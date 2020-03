Paras puhelin 2020: esittelyssä 10 suosikkiamme

1. Samsung Galaxy S10 Plus: Markkinoiden paras puhelin

Vuoden alussa puhelinmarkkinat hiljentyvät hetkeksi ennen kevään julkaisuja. Tammikuussa on vielä hiljaista, mutta helmikuussa näemme ainakin Samsung Galaxy S20 -sarjan ja kuun lopussa järjestettävillä MWC-messuilla esitellään varmasti monia kiinnostavia uutuuksia.

Älypuhelinmaailmassa eletään ylipäätään kiinnostavaa aikaa. Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen markkinoilla on oikeastaan kolme suurta trendiä: täysin reunaton muotoilu, taittuvat näytöt ja 5G. Jokainen edellä mainituista on jo toteutettu, mutta ne tulevat yleistymään ensin lippulaivamalleihin ja myöhemmin myös alempiin hintaluokkiin.

Käyttäjillä on erilaisia tarpeita, joten olemme lisänneet listalle muitakin kuin lippulaivaluokan malleja. Jos kuitenkin etsit puhtaasti budjettiluokan puhelinta, suosittelemme tutustumaan listaukseemme parhaista edullisista puhelimista.

Olemme kokeilleet kaikkia listamme puhelimia perusteellisesti ja asettaneet ne paremmuusjärjestykseen muun muassa ominaisuuksien, näytön, akunkeston, muotoilun ja kameran perusteella. Puhelimen menestykseen vaikuttaa luonnollisesti myös sen hinta-laatusuhde.

Parhaat puhelimet lyhyesti:

Samsung Galaxy S10/S10 Plus Huawei P30 Pro iPhone 11 Pro/11 Pro Max Samsung Galaxy Note 10 Plus iPhone 11 Huawei P30 OnePlus 7T Pro Samsung Galaxy Note 10 OnePlus 7T Honor 20

1. Samsung Galaxy S10 Plus

Markkinoiden paras puhelin

Julkaisupäivä: Maaliskuu 2019 | Paino: 175 g | Mitat: 157,6 x 74,1 x 7,8 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 9 | Näyttö: 6,4 tuumaa | Resoluutio: 1 440 x 3 040 | Suoritin: Exynos 9820 | RAM-muisti: 8 tai 12 Gt | Tallennustila: 128 Gt tai 1 Tt | Akku: 4 100 mAh | Takakamera: 12 MP + 12 MP + 16 MP | Etukamera: 10 MP + 8 MP

Markkinoiden paras näyttö

Erinomaiset kamerat

Hintava

Liukas muotoilu

Samsung Galaxy S10 Plus julkaistiin jo alkuvuodesta 2019, mutta se tarjoaa mielestämme edelleenkin markkinoiden vahvimman kokonaisuuden hintaansa nähden.

Näyttö: Puhelimen 6,4-tuumainen Super AMOLED -näyttö on mittausten mukaan markkinoiden paras. Siinä on erinomainen värintoisto ja erinomainen dynamiikka. Se tarjoaa käytännössä parhaan katselukokemuksen, jonka voit puhelimeltasi tällä hetkellä saada. Kaiken lisäksi näyttöön on integroitu uusi ultraäänellä toimiva sormenjälkitunnistin.

Akku: S10 Plussan akunkesto on parentunut S9 Plussasta, kiitos suuremman 4 100 mAh:n akun. Nukkumaanmenoaikaan akkua on jäljellä helposti vielä yli 10 prosenttia. Puhelimessa on myös Samsungin uusi käänteinen langaton lataus, jonka ansiosta Galaxy S10 Plussalla pystyy ladata toisia puhelimia ja lisälaitteita, jotka tukeva yleistä Qi-latausstandardia.

Kamera: Galaxy S10 Plussan kolmoiskamera on yksi luokkansa parhaista. Sen tekniikka nojautuu osin aiempaan S9-sarjaan, mutta kameraan on tuotu lisää ominaisuuksia ja kuvaustiloja. Normaalin linssin, telefotolinssin ja laajakulmalinssin yhdistelmä on toimiva työkalupakki erilaisiin kuvaustilanteisiin.

Lyhyt yhteenveto: Samsung Galaxy S10 Plusssaan on koottu käytännössä kaikki älypuhelinmaailman parhaat ominaisuudet ja malli tarjoaa ne kaiken lisäksi halvemmalla kuin pääkilpailijansa Apple. Sen kokonaisuus tarjoaa tiukan haasteen kaikille vuonna 2019 julkaistaville puhelimille.

