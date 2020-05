Paras TV 2020: kokosimme vuoden terävimmät televisiot

Jos etsit uutta televisiota, olet todennäköisesti huomannut, ettei valinta ole aivan helppo tehtävä.

Monimutkaiset mallimerkinnät vaihtelevat kaupasta toiseen, jotkin tuntemattoman kuuloiset mallit ovat yhtäkkiä 50 prosenttia alennuksessa, eivätkä liikkeissä näytettävät demovideot kerro juuri mitään television todellisesta kuvanlaadusta.

Siksi päätimme koota avuksesi oppaan, johon on koottu tämän hetken 10 parasta televisiota kaikista suosituimmista hintaluokista. Olemme luonnollisesti testanneet listamme vaihtoehdot perinpohjaisesti ammattimaisella kalustolla, joten voit olla varma, ettet joudu ostamaan sikaa säkissä.

Olemme ehtineet varsin pitkälle vuoteen 2020, joten kauppoihin on saapunut jo suuri osa tämän vuoden malleista. Listallamme on siitä huolimatta edelleenkin monia malleja vuodelta 2019. Syynä on järkevämpi hinta-laatusuhde, sillä televisioiden päivitykset tuppaavat olemaan melko pieniä. Edellisvuoden mallit saavat myös kaikki uusimmat sovelluspäivitykset, joten et menetä mitään uusimpaan sarjaan verrattuna.

Kokosimme tämän artikkelin toiselle sivulle myös kaikki tarpeelliset vinkit, jotka kannattaa ottaa huomioon televisiota valitessa. Käsittelemme esimerkiksi LCD- ja OLED-tekniikan eroja, opastamme television koon valinnassa ja käymme läpi, mitä asioita kannattaa tarkkailla televisiota testatessa.

Päivitämme tätä opasta pitkin vuotta sitä mukaa, kun markkinoille saapuu uusia kiinnostavia vaihtoehtoja. Voit siis luottaa siihen, että listaus on aina ajan tasalla.

Yllä olevalta englanninkieliseltä videoltamme saat lisää vinkkejä television ostoon.

Haluatko päivittää myös äänijärjestelmäsi? Katso tästä oppaamme parhaista soundbar-kaiutinjärjestelmistä.

Kun olet päättänyt, minkä television haluat, lue myös oppaamme television käyttöönotosta varmistaaksesi, että saat kaiken irti uudesta laitteestasi.

Paras TV 2020

Paras TV: Samsung Q90R QLED TV Haastaja: LG C9 OLED Paras 8K-TV: Samsung Q950TS QLED TV Paras liiketoisto: Sony A9G OLED Paras edullinen OLED: LG B9 OLED Paras keskihintainen QLED: Samsung Q80T QLED TV Paras halpa TV: TCL 6-sarja QLED Harkitse myös: Philips OLED 804 Harkitse myös: Panasonic GZ2000 4K OLED TV Harkitse myös: Sony Bravia X950G

Lähde: Samsung

1. Samsung Q90R QLED TV (2019)

Kirkas ja kaunis muttei täydellinen

55-tuumainen: QE55Q90TAT | 65-tuumainen: QE65Q90TAT

Ilmiömäinen kuvanlaatu

Häikäisevä HDR-kuva

Laajat katselukulmat

Kattavat älytoiminnot

Kaunis muotoilu

Ei Dolby Visionia

Ei Dolby Atmos -kaiuttimia

Viime vuonna Samsungin Q9FN oli listamme kärkisijalla. Paikka oli ansaittu loistavilla ominaisuuksilla, erinomaisella kuvanlaadulla sekä hyvillä älytoiminnoilla, jotka tukivat muun muassa Bixbya ja Samsung SmartThingsia.

Se ei ollut kuitenkaan täydellinen, ja etenkin sen katselukulmat olivat karmaisevan huonot sekä liian aggressiivinen paikallinen himmennys onnistui hävittämään mustan detaljeja.

Samsung on selkeästi ottanut virheistä opikseen, sillä ne on korjattu Q90:ssä. Uudessa mallissa on selkeästi paremmat katselukulmat, jotka yltävät jopa OLED-televisioiden tasolle. Paikallinen himmennys tuottaa todellisen mustan tason peittämättä yksityiskohtia, minkä lisäksi uusi Ultra Black Elite -suodatin on suoranainen ihme onnistuessaan hylkimään taustavaloa.

Q90:n kuva pystyy kilpailemaan suoraan OLED-televisioiden kanssa luonnollisine värisävyineen, kirkkaine yksityiskohtineen, syvine mustineen ja upeine varjoineen. Se jopa ylittää minkä tahansa OLED-television HDR:n suhteen, jolloin kuvat ovat henkeäsalpaavan yksityiskohtaisia.

Oikeastaan ainoa merkittävä kritiikkimme Q90:ntä kohtaan on Dolby Vision -tuen puute. Se on muilta osa-alueiltaan ilmiömäinen televisio, joka nostaa QLED-mallit kokonaan uudelle tasolle.

Lue arvostelu: Samsung Q90R QLED TV

Lähde: LG

2. LG C9 OLED (2019)

Älykkäin televisio maailmassa?

55-tuumainen: LG OLED55C9 | 65-tuumainen: LG OLED65C9 | 77-tuumainen: LG OLED77C9

Dolby Vision ja Atmos

AI-pohjaiset älytoiminnot

Ilmiömäinen muotoilu

Häviää LCD:n kirkkaudelle

Heikot kauittimet kalliimpiin malleihin verrattuna

LG:n viime vuoden puolella julkaistu C9 OLED -televisio on ilmiömäinen näyte valmistajan OLED-teknologiasta.

Mykistävä kuva saa rinnalleen mielettömän määrän ominaisuuksia ja formaatteja, joka tekee tästä mallista eittämättä yhden parhaimmista 4K-televisioista koskaan. Siinä ei ole suuria eroja edelliseen malliin, mutta toisen sukupolven a9-suoritin saa kuvan näyttämään huippulaatuiselta.

Vaikka televisio ei ole aivan niin kirkas kuin LCD-televisiot, sen mustan taso tekee ihmeitä kuvan dynaamiselle alalle. C9 toistaa myös värit elävinä ja upeissa sävyissä, ja 4K-laatu on ilmiömäinen.

Valmistaja toi markkinoille myös kalliimpia malleja. W9- ja E9-mallit tuovat lisähintaa vastaan näyttävämmän muotoilun ja paremmat kaiuttimet. Jos kuitenkin kaipaat yksinkertaisesti loistaa OLED-televisiota, C9 on hintansa väärti.

Lue arvostelu: LG C9 OLED (OLED55C9, OLED65C9, OLED77C9)

(Image credit: Samsung)

3. Samsung Q950T 8K QLED

Huippuluokan 8K-televisio

65-tuumainen: QE65Q950T | 75-tuumainen: QE75Q950T | 85-tuumainen: QE85Q950T

Loistava 8K-skaalaus

Kirkas ja yksityiskohtainen kuva

Erittäin kallis

Ei Dolby Vision -tukea

Ensimmäinen vuonna 2020 arvostelemme 8K-televisio nosti riman kerralla niin korkealle, että muita valmistajia hirvittää. Samsung julkaisi Q950TS:n ohella myös pari edullisempaa 8K QLED -televisiota ja muutamia 4K-malleja, mutta lippulaivamalli on näistä selvästi vaikuttavin.

Samsung osoittaa Q950TS:llä jälleen kerran, että se on markkinoiden paras skaalaamaan Full HD- ja 4K-sisältöä 8K:ksi. Sitä kokeiltuasi ymmärrät, ettei 4K-sisältö näytä parhaalta 4K-televisiosta.

Korealaisvalmistaja on panostanut tuntuvasti myös äänitekniikkaan, joten voit unohtaa vuoden 2019 keskinkertaisen äänentoiston. Q950TS ei tarjoa vieläkään täysin käänteentekevää äänikokemusta, mutta Object Tracking Sound+ -kaiutintekniikka tuo lisää tilantuntua äänimaisemaan. Kaiuttimet ovat nyt ylipäätään niin hyvät kuin television hinnalta sopii odottaakin.

Täysin reunattomasti muotoiltu 8K-lippulaiva maksaa luonnollisesti enemmän kuin juuri mikään muu saatavilla oleva televisio. Se on tarjolla 65-, 75- ja 85-tuumaisena ja televisioiden hinnat ovat 5 999 €, 7 999 € sekä 11 999 €.

Lue koko arvostelu: Samsung Q950TS 8K QLED TV

(Image credit: Sony)

4. Sony Bravia AG9 OLED

AG9 Master Series näyttää, mihin OLED pystyy

55-tuumainen: Sony KD-65AG9 | 65-tuumainen: Sony KD-55AG9

Huippuluokan skaalaus

Acoustic Surface+ Audio

Android TV on kömpelö

Ei HDR10+ -tukea

Sonyn päivitys viime vuonna julkaistuun AF9 OLED -malliin ei petä, vaan tarjoaa luokkansa parhaan ylöspäinskaalauksen SD- ja HD-tasosta 4K-resoluutioon. OLED-paneeli on lisäksi ilmiömäinen upeine väritoistoineen ja kontrastineen. Sonyn laadukkaan Acoustic Surface+ Audio -teknologian myösä äänet värisevät paneelin kautta, joten immersiivistä äänielämystä ei tarvitse suunnata enää alaspäin suunnattuihin kaiuttimiin. Tosin tässä mallissa on kaksi kaiutinta edellisen mallin 3.2-ääniulostuloon.

Mallissa on silti puutteensa, joista huomattavin on HDR10+ -tuen puute. Onneksi mallissa on silti Dolby Vision - ja Dolby Atmos -tuet sekä IMAX Enhanced -sertifikaatti niille, jotka kaipaavat elokuvallista kuvasuhdetta ja DTS:ää.

Televisio saapuu myyntiin 55-, 65- ja 77-tuumaisena, joten näyttöä riittää katsottavaksi.

Lue arvostelu: Sony AG9 Master Series OLED

(Image credit: LG)

5. LG B9 OLED (2019)

Suurin osa huippuominaisuuksista puolet halvemmalla

55-tuumainen: LG OLED55B9S | 65-tuumainen: LG OLED65B9S

Yksi LG:n edullisimmista OLED-televisioista

Hyvä värintoisto ja tarkat yksityiskohdat

Prosessori ei ole uusin mahdollinen

Ei tue HDR10+:aa

LG B9 OLED on kuin salaportti OLED-maailmaan yllättävän edullista korvausta vastaan. Samalla pääset nauttimaan terävästä kuvasta ja eloisista väreistä.

Edullinen hinta on vaatinut luonnollisesti muutamia kompromisseja, joten B9 ei tarjoa aivan yhtä erinomaista katselukokemusta kuin C9 tai E9. Eroa ei kuitenkaan juuri huomaa ellei malleja vertaile rinta rinnan.

Jos budjettisi venyy B9:n hintaluokkaan, se on vahva vaihtoehto seuraavaksi televisioksesi. Toisaalta pienellä lisäsäästämisellä tai hyvän tarjouksen myötä voit päästä suoraan käsiksi jo LG C9:ään, joka ei tee enää mitään kompromisseja. Se saattaa olla vieläkin parempi ratkaisu pitkällä aikavälillä.

(Image credit: Samsung)

6. Samsung Q80T QLED TV (2020)

Q80T on erinomainen HDR QLED -televisio

49-tuumainen: Samsung QE49Q80TAT | 55-tuumainen: Samsung QE55Q80TAT | 65-tuumainen: Samsung QE65Q80TAT | 75-tuumainen: Samsung QE75Q80TAT | 85-tuumainen: Samsung QN85Q80T

Todella lyhyt tuloviive (input lag)

Hieno OTS-ääni

Ei Dolby Vision -tekniikkaa

Ei markkinoiden paras QLED

Vuonna 2020 julkaistu Samsung Q80T jatkaa korealaisbrändin vahvaa QLED-perintöä.

Sen kiinnostavin ominaisuus on äärimmäisen lyhyt tuloviive (input lag), eli viive pelikonsolin ja television välillä. Pienen viiveen ansiosta erityisesti totisemmat pelaajat pystyvät hallita peliä paremmin ja saavat hieman kilpailuetua FPS-peleissä. QLED-näyttö sopii kuitenkin hyvin kaiken sisällön katsomiseen.

Q80T on Samsungin edullisin uusi malli, jossa on täysi taustavalaistus (Direct Full Array). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vaaleat sävyt loistavat kirkkaampina ja tummat syvempinä.

Kohtuullisen hintansa vuoksi siinä ei ole aivan samanlaisia teknisiä hienouksia kuin Q90:ssä, eikä sen "paksuhko" ulkomuoto ole yhtä sulava kuin täysin reunattomassa ja äärimmäisen ohuessa Q950TS:ssä. Saat kuitenkin kaikki tärkeimmät ominaisuudet, kuten Samsungin uusimman Quantum 4K -prosessorin, eläväiset HDR-värit ja edistyneen äly-TV:n Samsungin omalla Tizen OS -käyttöjärjestelmällä.

Jos etsit edullisempaa vaihtoehtoa Q80:lle, suosittelemme tutustumaan tätä mallia edeltäneeseen Q70R:ään. Se voi olla muutaman satasen halvempi ja tarjoaa monia samoja ominaisuuksia kuin uudempi painoskin.

Lue koko arvostelu: Samsung Q80T QLED

(Image credit: TCL)

8. TCL 6-Series QLED (2019)

Halpakin voi olla hyvä

55-tuumainen: TCL 55EP685 | 65-tuumainen: TCL 65EP685

Kirkas ja värikäs HDR-kuva

Dolby Vision -tuki

Tummat sävyt voisivat olla yksityiskohtaisempia

Rajallinen liiketoisto

Harva televisio on onnistunut mylläämään TV-markkinoita samalla tavalla kuin TCL:n 6-sarja. Vaikka kutonen maksaa alle puolet vähemmän kuin huippumallit, TCL on onnistunut pakkaamaan siihen Dolby Visionin, paikallisen himmennyksen ja Wide Color Gamut -väriskaalan kaltaisia huippuominaisuuksia.

Vuoden 2019 mallistoon lisättiin mukaan vielä Quantum Dot -filtteri, joka toistaa värit entistä vivahteikkaampana ja parantaa kontrastia. Uutuutena saapui myös AIPQ-skaalaus, joka skaalaa HD-tason sisällöt 4K-resoluutioon.

TCL:n skaalaus ei ylläkään vielä Samsungin, LG:n ja Sonyn tasolle ja liikkeentoistossa on pieniä ongelmia 60 hertsin paneelin vuoksi, mutta äärimmäisen edullinen hinta antaa pienet puutteet anteeksi. Mielestämme TCL 6-sarja on paras vaihtoehto halpaa televisiota etsivälle.

Lue koko arvostelu: TCL 6-Series QLED (R625)

(Image credit: Panasonic)

9. Panasonic GZ2000 4K OLED TV

Upea OLED-televisio kustomoitavan paneelin kera

55 tuumaa: Panasonic TX-55GZ2000 | 65 tuumaa: Panasonic TX-65GZ2000

Laaja HDR-tuki

Kustomoitava OLED-paneeli

Loistava ääni

Huono tuki sovelluksille

Ei HDMI 2.1

Panasonic GZ2000 on oikeutetusti Panasonicin vuoden 2019 televisiomalliston kärjessä, sillä sen kustomoitu paneeli parantaa television kuvanlaatua jo entuudestaan loistavista GZ1500:sta ja GZ1000:sta.

Panasonic erottautuu myös HDR-tuellaan, sillä GZ2000:ssa on samat tuet HDR10:lle, HDR10+:lle, Dolby Visionille ja HLG:lle, joten toiston suhteen ei pitäisi ainakaan tulla ongelmia.

Valmistajan läheiset välit Hollywoodin värisävyistä vastaaviin näkyy myös, sillä GZ2000:ta käytetään monien tuotantoyhtiöiden masterointitelevisiona näiden tuotannossa.

Television erottaa muista kuitenkin sen äänijärjestelmä. 140 watin kaiuttimet on jaettu ylöspäin suunnattuihin kaiuttimiin ja sisäänrakennettuun soundbariin, jotka tarjoavat läheisimmän teatterielämyksen ilman erillistä kotiteatteria.

Lue arvostelu: Panasonic GZ2000

(Image credit: Sony)

10. Sony Bravia X950G Series (2019)

Kaunis 4K HDR TV, joka kaipaa ulkoisia kaiuttimia

65-tuumainen: Sony Bravia X950G

X1 Ultimate -prosessori

Hyvä liikkeentoisto

Heikko äänenlaatu

Keskinkertaiset tummat sävyt 4K/HDR-sisällössä

Mitä tehdä, jos olet ihastunut Sonyn A9G:hen tai upeaan Z9G:hen, mutta niiden hintalaput ampaisevat reippaasti yli budjetin? Suosittelemme tutustumaan X950G:hen. Se tarjoaa erinomaisen selkeän 4K-kuvan, tehokkaan SDR-to-HDR-muuntimen ja sulavan LED-taustavalaistuksen.

X950:n kuva ei ole yliampuva, superkirkas tai turhan värikylläinen, vaan sisällöt toistuvat erittäin luonnollisina. Jos kuitenkin kaipaat räväkämpiä värejä, voit kytkeä kuva-asetuksista värikylläisyyttä nostavan Live Color -toiminnon.

Television selkeä heikkous on kuitenkin sen äänenlaatu. Sisäisillä kaiuttimilla kuuntelee kyllä uutislähetystä, mutta elokuvia katsellessa kokemus jää hyvin vaisuksi ilman ulkoisia kaiuttimia. Jos kuitenkin käytät joka tapauksessa kaiuttimia tai soundbaria, Sony X950G on erinomainen vaihtoehto seuraavaksi televisioksesi.

Lue koko arvostelu: Sony BRAVIA X950G (XBR-65X950G)

Lue seuraavalta sivulta mitä sinun tulisi ottaa huomioon uutta televisiota ostaessasi!