain tapauksissa vain muutamilla sekunneilla, mutta toisinaan puolittaen latausajan.

Jotta voisimme antaa paremman kuvan siitä, kuinka nopeista latauksista oikeasti puhumme, mittasimme kuinka kauan kestää ladata peleihin Continue-kohdasta alkaen sekä Xbox One S:llä ja Xbox Series X:llä.

Two Point Hospitalin kohdalla lataus kesti 6 sekuntia Xbox Series X:llä ja 9 sekuntia Xbox Onella. Duckworth-Upon-Bilge-tasoon lataaminen kesti vastaavasti 15,8 sekuntia ja 37,26 sekuntia, eli latausaika puoliintui.

Muita latausaikoja tiettyjen pelien osalta voit tarkastella alta:

Two Point Hospital: 9 sekuntia Xbox Onella - 6 sekuntia Series X:llä

9 sekuntia Xbox Onella - 6 sekuntia Series X:llä Fable Anniversary: 32,97 sekuntia Xbox Onella - 21,62 sekuntia Series X:llä

32,97 sekuntia Xbox Onella - 21,62 sekuntia Series X:llä Alan Wake: 7,95 sekuntia Xbox Onella - 4,49 sekuntia Series X:llä

7,95 sekuntia Xbox Onella - 4,49 sekuntia Series X:llä Ori and the Blind Forest: 4,47 sekuntia Xbox Onella - 4 sekuntia Series X:llä

4,47 sekuntia Xbox Onella - 4 sekuntia Series X:llä A Plague Tale: 66 sekuntia Xbox Onella - 53 sekuntia Series X:llä

66 sekuntia Xbox Onella - 53 sekuntia Series X:llä Sea of Thieves: 100 sekuntia Xbox Onella - 35 sekuntia Series X:llä

Vaikka osa peleistä latautuu huomattavasti nopeammin, jopa muutamien sekuntien parempi latausaika on aina tervetullut. Siinä missä Orin kaltaiset pelit latautuvat jo entuudestaan sekunneissa, eikä eroja siten huomaa niin helposti, Fablen kaltaisissa peleissä kymmenien sekuntien katoaminen on huomattavasti tuntuvampi.

Pelit eivät ainoastaan lataudu nopeammin Xbox Series X:llä, vaan ne näyttävät myös paremmilta. Microsoft tähtääkin peleissään 4K-resoluutioon ja 60 ruudun kuvataajuuteen tai jopa 120 ruudun kuvataajuuteen.

Jotta pystyimme kokemaan Series X:n konsolin vaatimalla tasolla, käytimme testissä 55-tuumaista Samsung Q80T QLED 4K HDR -televisiota. Asetimme television pelitilaan ja konsolin TV-asetukset tukemaan 4K UHD:ta ja 120 ruudun kuvataajuutta, joka vaatii HDMI 2.1 -yhteensopivan näytön ja jota suositellaan parhaan visuaalisen pelikokemuksen saamiseksi.

Xbox Onen lailla Series X antaa käyttäjille mahdollisuuden kalibroida pelien HDR:ää. Suosittelemme säätämään tätä ennen pelaamista, jotta kontrastin tasapaino on kohdillaan ja tarjoaa parhaan mahdollisen visuaalisuuden.

Nämä kytkettyinä huomasimme pelien näyttävän välittömästi paremmilta Series X:llä. Ensitesteissämme pelattavana oli lähinnä taaksepäin yhteensopivia pelejä, jotka ovat tosin vertailun kannalta paras mahdollinen keino esitellä Xbox Series X:n tarjoamia parannuksia suorituskykyyn.

Kerromme tarkemmin suorituskyvyn parannuksista Xbox Series X:lle optimoiduista peleistä hieman myöhemmin, mutta huomasimme taaksepäin yhteensopivien pelien saavan selkeitä visuaalisia parannuksia testatessamme niitä vuorotellen Xbox One S:llä ja Series X:llä.

Esimerkiksi Sea of Thieves on kirkkaampi, terävämpi ja yksityiskohtaisempi Series X:llä. Sama koski myös A Plague's Talea, Alan Wakea sekä Fable Anniversarya.

Alla on yksi näyttävä esimerkkikuva Xbox Series X:llä pyörivästä Sea of Thievesistä, joka saa samoja visuaalisia herkkuja käyttöönsä, joista PC-pelaajat ovat päässeet jo nauttimaan jonkin aikaa:

(Image credit: Rare)

Xbox Series X:n yhden teran kustomoidusta NVME SSD:stä oikeasti käytettävää tilaa jää 802 gigaa, sillä 198 gigaa on siunattu käyttöjärjestelmälle ja tarvittaville tiedostoille. Onnistuimme lataamaan konsoliin 18 erikokoista peliä ennen kuin meidän täytyi turvautua erikseen ostettavaan lisätilaan.

Määrä on varsin kiitettävä, mutta suosittelemme silti ostamaan erillisen laajennuskortin ostamista, jos aiot hyödyntää Quick Resume -toimintoa tai Xbox Game Passin lukuista pelitarjontaa. Kannattaa myös huomioida, ettemme päässeet testaamaan kunnolla seuraavan sukupolven pelejä ja uskomme näiden vaativan enemmän tilaa kiintolevyltä tarkempien tekstuurien ja muiden parannusten vuoksi.

Konsolin lisäksi saimme testattavaksi Seagaten yhden teran laajennuskortin, joka on äärimmäisen helppokäyttöinen mutta samalla hinnakas lisä 249,99 € hintalapulla varustettuna. Kun huomasimme tilan loppuvan kesken, laitoimme laajennuskortin vain konsoliin kiinni ja jatkoimme lataamista. Konsolin oman tilan ollessa loppumassa, se kysyy haluaako käyttäjä asentaa pelin ennemmin laajennuskortille sekä tarjoaa melko suoraviivaisen tavan vapauttaa tilaa poistamalla vanhempia pelejä SSD:ltä.

Jos laajennuskortti on liian hintava, voi konsoliin kytkeä myös ulkoisen HDD- tai SDD-aseman USB 3.1 -liitännän kautta. Kannattaa tosin huomioida, että tällä tavalla voi pelata ainoastaan Xbox Onen ja taaksepäin yhteensopivia pelejä. Xbox Series X:n pelejä voi kyllä säilyttää ulkoisella kiintolevyllä, mutta ainoastaan NVMe SSD -asemalla voi pelata Xbox Series X:lle optimoituja nimikkeitä. Emme vielä ennättäneet testata latausaikoja ulkoiselta kiintolevyltä, mutta teemme tämän vielä lopulliseen arvosteluun.

Erinomaisena lisänä pelejä asentaessa tai poistaessa voi jatkossa valita, mitkä osat pelistä haluaa asentaa konsoliin. Esimerkiksi Doom Eternalin kohdalla voit asentaa vain pelin moninpelin, jos et ole kiinnostunut pelin kampanjasta, ja toisin päin. Odotamme mielenkiinnolla, kuinka moni peli tukee tällaista asennusmahdollisuutta.

Xbox Series X:n ohjain

(Image credit: TechRadar)

Xbox Series X:n ohjain tuntuu kädessä hyvin tutulta, mutta siinä on muutamia maltillisia eroja, kuten paranneltu tekstuuri pitoa varten sekä ergonomisempi muotoilu.

Päällisin puolin ohjain ei tunnu kuitenkaan poikkeavan suuresti edeltäjästään. Muotoilultaan se on samanlainen, minkä lisäksi näppäin- ja tattisijoittelu säilyy entisellään. Tarkempi syyni paljastaa kuitenkin hienovaraisia muutoksia, joita Microsoft on tehnyt ohjaimeen.

Ensinnäkin aiemman ohjaimen kiiltopintainen ulkokuori on korvattu mattapintaisella, joka sointuu paremmin uuden konsolin kanssa. Vaikka pinnoite näyttää tyylikkäältä, siinä on muutamia haittapuolia. Ohjaimeen tulevat naarmut ja muut jäljet näkyvät mattapinnalla aika selkeästi, joten ottaen huomioon ohjainten käytön, niiden kunnossapito voi olla pidemmän päälle mahdotonta.

Myyntiin tulee myös ostettavaksi erikseen muun värisiä ohjaimia, jotka saattavat kestää kolhuja paremmin.

(Image credit: TechRadar)

Tämä on kuitenkin verrattain pieni murhe muutoin erinomaisessa Xbox Series X -ohjaimessa, joka tuntuu ja näyttää laadukkaalta.

Uudistuneessa ohjaimessa on taktiili tekstuuri molemmissa liipaisimissa, olkapainikkeissa sekä pohjassa. Nämä pienet lisäykset parantavat ohjaimen pitoa käsissä, eivätkä ne jätä jälkiä käsiin.

Ohjain on muutoin samankokoinen kuin edeltäjä, mutta liipaisimet ja olkanäppäimet ovat aiempaa pienemmät ja pyöristetymmät, mikä saa ohjaimen tuntumaan pienemmältä. Pienikätisille Xbox Onen ohjain on usein voinut tuntua vähän liian isolta, mutta tämän pienen muutokset avulla ero on huomattava.

Ehkä näkyvin uusi lisäys ohjaimeen on uusi Share-painike sekä hybridimallinen ristiohjain (D-pad). Share-painike toimii nimensä mukaisesti jakotoimintona, jonka avulla käyttäjät voivat ottaa kuvakaappauksia napin painalluksella. Napsautus ottaa kuvan, kun taas nappia hetken pohjassa painamalla tallentaa 15-sekuntisen videon (aikaa voi säätää asetuksista). Tämä on nopeampaa kuin Xbox Onella, jossa piti ensin mennä Home-valikkoon ja painaa sitten joko X- tai Y-painiketta. Huomasimme tosin Share-napin olevan hieman epävarma nopeita kuvakaappauksia ottaessa, joskin tähän saattaa vaikuttaa myös käyttäjän käsien koko.

Hybridimallinen ristiohjain pyrkii tarjoamaan välimallin ratkaisun Xbox Onen perinteisen ohjaimen D-padista ja kalliimman Xbox Elite Wireless Controller Series 2:n vaihdettavasta levypohjaisesta D-padista. Lopputulos on perinteinen D-pad, joka on asetettu levyn päälle. Muutos on pieni, mutta tervetullut, ja antaa käyttäjälle enemmän hallintaa ristiohjainta käyttäessä. Se myös tuntuu mukavammalta.

Monelta osin ohjain säilyttää muotoilussaan aiemman ohjaimen puolet. Series X -ohjaimessa on edelleen 3,5 mm kuulokeliitäntä ja laajennusliitäntä pohjassa, USB-lataus ja parituspainike etuosassa sekä View-, Menu- ja Xbox-painikkeet päällä.

Käsinkosketeltavien muutosten lisäksi Xbox Series X -ohjainta on paranneltu myös käytettävyyden osalta. Tuntumamme mukaan ohjain on entistä responsiivisempi, mikä johtuu luultavasti alhaisemmasta latenssista. Ohjaimen liittäminen Bluetoothin välityksellä muihin laitteisiin, kuten Xbox Oneen, iPhone 11:een ja Maciin, sujuu niin ikään vaivattomasti.

Kannattaa huomioida, että Series X -ohjaimet käyttävät AA-paristoja tai erikseen ostettavaa ladattavaa akkua. Testissä olleen ohjaimen akku loppui 10 päivän päivittäisen pelaamisen jälkeen. Kesto ei ole mikään paras mahdollinen käyttäjille, jotka pelaavat paljon.

Xbox Series X:n ominaisuudet

(Image credit: Microsoft)

Xbox Series X:ssä on runsaasti käteviä ominaisuuksia ja merkityksellisiä elämää parantavia päivityksiä.

Mielekkäin uudistus on Quick Resume, jonka avulla pelaajat pääsevät jatkamaan keskeytettyjä pelejä lähes välittömästi. Peleihin voi siis hyppiä sekunneissa ja jatkaa täsmälleen siitä tilanteesta, johon jäikin ilman tarvetta odotella latausikkunoita uusiksi. Toiminto tukee lisäksi useita samanaikaisia pelejä, jolloin pelien välillä voi pomppia vaivattomasti.

Testiemme perusteella pelistä toiseen hyppääminen tapahtuu sekunneissa, kunhan valitut pelit on kertaalleen käynnistetty ensin. Siirryimme Alan Waken sahasta suoraan Tell Me Whyn lähikauppaan 11,4 sekunnissa painamalla Xbox-painiketta ja valitsemalla pelin sivuvalikosta. Tarkoitamme nimenomaan pelitilanteesta toiseen pelitilanteeseen siirtymistä ilman minkäänlaisia latausikkunoita. Jos halusimme pelata Tell Me Whyta suoraan Xboxin käyttöliittymästä, kun se oli jo kertaalleen valittu, pelitilanteeseen pääsi takaisin 2,7 sekunnissa.

Microsoft ei ole maininnut, onko samanaikaisesti käynnissä olevien pelien kohdalla maksimirajoituksia, mutta huomasimme yli neljän pelin käyvän raskaaksi konsolille. Kun lisäsimme pelejä tuon jälkeen, huomasimme osan näistä vaativan uudelleenkäynnistyksen ja konsolin sulkevan automaattisesti ensimmäisenä käynnistetyn pelin.

Verkkoyhteyttä vaativat pelit toimivat eri tavalla kuin muut pelit. Verkkopelien kannalta ei olisi mahdollista antaa pelaajille mahdollista pysäyttää matsi kesken kaiken, tai muuten meillä olisi koko peli täynnä konsolin äärestä poistuneita pelaajia.

Joten esimerkiksi Sea of Thievesin kohdalla pelitilanteesta potkitaan pois, jos siirtyy toiseen peliin. Quick Resume jatkaa tosin alkuvalikosta.

(Image credit: Remedy Entertainment)

Toinen merkittävä ja parhaimmista Xbox Series X:n ominaisuuksista on sen kattava taaksepäin yhteensopivuus. Testiaikanamme Series X tuki noin tuhatta taaksepäin yhteensopivaa peliä. Tämä ei kuitenkaan välttämättä vastaa lopullisen tuotoksen tarjontaa.

Kuten mainitsimme jo aiemmin, nämä pelit latautuvat nopeammin ja pyörivät paremmin. Tämä tarkoittaa vähemmän yllättäen putoavia ruudunpäivityksiä, jolloin vanhemmat pelit tuntuvat paremmilta, vaikka ne saattavat muutoin tuntua vanhentuneilta.

Taaksepäin yhteensopivuus koskee myös Xbox-lisätarvikkeita. Pystyimme yhdistämään uuteen konsoliin helposti alkuperäisen Xboxin langattoman ohjaimen ja Xbox elite Wireless Controller Series 2:n.

Myös monet vanhemmat kuulokkeet näyttivät toimivan Series X:n kanssa. Vaikka Turtle Beach Recon Spark yhdistyi Series X:n ohjaimeen helposti ja toimi täysin, koimme pieniä ongelmia SteelSeries Arctis 5:n kanssa, jonka pystyi liittämään kuulokeliitännän kautta, mutta ei USB:n. Kannattaa tosin jälleen huomioida, ettei testissä ollut lopullinen Xbox Series X ja tilanne voi muuttua julkaisuun mennessä.

Näiden kätevien ominaisuuksien lisäksi Series X:ssä on myös laaja valikoima erilaisia multimediatoimintoja. Konsolissa on sisäänrakennettuna 4K Blu-ray-asema, joka on helppokäyttöinen. Lisäksi konsoliin on mahdollisuus ladata iso valikoima suoratoistopalveluita, kuten Netflix, Amazon Prime Video ja Disney+. Lisäksi nämä hyödyntävät konsolin tukemaa 4K UHD -parannuksia, kunhan käytössäsi on vain riittävä tilauspaketti ja nettiyhteys.

Xbox Series X:n pelattavuus

(Image credit: Sega)

Vaikka et ymmärtäisi taajuuksien ja ruudunpäivityksen päälle suorituskyvystä puhuttaessa, huomaat selkeän eron Xbox Series X:n peleissä.

Pääsimme testaamaan Yakuza: Like a Dragonin ja Dirt 5:n ennakkoversioita osana konsolitestejämme (molemmat pelit ovat Xbox Series X:lle optimoituja). Näiden kohdalla konsolin tehot nousevat esiin, sillä suorituskyky ottaa kaiken hyödyn.

Ottaen huomioon, ettei Yakuzaa tai Dirt 5:tä ole vielä julkaistu, emme voi verrata niitä Xbox One -versioihin. Sen sijaan olemme verranneet niitä Dirt 4:ään ja Yakuza Kiwami 2:een.

Dirt 4 ei yllä lähellekään Dirt 5:n suorituskykyä. Dirt 4:ssä oli satunnaisia notkahduksia ruudunpäivityksessä, eivätkä grafiikat olleet tarkkoja. Vastaavasti Dirt 5 on ruudunpäivityksen osalta äärimmäisen sulavaa, responsiivinen ja visuaalisesti mykistävän näköinen.

Peli tukee kolmea eri pelitilaa, joissa priorisoidaan joko 120 Hz virkistystaajuutta, kuvanlaatua tai ruudunpäivitystä. Vaikka eron huomaa selkeästi panostamalla kuvanlaatuun, myös muut pelimuodot näyttävät upeilta – emme myöskään nähneet ongelmia suorituskyvyssä millään pelimuodolla pelatessa. Latausajat ovat niin ikään nopeat.

Vastaava kokemus saatiin myös Yakuza: Like a Dragonin parista. Latausajat ovat lyhyet ja kestävät vain muutamia sekunteja. Vaikka Yakuza Kiwami 2:ssakaan ei ollut hirveästi latausaikoja, jotkut niistä kestivät jopa 24 sekuntia. Huomattavasti pidempään kuin Like a Dragonissa, jossa pikamatkustus paikasta toiseen kesti vain 5 sekuntia.

Myös visuaalinen puoli korostuu Like a Dragonissa. Kiwami 2:ssa on havaittavissa sumeita reunoja tekstuureissa, mutta Like a Dragon näyttää tarkalta. Tekstuurit ovat lisäksi paljon yksityiskohtaisempia ja värimaailma elävämpi. Liike on lisäksi paljon sulavampaa.

Xbox Series X -versioista siirtyminen edellisen sukupolven julkaisuihin korosti vain uuden konsolin eroja niin latausaikojen nopeuden ja visuaalisten parannusten osalta.

Alustava arvio

(Image credit: Future)

Microsoft näyttäisi lunastavan lupauksen Xbox Series X:llä, joka tarjoaa nopean ja tehokkaan pelikonsolin, jolla myös vanhemmat pelit pyörivät paremmin.

Xbox Series X vähentää latausaikoja, parantaa visuaalista silmäkarkkia ja tekee Xbox-peleistä vakaampia. Silti juuri Quick Resumen ja taaksepäin yhteensopivuuden kaltaiset ominaisuudet nostavat konsolin potentiaalia entisestään.

Tällä hetkellä Xbox Series X näyttäisi tarjoavan hyvän pelaajakokemuksen, joka tuo paremman näköisiä, kuuloisia ja pyöriviä pelejä kuin koskaan aiemmin sekä vähentää peleihin kuuluneita ärsyttävyyksiä, kuten pitkiä latausaikoja ja konsolin äänenvoimakkuutta.

Sen huomaamattoman mustan kuoren alle kätkeytyy yhdessä Xbox Game Passin valtavan kirjaston kanssa toivomamme sukupolvien välinen harppaus. Mutta ennen lopullista mielipidettä konsolin suorituskyvystä, meidän täytyy päästä pelaamaan useampi seuraavan sukupolven pelejä laitteella. Olemme lisäksi hieman huolissamme isojen julkaisupelien puutteesta Xbox Series X:n lanseerauksessa, nyt kun Halo Infinite viivästyy.

Vaikka Xbox Game Pass tarjoaa lukemattomia pelejä pelattavaksi, Microsoft tarvitsee silti konsolilleen yksinoikeuksia ja lippulaivapelejä, jotka tekevät Xbox Series X:stä houkuttelevan ostoksen – ja esitelläkseen kunnolla konsolin vakuuttavia tehoja.