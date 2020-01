Cyberpunk 2077 viivästyy syyskuulle

CD Projekt Redin odotettu Cyberpunk 2077 viivästyy. Alkujaan huhtikuulle ilmoitettu teos saapuukin kauppoihin vasta syyskuun 17. päivä. Tekijätiimi perusteli ratkaisuaan halulla viimeistellä ja hioa teos parhaaseen mahdolliseen kuntoon.

Yhtiö kommentoi ratkaisua Twitterissä, jossa tekijät kertoivat haluavansa hioa teoksesta nykyisen sukupolven kruununjalokiven. Kehitystyöhön napatut lisäkuukaudet antavat tiimille mahdollisuuden viimeistelyyn.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYVJanuary 16, 2020

Vaikka julkaisu viivästyykin, on teoksen kehitys loppusuoralla. Tekijät ilmoittivat, että päivitystietoja ja muuta sisältöä on luvassa tiuhaan tahtiin aina syyskuuhun asti.

Ilmoitus myöhästymisestä on viimeinen niitti pelaajien surkealle viikolle, sillä kuluvalla viikolla on ilmoitettu jo Marvel's Avengersin sekä Final Fantasy VII Remaken viivästymisestä.

Vielä pitäisi jaksaa

Kaikkien edellä mainittujen teosten viivästymisperuste on halu hioa lopputulos parhaaksi mahdolliseksi. Erityisesti Cyberpunk 2077:n myöhästymistä ei voida pitää kummoisena ihmeenä, sillä mammuttimaiseen seikkailuun on luvattu lukuisia yksityiskohtia ja mahdollisuuksia. Tekijätiimin edellinen jättiteos The Witcher 3 myöhästyi myös samaisesta syystä, joten tietoa on osattu pelätä jo ennakkoon.

Samalla uusi julkaisuajankohta tarjoaa lisämielenkiintoa, sillä teos saapuu vain hetkeä ennen seuraavaa konsolisukupolvea. Loppuvuodesta saapuvat PS5 ja Xbox Series X saanevat oman versions myöhemmin, vaikka CD Projekt Red onkin todennut, ettei Cyberpunk 2077 ole konsolien julkaisuvalikoimassa.