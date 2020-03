Paras näytönohjain 2020: tasokkaimmat huippumallit pelaamiseen

Nvidian uuden sukupolven Turing-näytönohjainten, kuten RTX 2080 Ti:n ja RTX 2060:n sekä AMD:n E3:ssa julkaistun Navi-malliston myötä myötä parhaimmat näytönohjaimet ovat tehokkaampia (ja kalliimpia) kuin koskaan aikaisemmin. Mutta haluatko sukeltaa suoraan syvään päätyyn ja hankkia oikean tehomyllyn, vai tyydytkö johonkin lompakkoystävällisempään vaihtoehtoon, kuten Nvidia GeForce GTX 1660:een.

Näytönohjaimen valintaan vaikuttaa kuitenkin ennen kaikkea se, millaisen PC:n olet suunnitellut kasaavasi. Parhaan mahdollisen vaihtoehdon löytäminen saattaa olla hankalaa, joten kokosimme puolestasi kaikki markkinoiden parhaat näytönohjaimet eri hintaluokista ja käyttötarkoituksista. Löydät siis varmasti sopivan mallin juuri omaan käyttötarkoituksesi.

Paras näytönohjain: AMD Radeon RX 5700

Paras näytönohjain suurimmalle osalle pelaajista

Ytimet: 2 304 | Peruskellotaajuus: 1 465 MHz (1 725 MHz boost) | Muisti: 8 Gt GDDR6 | Muistin nopeus: 14 Gbps | Virtaliitin: 1 x 8-pin ja 1 x 6-pin | Liitännät: 1 x DisplayPort 1.4 (DSC), 1 x HDMI (4K, 60 fps)

Erinomainen suorituskyky

Kohtuullinen hinta

Ei ray tracing -ominaisuutta

AMD on onnistunut kehittämään perustason näytönohjaimen, joka pesee Intelin erinomaisen GeForce RTX 2060:n. Radeon RX 5700 on tehokas keskihintainen näytönohjain, joka riittää helposti QHD-pelaamiseen ultra- tai max-asetuksilla. Hintaluokka aiheuttaa toki joitain myönnytyksiä, kuten ray tracingin puutteen, mutta RX 5700 tarjoaa silti yleisesti ottaen valtavasti vastinetta rahoillesi.

Lue koko arvostelu: AMD Radeon RX 5700

Paras 4K-näytönohjain: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

Valtavasti tehoa

Ytimet: 4 352 | Peruskellotaajuus: 1 350 MHz (1 635 MHz boost) | Muisti: 11 Gt GDDR6 | Muistin nopeus: 14 Gbps | Virtaliitin: 2 x 8-pin | Liitännät: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C

Korkea fps jopa 4K-resoluutiolla

Ray tracing -tekniikan taidonnäyte

Äärimmäisen kallis

Jos etsit yksinkertaisesti markkinoiden parasta näytönohjainta budjetista välittämättä, suosittelemme tutustumaan Nvidia GeForce RTX 2080 Ti:hin. Se on epäilemättä tämän hetken tehokkain näytönohjain ja Nvidian tuoreen Ray Tracing -teknologian sanansaattaja. RTX 2080 Ti:n tehot riittävät helposti jopa 4K-pelaamiseen, joten näytönohjain kestää käytössä vielä vuosien ajan.

Lue koko arvostelu: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

Paras QHD-näytönohjain: Nvidia GeForce RTX 2070

Turing-tekniikkaa 1440p-pelaamiseen

Ytimet: 2 304 | Peruskellotaajuus: 1 410 | Muisti: 8 Gt GDDR6 | Muistin nopeus: 14 Gbps | Virtaliitin: 1 x 8-pin | Liitännät: 2 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DVI, 1 x USB-C

Selviää sekä 1440p- että 4K-pelaamisesta

Alhaisempi virrankulutus

Turhan kallis

Jos pelaat pääasiassa 1440p resoluutiolla, mutta haluat myös saada hieman esimakua 4K-peleistä, kannattaa tutustua RTX 2070:een. Nvidia GeForce RTX 2070 tuo edistyneen Turing-arkkitehtuurin keskiluokkaan ja päihittää leikiten edellisen GTX 1070:n. Pystyt pelaamaan käytännössä mitä tahansa 1440p resoluutiolla, ja ylsimme esimerkiksi Shadow of the Tomb Raiderissa 120 fps:ään. Täytyy kuitenkin muistaa, että RTX 2070 on myös selvästi kalliimpi kuin edeltäjänsä, joten hinnan ja tehojen suhde ei välttämättä ole kaikkein kannattavin.

Lue koko arvostelu: Nvidia GeForce RTX 2070

Paras Full HD -näytönohjain: PNY GeForce GTX 1660 Ti XLR8 Gaming OC

Suorituskykyä erinomaisella hinta-laatusuhteella

Ytimet: 1 536 | Peruskellotaajuus: 1 500 MHz | Muisti: 6 Gt GDDR6 | Muistin nopeus: 12 Gbps | Virtaliitin: 1 x 8-pin | Liitännät: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x DVI

Edullinen

Erinomainen suorituskyky Full HD -pelaamiseen

Rajallinen muistin kaistanleveys

Kun Nvidia julkaisi uuden Turing-mallistonsa, oli suorastaan hankalaa löytää mallia, joka ei maksaisi maltaita. Onneksi Nvidia GeForce GTX 1660 Ti – ja etenkin PNY XLR8 Gaming OC – vastasi tähän tarpeeseen. Se ei riitä 4K-pelaamiseen 60 fps -kuvataajuudella, mutta tarjoaa sen sijaan erinomaisen 1080p-kokemuksen kohtuulliseen hintaan. Sillä resoluutiolla se pyörittää vaivattomasti käytännössä mitä tahansa huippupelejä. Näytönohjaimessa ei toki ole RTX:n uutuusominaisuuksia, mutta suurin osa peleistä ei muutenkaan vielä tue niitä, joten et jää paitsi kovin paljosta.

Lue koko arvostelu: PNY GeForce GTX 1660 Ti XLR8 Gaming OC

Paras näytönohjain luovaan työhön: AMD Radeon VII

Ensimmäinen 7 nm:n näytönohjain on todellinen tehopakkaus

Ytimet: 3 840 | Peruskellotaajuus: 1 400 MHz (1 800 MHz boost) | Muisti: 16 Gt HBM2 | Muistin nopeus: 2 Gbps | Virtaliitin: 2 x 8-pin | Liitännät: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Paljon VRAM-muistia

Tehokas jäähdytys

Heikko DirectX 12 -suorituskyky

AMD ei ole julkaissut korkeatasoista kuluttajille suunnattua näytönohjainta sitten vuonna 2017 esitellyn Radeon Vega 64:n. Markkinoilla onkin ehtinyt tapahtua sen jälkeen melkoisesti, varsinkin Nvidian julkaiseman Turing-malliston myötä. AMD on kuitenkin onnistunut pönkittämään asemansa uudelleen tuoreen Radeon VII:n myötä. Näytönohjain on hyvä vaihtoehto myös pelaamiseen, mutta sen erinomaisuus pääsee valloilleen varsinaisesti vasta sisällöntuotannossa. 16 Gt:n HBM2-muistilla höystetty AMD Radeon VII loistaa luovissa ohjelmissa ja pystyy kilpailemaan kevyesti jopa huomattavasti tyyriimpiä kilpailijoitaan vastaan.

Lue koko arvostelu: AMD Radeon VII

Paras VR-näytönohjain: Nvidia GeForce RTX 2080

VR-pelien kuningas

Ytimet: 2 944 | Peruskellotaajuus: 1 515 MHz (1 800 MHz boost) | Muisti: 8 Gt GDDR6 | Muistin nopeus: 14 Gbps | Virtaliitin: 1 x 8-pin, 1 x 6-pin | Liitännät: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C

Vankka 4K-suorituskyky

Erityiset VR-liittimet

Kallis

Jos haluat pelata parhaita VR-pelejä, tarvitset myös tehokkaan näytönohjaimen, joka selviää raskaasta käytöstä. Tällä hetkellä paras työkalu tehtävään on Nvidia GeForce RTX 2080. Näytönohjaimessa on viimeisin Turing-arkkitehtuuri ja VirualLink VR -liitin, joka varmistaa VR-sisältöjen sulavan pyörimisen. RTX 2080 on erinomainen muuhunkin kuin pelkkään VR-käyttöön. Se selviää leikiten suosikkipeleistäsi 1440p- tai 4K-resoluutiolla.

Lue koko arvostelu: Nvidia GeForce RTX 2080

Paras pienikokoinen näytönohjain: Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini

Kokoaan suurempi suorituskyky

Ytimet: 3 584 | Peruskellotaajuus: 1 506 MHz | Muisti: 11 Gt GDDR5X | Muistin nopeus: 10 Gbps | Virtaliitin: 2 x 8-pin | Liitännät: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DL-DVI-D

Maailman pienin 1080 Ti

SLI-tuki

Muita 1080 Ti:tä heikompi suorituskyky

Kuumenee helposti, äänekäs jäähdytys

Jos olet rakentamassa microATX- tai mini-ITX-konetta pelaamiseen, on turha tyytyä heikkotasoiseen näytönohjaimeen. Markkinoilla on nimittäin myös pienikokoisia mutta tehokkaita näytönohjaimia, kuten Zotacin GeForce 1080 Ti Mini. Tiedämme ettei se ole enää markkinoiden uusin tai nopein näytönohjain, mutta 1080 Ti on yhä erittäin elinvoimainen vaihtoehto. Kaikki tämä teho on kaiken lisäksi onnistuttu mahduttamaan uskomattoman pieniin 211 x 125 x 41 mm:n ulkomittoihin. Zotac GeForce 1080 Ti Mini on ehdottomasti paras vaihtoehto täydellisen mini-PC:n kasaamiseen.

Paras kohtuuhintainen näytönohjain: Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G

Paras hinta-laatusuhde, jonka olemme näytönohjaimessa nähneet

Ytimet: 1 408 | Peruskellotaajuus: 1 530 MHz | Muisti: 6 Gt GDDR5 | Muistin nopeus: 8 Gbps | Virtaliitin: 1 x 8-pin | Liitännät: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Erittäin edullinen

Loistava suorituskyky peruskäyttäjälle

GDDR5-tyypin muisti

Samalla kun näytönohjainten hinnat kohoavat yhä korkeammalle, jotkin budjettiystävällisemmät vaihtoehdot saattavat jäädä vähemmälle huomiolle. Se on harmi, sillä Nvdia GeForce GTX 1660:n kaltaiset näytönohjaimet ansaitsivat huomattavasti suurempaa suitsutusta. Näytönohjain tarjoaa nimittäin erinomaisen 1080p-suorituskyvyn kohtuulliseen hintaan. Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G:n myötä saat myös tehtaalla suoritetun ylikellotuksen ja niin paljon liitäntöjä, että saat varmasti kiinni kaikki näyttösi. Ei olisi kovin liioiteltua sanoa, että kyseinen näytönohjain tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen koskaan.

Lue koko arvostelu: Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G

Paras esports-näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Kohtuuhinnalla esports-peleihin

Ytimet: 768 | Peruskellotaajuus: 1 290 MHz | Muisti: 4 Gt GDDR5 | Muistin nopeus: 7 Gbps | Virtaliitin: PCIe | Liitännät: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, DL-DVI

Vankka suorituskyky 1080p-pelaamiseen

Hyvät ylikellotusmahdollisuudet

Yli 75 watin TDP

Kuka tahansa esports-pelaaja olisi sitä mieltä, että korkea kuvataajuus on tärkeämpi kuin äärimmäisen tarkat grafiikat. Jos ajattelet samalla tavalla, Nvidian GTX 1050 Ti on täydellinen valinta näytönohjaimeksesi. Näytönohjainten hinnat ovat edelleenkin äärimmäisen korkealla, mutta GTX 1050 Ti onnistuu osumaan sopivaan hintaluokkaan olematta kuitenkaan turhan tehoton. Se on toki hieman kalliimpi kuin Nvidian GTX 1050, mutta lisätehot tulevat tarpeeseen pelatessa tulevaisuuden esports-pelejä ja satunnaisia AAA-pelejä.

Lue koko arvostelu: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti