Paras matkakamera 2020: 9 kompaktia mallia lomamatkallesi

Pieneen runkoon pakatut laajan zoomausalueen kamerat ovat toivottuja reissuseuralaisia lomamatkalla. Tutustu TechRadarin valitsemiin parhaisiin matkakameroihin.

Monet haluavat ottaa lomamatkoillaan kuvia säilyttääkseen ja jakaaksen muistonsa perheensä ja ystäviensä kanssa. Älypuhelimen kamera täyttää useimmiten kaikki perusvaatimukset, mutta ei tarjoa yhtä korkeatasoisia otoksia ja laajaa zoomausmahdollisuutta kuin erillinen kamera. Digitaalinen järjestelmäkamera on puolestaan tilaavievä ja turhan painava mukana kannettavaksi koko päivän ajan.

Ihmiset haluavat matkustaa yhä kevyemmin ja arvostavat joustavuutta, mikä näkyy kamerarintamalla matkakameroiden suosion kasvuna. TechRadar on koonnut suosikkimatkakumppaninsa yhdeksi, säännöllisesti päivittyväksi listaukseksi.

Listamme matkakamerat ovat lähes yhtä pieniä kuin pokkarimallit, mutta sisältävät lisäksi suuren 20- tai 30-kertaisen teleobjektiivin, mikä mahdollistaa monipuolisemman kuvauksen. Uutuutena listalta löytyy päivittyvän kärkikymmenikön lisäksi vaihtoehto, joka tarjoaa hyvää vastinetta rahalle.

Valitettavasti matkapokkarit eivät tuota yhtä laadukasta kuvausjälkeä kuin digitaaliset järjestelmäkamerat tai peilittömät kamerat, sillä ainoa tapa kasvattaa taskukokoisen rungon zoomia on pienentää mallin kennoa. Kennokokoon liittyvistä kompromisseistä huolimatta kuvanlaatu on matkapokkareissakin kelvollinen.

Jos et ole vielä varma siitä, minkälainen kameratyyppi olisi sinulle sopivin, tutustu englanninkieliseen Mikä kamera minun kannattaisi hankkia? -nimiseen oppaaseemme, joka neuvoo kohta kohdalta, miten löydät oikean kameran.

Jos taas aiot viettää aikaasi lomamatkallasi uima-altaalla tai rannalla, saattaa hieman vankempi malli tulla kysymykseen. Tällöin suosittelmme tutustumaan parhaiden vedenkestävien ja parhaiden action-kameroiden listauksiimme.

Vuoden 2020 parhaat matkakamerat

Hyvää vastinetta rahalle: Sony Cyber-shot RX100 III

Muutaman vuoden vanha malli lyö yhä laudalta.

Kenno: 1-tuumainen CMOS, 20,1 MP | Objektiivi: Kiinteä, kinovastaavuus 24–70 mm, suurin aukko f/1,8–2,8 | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä näyttö, 1 229 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 10 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Iso ja tehokas kenno

Sisäänrakennettu etsin

Rajallinen zoomausalue

Ei kosketusnäyttöä

Ennen kuin esittelemme parhaat matkakamerat, haluamme vielä nostaa esiin yhden vaihtoehdon, joka ei ehkä ole mahtavin reissuseuralainen, mutta silti huomion arvoinen. Sonyn Cyber-shot RX10 III maksoi muutama vuosi sitten ilmestyessään lähes tuhat euroa, mutta sen hinta on pudonnut merkittävästi uudempien mallien vallattua markkinat, ja nyt kameran voi lunasta itselleen jopa puolet edullisemmin.

Linssin zoomausalue jättää toivomisen varaa, mutta muuten kamera tarjoaa paljon mukavuuksia, kuten 20,1 megapikselin kennon, f/1,8–2,8-valovoiman, kokoonpainuvan elektronisen etsimen ja 4K-videotallennuksen. Kaikki nämä ominaisuudet on pakattu kestävään ja laadukkaaseen metallirunkoon.

Sonyn Cyber-shot RX10 III on varteenotettava pokkari etenkin niille, joille zoomausalueen laajuus ei ole pääkriteeri.

Lue koko arviomme: Sony Cyber-shot RX100 III

1. Panasonic Lumix TZ200

Paras matkakamera, jonka voit lomallesi hankkia.

Kenno: 1-tuumainen, 20,1 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 25–360 mm, suurin aukko f/3,3–6,4 | Näyttö: 3,0-tuumainen kosketusnäyttö, 1 240 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 10 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Suuri yksituumainen kenno

Mainio 15-kertainen zoom

Pieni elektroninen etsin

Hintava

Panasonic varastaa parhaan matkapokkarin tittelin Sonyn Cyber-shot RX100 V:ltä omalla Lumix TZ-sarjallaan. Sarjan uusin tulokas, Lumix TZ200, on rungoltaan yhtä kompakti kuin sarjan aiemmat pokkarit, mutta sisältää huomattavasti suuremman kennon, mikä mahdollistaa entistäkin laadukkaammat valokuvat.

Kameran 15-kertaisen zoom-objektiivin zoomausalue ei ole yhtä laaja kuin joidenkin kilpailijoiden, mutta silti varsin riittävä. Lumix TZ200 sisältää kätevän sisäänrakennetun elektronisen etsimen ja 4K-videotallennuksen. Lisäksi Panasonicin 4K Photo -tilan avulla voit tallentaa 8 megapikselin still-kuvan liikkuvasta kuvamateriaalista.

Panasonic Lumix TZ200 on näin ollen matkapokkareiden ykkönen – tosin varsin hintava sellainen.

Lue koko arviomme: Panasonic Lumix TZ200

2. Canon PowerShot G5X Mark II

Monipuolinen pokkari on täydellinen aloittelevalle valokuvaajalle.

Kenno: 1-tuumainen, 20,1 MP | Objektiivi: 24–120 mm, f/1,8–2,8 | Näyttö: 3-tuumainen kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 20 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Suuri yksituumainen kenno

4K-videotallennus

Vain 10-kertainen zoomi

Kiinteä takanäyttö

Siinä missä G5X Mark II:n zoomausalue jättää toivomisen varaa, keräävät kameran muut ominaisuudet vain kiitosta. Kameran laajan suurimman aukon ansiosta G5X Mark II soveltuu hyvin erilaisiin valotusolosuhteisiin. Monipuolisuutta lisää kameran 24–120 millimetrin kinovastaavuus.

Kameran yksituumainen kenno on äärimmäisen suorituskykyinen ja tuottaa laadukkaita 4K-videoita. Esiin ponnahtava elektroninen etsin ja kääntyvä LCD-näyttö lisäävät kameran käyttömukavuutta.

Markkinoilta löytyy toki huomattavasti tätäkin kehittyneempiä kameroita, mutta vastaavaa yksilöä yhtä hyvillä ominaisuuksilla näin kilpailukykyiseen hintaan on vaikea löytää.

Lue koko arviomme: Canon PowerShot G5X Mark II

3. Sony Cyber-shot RX100 VII

Sonyn taskukokoinen tehopakkaus saa jälleen uuden päivityksen.

Kenno: 1-tuumainen, 20,1 MP | Objektiivi: 24–200 mm, f/2,8–4,5 | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 921 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 90 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso

Ensiluokkainen suorituskyky ja automaattitarkennus

Korkatasoinen elektroninen etsin

Keskinkertainen akunkesto

Kallis hinta

Sony mullisti kompaktikameroiden markkinat alkuperäisellä RX100:lla – ensimmäisellä yksituumaisen kennon sisältävällä pokkarilla. RX100-sarjan kamerat ovat olleet aina oivallisia matkakumppaneita, mutta kameroiden suhteellisen pieni zoomausalue on saanut osan ihmisistä vilkuilemaan myös muita vaihtoehtoja. Zoomausalue parani huomattavasti pidemmän polttovälin omaavan RX100 VI:n tultua myyntiin, mutta viimeisin RX100 VII on sitäkin hienostuneempi.

Objektiivin kasvattamisella on ollut hintansa, mikä näkyy heikennyksinä sarjan aiemmista malleista tutussa äärimmäisen laajassa aukossa. Jos tarkoituksena on kuvata pääosin aurinkoisissa sääolosuhteissa, eivät aukkoa koskevat muutokset juurikaan haittaa. Eniten paukkuja on laitettu RX100 VII:n tehokkuuteen. Rungon uusi prosessori tekee kamerasta äärimmäisen nopean, ja kamera tallentaakin sarjakuvauksella ruutuja jopa 90 kuvan sekuntinopeudella. Plussaa tulee myös laadukkaista 4K-videoista.

Suurin haittapuoli tässä kamerassa on sen överikorkea hinta, noin 1 300 euroa. Jos kuitenkin haluat reissuillesi vain parasta, saattaa RX100 VII olla juuri sinulle sopiva kamera. Jos taas budjettisi ei aivan veny näihin hintoihin, kannattaa tutustua sarjan muihin, huomattavasti edullisempiin malleihin.

Lue koko arviomme: Sony Cyber-shot RX100 VII

4. Fujifilm X-T30

Äärimmäisen tyylikäs kompaktikamera on myös ideaali matkakaveri.

Kenno: APS-C, 26,1 MP | Objektiivikiinnitys: X Mount | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 30 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso

Hyvä rakenne ja muotoilu

Upea ulkonäkö

Osa säädöistä vaatii liikaa pikkutarkkuutta

Ei sisäänrakennettua vakainta

Tämä kamera on yksi parhaista matkakameroista pokkarikameroita suosiville valokuvaajille. Pikkuruisessa Fujifilm X-T30:ssä yhdistyvät sen vanhemman, suurikokoisemman ja huomattavasti kalliimman sisaruksen, X-T3:n, parhaat ominaisuudet. Niin kamera kuin sen tuottamat valokuvat ovat tyylikkäitä.

Kameraan saa liitettyä lukuisia Fujifilmin X-sarjan objektiiveja, joten valinnanvaraa riittää. Kun päälle lisätään vielä 4K-videotallennus, kääntyvä kosketusnäyttö ja korkearesoluutioinen elektroninen etsin, nousee käyttökokemus uudelle tasolle.

Lue koko arviomme: Fujifilm X-T30

5. Nikon Z50

Fantastinen "minijärkkäri" lomamatkojen taltioimiseen.

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 21 MP | Objektiivi: 16–50 mm, f/3,5–5,6 | Näyttö: 3,2-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1,04 miljoonaa pistettä | Sarjakuvausnopeus: 11 kuvaa/s | Video: 4K (UHD), 30 kuvaa/s | Käyttäjätaso: Keskitaso/ammattilainen

Erinomainen käsiteltävyys matkakameraksi

Erinomaiset etsin ja näyttö

Ei joystick-säädintä tarkennuspisteiden valintaa varten

Rajallinen objektiivivalikoima

Nikon Z50 on loistovaihtoehto Nikon-faneille, jotka etsivät ensimmäistä "kunnon" kameraansa. Kamera soveltuu mainiosti myös lomamatkoille, sillä toisin kuin monissa matkakameroissa, tässä yksilössä on panostettu myös muotoiluun niin, että painikkeita on mukava käyttää.

3,2-tuumaisen näytön voi kääntää rungon alle, mikä helpottaa esimerkiksi laadukkaiden selfieiden ottamista. Ruudun kääntämistä kannattaa kuitenkin miettiä sillloin, kun kuvaa jalustalla, sillä tilaa on vain rajallisesti. Toistaiseksi myös Z50:lle yhteensopiva DX-objektiivivalikoima on melko suppea, mutta kattaus tulee luonnollisesti kasvamaan ajan myötä. Kyseiset objektiivit sopivat myös muihin Nikonin täyskennoisiin kameroihin.

Nopeaan action-kuvaukseen suosittelemme Sonyn A6500:aa, mutta myös tätä hinta-laatusuhteeltaan mainiota kameraa on ilo käyttää.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon Z50

6. Nikon Z6

Parhaimmat kuvat saat täysikokoisella kennolla.

Kenno: Täysikennoinen, 24,5 MP | Objektiivikiinnitys: Nikon Z | Näyttö: 3,2-tuumainen, 2 100 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 12 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Äärimmäisen suuri kenno

Upea käsiteltävyys

Listan isokokoisin kamera

Pieni objektiivivalikoima

Mikäli vain paras mahdollinen kuvanlaatu kelpaa, on valintasi täyden kennokoon kamera. Vielä jonkin aikaa sitten kaikki täysikennoiset kamerat olivat niin isokokoisia, ettei niitä mielellään kuljettanut mukana matkoilla. Kun Sony lanseerasi peilittömän Alpha-sarjansa, kaikki muuttui. Sittemmin täyskennoisten peilittömien järjestelmäkameroiden joukko on jo laajentunut muiden valmistajien yksilöillä. Nikon Z6 on täyden kennokoon peilittömien kameroiden porukasta suosikkimme.

Vaikka Nikon Z6 on tämän listan suurin kamera, on sen kooltaan vielä riittävän kompakti lomamatkalle. Täysikokoinen kenno nostaa myös lomakuvat uudelle tasolle. Kameran sarjakuvausnopeus on mainiot 12 ruutua sekunnissa ja se tallentaa 4K-videoita. Kääntyvä kosketusnäyttö ja korkearesoluutioinen elektroninen etsin tekevät kuvaamisesta miellyttävää.

Yksi kameran suurimmista puutteista on vielä varsin suppea Z-kiinnityksen objektiivivalikoima. Adapterilla objektiivikattausta voi onneksi laajentaa. Lomalle kannattaa ottaa mukaan esimerkiksi 24–70mm f/4 -objektiivi. Jos Nikon Z6 tuntuu kuitenkin liian rotevalta, kannattaa tutustua uuteen APS-C-kennoiseen Nikon Z50:een.

Lue koko arviomme: Nikon Z6

7. Panasonic Lumix TZ90

Tämä Panasonicin tuorein matkapokkari on hyvä, mutta hintava.

Kenno: 1/2,3-tuumainen, 20,3 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 24–720 mm, suurin aukko f/3,3–6,4 | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 10 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Loistava kattaus erilaisia ominaisuuksia

Kosketusnäyttö

Kuvat pikselöityvät suurella ISO-arvolla kuvatessa

Yksityiskohdat katoavat zoomausalueen äärirajoilla

Tiukasta budjetista huolimatta saatat haluta tehokkaan ja monipuolisen matkakameran. Panasonic Lumix TZ90 peittoaa monet muut tämän tason kamerat helposti. Mainion 30-kertaisen optisen zoomin lisäksi saat kelvollisen 4K-videotallennuksen, kosketukseen hyvin reagoivan ja kirkkaan LCD-näytön ja tuen raw-tiedostomuodon tallennukselle.

Vaikka sisäänrakennettu etsin voisi olla parempi, on sen löytyminen jo itsessään mainitsemisen arvoinen asia, sillä monilta saman hintaluokan kilpailijoilta sellainen puuttuu täysin. Tarkennus on nopea ja myös kasvojentunnistus toimii moitteettomasti. Kameran kosketusnäyttö kallistuu ulos rungosta, mikä helpottaa selfieiden ja ryhmäkuvien ottamista.

Lue koko arviomme: Panasonic Lumix TZ90

8. Canon PowerShot SX740 HS

Valtava zoom-objektiivi solakassa rungossa.

Kenno: 1/2,3-tuumainen, 20,3 MP | Objektiivi: 24–960 mm, f/3,3–6,9 | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä näyttö, 922 000 pistettä | Etsin: Ei ole | Sarjakuvausnopeus: 10 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Erinomainen zoomausalue

Tukeva rakenne

Ei etsintä

LCD-näyttö ei tue kosketusta

Canonin PowerShot SX740 HS kaksijakoinen matkakumppani. Hyvää kamerassa on sen helppokäyttöisyys ja tyylikäs ulkoasu. Lisäksi se operoi hyvin lähes poikkeuksetta. Malli sopii erityisesti kuvaajalle, joka tekee ostopäätöksen laajan zoomausalueen perusteella.

Kuten lähes jokaisesta kamerasta, löytyy myös tästä mallista kääntöpuolensa. Jos kaipaa kosketusnäyttöä, elektronista etsintä, raw-tallennusta ja mahdollisuutta siirtää tarkennuspistettä, ei PowerShot SX740 HS ole ensisijainen valinta.

Mikäli ensisijainen kriteeri on kuitenkin laaja zoomausalue, et taatusti tule pettymään tähän kameraan.

Lue koko arviomme: Canon PowerShot SX740 HS

Kunniamaininta: Olympus TG-6

Zoomausalue ei päätä huimaa, mutta kestävyydessään Olympus TG-5 on lyömätön.

Kenno: 1/2,3-tuumainen, 12 MP | Objektiivi: 25–100 mm | Näyttö: 3-tuumainen, 460 000 pistettä | Etsin: Ei ole | Sarjakuvausnopeus: 20 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Raw-tallennus

Vesitiivis

Pieni kenno

Pieniresoluutioinen LCD-näyttö

Lomakuvaaja saattaa tarvita muitakin ominaisuuksia kuin mahdollisimman laajan kuvakulman maisemien tallettamiseen tai suuren zoomausalueen kaukana näkyvän kohteen suurentamiseksi. Toiminnallisen lomailijan kriteerinä on kamera, joka kestää iskuja, roiskeita, upotusta ja jäätäviä olosuhteita – juuri sellainen kuin Olympus TG-6.

Yllämainittujen ominaisuuksien lisäksi kamera tarjoaa 4K-videotallennuksen ja sisäänrakennetun wifi-yhteyden. Objektiivia reunustaa LED-valoista tehty rengas, joka valaisee läheltä kuvattavia kohteita. Lisäksi valokuvat voi tallettaa halutessaan myös raakatiedostoina.

Lue koko arviomme: Olympus Tough TG-6

9. Sony Cyber-shot RX10 IV

Kallis, mutta painii täysin omassa sarjassaan – tämä kamera on ehkä paras matkakumppani, jonka voi itselleen hankkia.

Kenno: 1-tuumainen, 20,2 MP | Objektiivi: 24–600 mm, f/2,4–4 | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 440 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 24 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso/ammattilainen

Erinomainen objektiivi

Laadukkaat 4K-videot

Korkea hinta

Toimintovalikko on paikoin kömpelö

RX10 IV tarjoaa kaikille valokuvaajille jotain: aivan kuin saisit pussillisen erilaisia objektiiveja, mutta tällä kertaa et joudu edes vaihtamaan linssia. Kamera on varustettu pitkällä zoom-objektiivilla ja myös objektiivin suurin aukko on laaja kaikilla objektiivin pituuksilla.

Objektiivi ei ehkä ole aivan yhtä pitkä kuin digitaalisissa järjestelmäkameroissa, mutta tämä Sonyn 20,1 megapikselin yksituumainen kamera on silti todistanut olevansa varsin kyvykäs monenlaiseen kuvaukseen. Kameran sarjakuvausnopeus on 24 ruutua sekunnissa, ja sillä voi kuvata laadukkaita 4K-videoita. Myös käsiteltävyydeltään RX10 IV vetää vertoja peilillisille järjestelmäkameroille.

Suurin miinus on kameran korkea hinta. Jos budjettisi sattuu olemaan tiukempi, kurkkaa mallin edeltäjä, RX10 III.