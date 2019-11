Black Friday 2019: parhaat TV-tarjoukset

Jump To:

Black Friday -tarjoukset on jo julkaistu, mutta alennukset jatkuvat koko viikonlopun aina joulukuun 2. päivälle asettuvaan Cyber Mondayhin saakka.

Suunnitteletko uuden television hankkimista itsellesi tai ehkäpä odotetuksi joululahjaksi koko perheellesi? Black Friday on oikea hetki uusia kodin viihdekeskus.

Televisio on aina kallis hankinta, mutta Black Fridayn aikana parhaatkin mallit ovat usein kohtuullisissa alennuksissa. TV-markkinoilla on kuitenkin niin monia hankalilla numero-kirjainkoodeilla nimettyjä malleja, että pieni ennakkoselvitys on paikallaan ennen ostopäätöksen tekemistä.

Esimerkiksi kryptinen tuotenimike LG 65" OLED 4K OLED65B9PLAEU tarkoittaa käytännössä vain Euroopan markkinoille suunnattua LG:n B9-mallia. Koodi PLA puolestaan viittaa todennäköisesti television väriin tai jalustan väriin ja tyyppiin.

Jos et kuitenkaan jaksa perehtyä monimutkaisiin mallinimiin, löydät parhaat televisiotarjoukset suoraan tältä sivulta.

Kokeneet tekniikkatoimittajamme kokoavat sivulle vain aidosti edulliset ja kiinnostavat tarjoukset, joten säästyt kaikilta näennäisestii edullisilta malleilta, joista kukaan ei ole koskaan kuullutkaan ennen Black Fridayta.

Jos haluat löytää Black Friday -tarjouksia myös muista tuotekategorioista, tutustu tästä laajempaan tarjousartikkeliimme!

