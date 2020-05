Paras digitaalinen järjestelmäkamera 2020: 10 mallia joka budjettiin

Parhaan digitaalisen järjestelmäkameran löytäminen voi olla hankalaa. Suorituskyvyn, käytettävyyden ja hinnan lisäksi on huomioitava, mitkä objektiivit ovat yhteensopivia rungon kanssa. Onneksi oppaamme auttaa sinua löytämään omiin tarpeisiisi sopivan järjestelmäkameran – tarvitsitpa sitten aloittelijaystävällistä mallia tai ammattimaista tehopakkausta.

Me TechRadarilla tiedämme sekä ominaisuuksiltaan että hinta-laatusuhteeltaan parhaat kamerat erityyppisille valokuvaajille, sillä olemme testanneet digitaalisia järjestelmäkameroita vuosien ajan. Tähän oppaaseen olemme koonneet testiemme perusteella parhaat järjestelmäkamerat jokaiseen taitotasoon ja tarpeeseen.

Mistä sitten tietää, mikä järjestelmäkamera sopisi itselleen parhaiten? TechRadarin toimituksen suosikki on Nikon D850, joka on yksi monipuolisimmista testaamistamme kameroista ja päihittää myös tuoreen Canon 1DX Mark III:n. Kyseinen kamera ei kuitenkaan istu jokaiselle.

Aloittelijoille yksi parhaista vaihtoehdoista on tällä hetkellä Nikon D3500, jossa on kaikki, mitä digitaaliselta järjestelmäkameralta voi toivoa: hyvä käsiteltävyys, uskomaton akunkesto ja erinomainen kuvanlaatu edulliseen hintaan.

Jos arvot digitaalisen järjestelmäkameran eli niin sanotun peilillisen ja peilittömän kameran välillä, on hyvä pitää mielessä kameratyyppien erot. Peilittömistä kameroista puuttuu nimensä mukaisesti peili, joka heijastaisi valoa etsimeen. Optinen etsin on korvattu peilittömissä kameroissa elektronisella etsimellä. Näin ollen peilittömät kamerat ovat monesti pienikokoisempia ja kevyempiä mutta myös kalliimpia ja akunkestoltaan heikompia kuin peililliset kamerat.

Vaikka monet kameravalmistajat keskittyvät tällä hetkellä peilittömiin kameroihin, ei peilillistä kameraa kannata unohtaa – olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen. Peililliset kamerat ovat yhä edullisin tapa nauttia etsimen sisältävästä kamerasta, laajasta objektiivivalikoimasta ja automaattitarkennuksesta polttovälillä, johon peilittömät kamerat eivät vielä kykene.

Peilittömien kameroiden ja järjestelmäkameroiden eroista voi lukea lisää englanninkielisestä artikkelistamme: Peilittömät kamerat vs digitaaliset järjestelmäkamerat: 10 suurinta eroa. Jos taas peililliset kamerat ovat juuri sinun juttusi, jatka lukemista.

Mitä uuden digitaalisen järjestelmäkameran hankkimisessa pitäisi huomioida?

Digitaaliset järjestelmäkamerat ovat olleet jo vuosien ajan ensisijainen valinta niille valokuvaajille, jotka haluavat viedä kuvansa seuraavalle tasolle. Olitpa aloittelija tai ammattilainen, digitaalisista järjestelmäkameroista löytyy muutama ominaisuus, jotka vetoavat jokaiseen kuvaajaan: manuaaliasetukset, erinomainen kuvanlaatu, etsin ja vaihdettavat objektiivit.

Digitaaliset järjestelmäkameroissakin on kuitenkin eroja. Merkittävimmät erot aloittelijoille suunnatun ja kehittyneemmän mallin välillä ovat usein muotoilussa, kennossa ja kuvausominaisuuksissa. Aloittelijoille suunnatut järkkärit, kuten Nikon D3500, ovat usein pienempiä kuin ammattilaisille tarkoitetut yksilöt. Niistä myös puuttuu usein sääsuojaus ja joitain manuaaliasetuksia.

Kameran koko on monesti yhteydessä kennon kokoon. Edullisemmat digitaaliset järjestelmäkamerat sisältävät tyypillisesti pienemmän APS-C-kokoisen kennon, kun taas ammattilaisrungot, kuten Nikon D850, on varustettu täysikokoisella kennolla. Jokaisessa kennokoossa on omat plussansa ja miinuksensa. Lisää aiheesta voi lukea tästä englanninkielisestä artikkelistamme.

Jos et ole varma, kannattaisiko sinun mieluummin valita kehittyneempi runko vai pitäytyä keskitason kamerassa, on hyvä miettiä, kuinka paljon pro-rungosta hyötyisi. Useimmiten ylimääräisillä euroilla saa omaan valokuvaukseen lisää monipuolisuutta ja joustavuutta. Tyypillisimpiä kehittyneemmän rungon lisäominaisuuksia ovat paranneltu sarjakuvausnopeus (kätevä erityisesti urheilu- ja luontokuvaajille), äärimmäisen tehokas ISO-suorituskyky (hyödyllinen hämäräkuvauksessa) ja kahden muistikortin korttipaikka.

Jos haussa on lähinnä vain älypuhelinta tai pokkaria parempi kamera, aloittelijalle sopiva järjestelmäkamera riittää hyvin. Mikäli et omista ylimääräisiä objektiiveja, hanki ensimmäinen järkkärisi kit-pakkauksena, joka sisältää muutaman objektiivin. Se on huomattavasti edullisempi vaihtoehto kuin objektiivien hankkiminen yksittäisinä kappaleina.

[Päivitys 21.3.2020: Oppaaseen on lisätty Nikon 780D.]

Vuoden 2020 parhaat digitaaliset järjestelmäkamerat

Nikon D850 Nikon D3500 Canon 90D Nikon D7500 Canon EOS 250D Nikon D780 Canon EOS 6D Mark II Nikon D750 Canon EOS 5D Mark IV Pentax K-1 Mark II

Kuva 1/4 (Image credit: Nikon) Kuva 2/4 Kuva 3/4 Kuva 4/4

1. Nikon D850

Kamera, jonka kärkipaikkaa ei niin vain horjuteta.

Kenno: Täysikokoinen CMOS | Resoluutio: 45,4 MP | Tarkennustapa: 153-pisteinen automaattitarkennus, 99 ristikkäistyyppiä | Näyttö: 3,2-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 2 359 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 7 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Ällistyttävä kuvanlaatu

Erinomainen suorityskyky

Hidas automaattitarkennus Live View -tilassa

Hankalasti toimiva SnapBridge-liitäntä

Harva järjestelmäkamera onnistuu säväyttämään yhtä hyvin kuin Nikon D850. Tämä täysikennoinen kamera on hintavimmasta päästä, mutta erinomainen kuvanlaatu, lukuisat lisäominaisuudet sekä kestävä ja sääsuojattu magnesiumsekoitteinen runko tekevät siitä jokaisen sijoitetun euron arvoisen.

45,4 megapikselin kennon resoluutio on markkinoiden parhaimmistoa ja myös seitsemän kuvan sekuntinopeus on poikkeuksellisen korkea kennon kokoon nähden. Kun päälle lisätään vielä loistava automaattitarkennusjärjestelmä, mainio käsiteltävyys, erinomaiset 4K-videot ja kameran monipuolisuus, on D850:tä vaikea olla rakastamatta.

Jos haluat D850:n tyyppisen, mutta peilittömän kameran, suosittelemme kokeilemaan Nikon Z7:ää. Kyseisestä mallista löytyy D850:n tapaan 45 megapikselin resoluutio, mutta myös tuoretta älykästä tekniikkaa, kuten upouusi Z-objektiivikiinnitys.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon D850

Kuva 1/4 Kuva 2/4 Kuva 3/4 Kuva 4/4

2. Nikon D3500

D3500 on tavanomainen, mutta mainio runko.

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 24,2 MP | Tarkennustapa: 11-pisteinen automaattitarkennus, 1 ristikkäispiste | Näyttö: 3,0-tuumainen, 921 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija

Pätevä 24,2 megapikselin kenno

Erinomaista vastinetta rahalle

Melko tavanomaiset ulkoiset säätimet

Mahdollisuus kuvata ainoastaan Full HD -videota 4K-videon sijaan

Edeltäjänsä, D3400:n, listaltamme syrjäyttänyt Nikon D3500 tarjoaa edullista vastapainoa oppaamme täyden kennokoon digitaalisille järjestelmäkameroille. Tämä järjestelmäkamera sisältää yhden markkinoiden terävimmistä APS-C-kennoista ja tyylikkään 18–55 millimetrin zoom-objektiivin. Saatavilla on kahdenlaisia peruskamerapakkauksia: pienellä lisämaksulla objektiivi päivittyy VR-tuen ja kuvanvakautusjärjestelmän sisältävään versioon.

Nikon D3500 on osoitus siitä, ettei hyvästä rungosta tarvitse välttämättä maksaa maltaita – edullisin kit-paketti irtoaa noin 445 euron hintaan (maaliskuu 2). Hyvä hinta-laatusuhde tekeekin tästä rungosta yhtä vaikuttavan kuin markkinoiden tehokkaimmat (ja samalla myös huomattavasti hintavammat) vaihtoehdot. D3500 sisältää erinomaisen 24 megapikselin kennon ja helppokäyttöiset, vasta-alkajille sopivat säätimet. Vaikka D3500 on suunniteltu aloittelijoita silmällä pitäen, taipuu kamera kokeneemmissa käsissä vaativampaankin kuvaustarkoitukseen.

Jos haussa on siis runko luovaan valokuvaukseen tai aloittelijalle sopiva ensimmäinen digitaalinen järjestelmäkamera, on D3500:aa parempaa kameraa vaikea löytää.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon D3500

Kuva 1/4 (Image credit: Future) Kuva 2/4 (Image credit: Canon) Kuva 3/4 (Image credit: Canon) Kuva 4/4 (Image credit: Canon)

3. Canon EOS 90D

Lisää tehoja kaksinumeroiseen EOS-sarjaan.

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 32,5 MP | Automaattitarkennus: 45-pisteinen automaattitarkennus, 45 ristikkäistyyppiä | Näyttö: 3-tuumainen, 1 040 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 10 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso

Erinomainen, korkeimman tason pikselimäärä

Rajautumattomat 4K-videot

JPEG-pakattujen kuvien kohinanvaimennus ei toimi ihanteellisesti

Ei kennonsisäistä kuvanvakausta

EOS 90D ottaa melkoisen harppauksen suhteessa Canonin muihin EOS-järjestelmäkameroihin, sillä se on sarjan ensimmäinen 32,5 megapikselin kennon kamera. Edeltävästä EOS 80D:stä puuttunut rajaamaton 4K-videotallennus on mukava parannus, ja tuore prosessointimoottori ja nopeampi sarjakuvausnopeus ansaitsevat kehut.

Lisäksi 1300 ruudun akunkesto on parempi kuin useimmissa keskiverron peilittömissä kameroissa. Kamera on vedenpitävä ja sääsuojattu. Vaikka monet nykyaikaiset peilittämät kamerat, kuten Canonin oma EOS M6 II, sisältävät saman kennon kuin EOS 90D, on Canonia kiiteltävä siitä, että keskittymällä resoluutioon, sarjakuvausnopeuteen ja videonlaatuun se on onnistunut kehittämään näinkin monipuolisen järjestelmäkameran.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Canon EOS 90D

Kuva 1/4 Kuva 2/4 Kuva 3/4 Kuva 4/4

4. Nikon D7500

Monipuolinen järjestelmäkamera harrastajalle.

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 20,9 MP | Tarkennustapa: 51-pisteinen automaattitarkennus, 15 ristikkäistyyppiä | Näyttö: 3,2 tuuman kääntyvä kosketusnäyttö, 922 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 8 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso

Erinomainen 20,9 megapikselin kenno

Tehokas 51-pisteinen automaattitarkennusjärjestelmä

Vain yksi SD-muistikorttipaikka

Hidas tarkennus Live View -tilassa

Houkuttelisiko Nikon D500, mutta sen korkea hinta ei niinkään? Jos olet valmis muutamaan kompromissiin pienemmän hintalapun puolesta, suosittelemme kääntämään katseet edullisemman ja hyvin samankaltaisen Nikon D7500:n puoleen. Nikon D7500 sisältää saman 20,9 megapikselin kennon ja lähes yhdenvertaisen 4K-videotallennuksen kuin D500. Runko on sisustettu myös D500:sta tutulla 180 000 kuvapisteen RGB-kennolla ja 3,2-tuumainen kenno on yhtä suuri, vaikkakaan ei aivan yhtä terävä. Kaikki tämä löytyy sääsuojatun rungon sisältä.

Jos haussa on tätäkin edullisempi malli, tutustu hieman vanhempaan, 24,2 megapikselin D7200:aan. Se ei välttämättä vedä vertoja D7500:lle, mutta on silti yksi parhaimmista järjestelmäkameroista, jonka aktiivinen valokuvauksen harrastaja voi itselleen hankkia.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon D7500

Kuva 1/4 (Image credit: Future) Kuva 2/4 (Image credit: Future) Kuva 3/4 (Image credit: Future) Kuva 4/4 (Image credit: Future)

5. Canon EOS 250D

Aloittelijalle sopiva, erittäin monipuolinen järjestelmäkamera.

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 24,1 MP | Objektiivikiinnitys: Canon EF-S | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija

Pieni, kevyt ja muotoilultaan mainio runko

Loistava Dual Pixel CMOS -automaattitarkennusjärjestelmä

4K-video rajautuu

Suurempi kuin kilpailijoiden peilittömät mallit

Canonin parhaassa budjettitason kamerassa, EOS 250D:ssä, yhdistyvät sekä vankka kattaus teknisiä ominaisuuksia että erinomainen muotoilu – pienestä koosta huolimatta. Kameran alapuolelle listattu Nikon D3500 on EOS 250D:täkin pienempi, mutta siitä puuttuu tästä kamerasta löytyvä kääntyvä LCD-näyttö, joka on hyödyllinen erityisesti videoita kuvaavalle.

Yksi merkittävimmistä päivityksistä on 4K-videotallennus, joka puuttui täysin sarjan edeltävästä mallista, EOS 200D:stä. Aivan saumattomasti 4K-videotallennus ei tosin toimi, sillä kuva rajautuu ja kuvassa on usein havaittavissa niin sanottua "rolling shutter" -vääristymää, jota saattaa syntyä CMOS-kennoissa, kun nopeasti liikkuvia kohteita kuvataan lyhyellä suljinajalla. Käytännössä kuvattavan kohteen muoto saattaa siis muuttua todellisuudesta poikkeavaksi.

Ilon aiheita kuitenkin riittää, sillä kamera tarjoaa hyvälaatuiset JPEG-tiedostot, oikein kelvollisen 1 070 ruudun akunkeston ja peilittömiin kameroihin verrattuna suhteellisen laajat objektiivi- ja varustevalikoimat. Mikäli nämä ominaisuudet painavat vaakakupissa paljon, saattaa tämä aloittelijoille suunniteltu digitaalinen järjestelmäkamera olla juuri sinulle sopiva kamera.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Canon EOS 250D

(Image credit: Future)

6. Nikon D780

Hintavahko mutta monipuolinen ja huippuluokkainen täyden kennokoon kamera.

Kenno: Täyskennoinen CMOS | Resoluutio: 24,5 MP | Objektiivikiinnitys: Nikon F | Näyttö: 3,2-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 2 359 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 12 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso/ammattilainen

Nopea tarkennus live view -tilassa

Kääntyvä kosketusnäyttö

Kallis hinta

Suurikokoinen ja painava

Nikon D780 on Z6:n tapaan käytännössä täyden kennokoon digitaalisen järjestelmäkameran ja peilittömän järjestelmäkameran risteymä. Siksi se on hyvä (joskin kallis) vaihtoehto niille, jotka haluavat parhaat puolet molemmista kameratyypeistä. Kamera perustuu yhä myynnissä olevaan D750:een (alapuolella) mutta sisältää saman 273-pisteisen vaiheen havaitsevan automaattitarkennuksen kuin Z6 ja vaikuttavan 2 260 kuvan akunkeston optisella etsimellä kuvatessa.

Kameran kuvanlaatu on markkinoiden kärkiluokkaa. Myös 4K-videotallennusta on paranneltu kasvojen- ja silmientunnistuksen kaltaisilla moderneilla ominaisuuksilla. Uutena digitaalisena järjestelmakamerana D780 on luonnollisesti tällä hetkellä vielä hieman hintava, mutta mikäli hinta ei ole kynnyskysymys, on tässä yksi parhaimmista täyden kennokoon kameroista, jonka voit itsellesi hankkia.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon D780

Kuva 1/4 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/4 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/4 (Image credit: Canon) Kuva 4/4 (Image credit: TechRadar)

7. Canon EOS 6D Mark II

Keskitasoinen täyden kennokoon kamera hurmaa monipuolisuudellaan.

Kenno: Täyskennoinen CMOS | Resoluutio: 26,2 MP | Automaattitarkennus: 45-pisteinen automaattitarkennus | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 6,5 kuvaa/s | Video: Full HD -video 60p:n kuvataajuudella | Käyttäjätaso: Keskitaso/ammattilainen

Vaikuttavat ominaisuudet

Helppokäyttöinen

Ei 4K-videotallennusta

Muovinen viimeistely

Keskitason digitaaliseksi järjestelmäkameraksi Canonin EOS 6D Mark II on ominaisuuksiltaan vaikuttava ja käyttäjäystävällinen. Vaikka runko tuntuu hieman muoviselta, sen sisältämä 26 megapikselin kenno on ensiluokkainen ja tarjoaa luotettavan Dual Pixel CMOS -automaattitarkennusjärjestelmän live viwe -tilassa.

Valittavia automaattitarkennuspisteitä on 45, ja sarjakuvausnopeus etenee 6,5 ruutua sekunnissa. Näiden ominaisuuksien vuoksi kameralla saa myös kelpoja luontokuvia. EOS 6D Mark II ei ole välttämättä tarpeeksi nopea pysyäkseen moottoriurheilukilpailussa ajoneuvojen vauhdissa, mutta melkeinpä kaikkeen muuhun kuvaukseen se soveltuu.

Takapuolelta löytyvä näyttö tarkentaa ja tallentaa kosketuksesta. Sen lisäksi, että Canon EOS 6D Mark II on luotettava, se tuottaa erinomaista kuvastoa ja on näin ollen suosikkimme harrastajarungoista.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Canon EOS 6D Mark II

Kuva 1/4 (Image credit: Nikon) Kuva 2/4 Kuva 3/4 Kuva 4/4

8. Nikon D750

Edullinen ja monipuolinen täysikennoinen järjestelmäkamera loistavalla suorituskyvyllä.

Kenno: Täysikokoinen CMOS | Resoluutio: 24,3 MP | Tarkennustapa: 51-pisteinen automaattitarkennus, 15 ristikkäistyyppiä | Näyttö: 3,2 tuuman kääntyvä näyttö, 1 229 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 6,5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Keskitaso

Hyvä 24 megapikselin täyskenno

Kääntyvä näyttö helpottaa videokuvausta

Samankaltainen Nikon D610 on vielä halvempi

Yksi vanhimmista Nikonin digitaalisista järjestelmäkameroista

Jos aiemmin oppaassamme listattu Nikonin D850 vaikutti tarpeitasi vastaavalta rungolta, mutta aivan liian tyyriiltä, suosittelemme tutustumaan tarkemmin Nikonin 24 megapikselin täyskennoiseen D750:aan.

D750:ssa ei ole yhtä tasokasta 45,4 megapikselin kennoa kuin D850:ssa, mutta sen 24 megapikselin kennolla saa myös hyvin laadukasta jälkeä erityisesti korkealla ISO-arvolla. Lisäksi kamera on varustettu kelvollisella 6,5 kuvan sekuntinopeudella ja kätevällä kääntyvällä näytöllä. Kattauksen kruunaa edullinen hintalappu.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon D750

Kuva 1/4 Kuva 2/4 Kuva 3/4 Kuva 4/4

9. Canon EOS 5D Mark IV

Yhä parhaimpia testaamiamme järjestelmäkameroita.

Kenno: Täysikokoinen CMOS | Resoluutio: 30,4 MP | Tarkennustapa: 61-pisteinen automaattitarkennus, 41 ristikkäistyyppiä | Näyttö: 3,2 tuuman kosketusnäyttö, 1 620 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 7 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Uskomaton suorituskyky

Edistyksellinen automaattitarkennusjärjestelmä

Kallis hinta verrattuna kilpailijoihin

Rajalliset 4K-videomahdollisuudet

Canonin EOS 5D -sarjalla on pitkät ja vankat perinteet. Alkuperäinen EOS 5D tutustutti suuren yleisön täysikokoisiin järjestelmäkameroihin, Mark II -malli oli ensimmäinen järjestelmäkamera, jolla pystyi kuvaamaan Full HD -videokuvaa ja Mark III nousi nopeasti valokuvaajien suosikkikameraksi.

EOS 5D Mark IV nostaa tasoa entisestään uudella 30,4 megapikselin kennolla ja kehittyneellä 61-pisteisellä automaatitarkennusjärjestelmällä. Tämä mainio järjestelmäkamera oli aiemmin ehdoton suosikkimme, mutta sai nyt väistyä toiselle palkintopallille Nikonin D850:n tieltä.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Canon EOS 5D Mark IV

Kuva 1/4 (Image credit: Pentax) Kuva 2/4 (Image credit: Pentax) Kuva 3/4 (Image credit: Pentax) Kuva 4/4 (Image credit: Pentax)

10. Pentax K-1 Mark II

Erilainen vaihtoehto.

Kenno: Täyskokoinen (full-frame) | Resoluutio: 36 MP | Automaattitarkennus: 33 pistettä, ristikkäistyyppiä | Näyttö: 3,2-tuumainen kääntyvä LCD-näyttö, 1 037 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 4,4 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloitteliija/harrastaja

Korkearesoluutioinen kenno

Kestävä runko

Suhteellisen pieni pikselimäärä

Ei 4K-videotallennusta

Helposti unohtuu, etteivät Canon ja Nikon ole ainoita digitaalisia järjestelmäkameroita valmistavia tahoja. Pentaxin K-1 Mark II on yksi esimerkikki aliarvostetuimmista digitaalisista järjestelmäkameroista. K1-sarja on Pentaxin ensimmäinen täyskennoisten digitaalisten järjestelmäkameroiden mallisto. Sen toisen sukupolven mallin kärkiominaisuus on 36 megapikselin kenno.

K-1 Mark II:n ISO-herkkyysalue yltää korkeimmillaan 819 000 asti, mutta aivan korkeimpien arvojen käyttö ei ole suositeltavaa, mikäli haluaa välttyä kovalta kohinalta. Sisäänrakennetun kuvanvakautuksen pioneerina tunnettu Pentax on lisännyt kameraan tasokkaan tärinänvaimennusjärjestelmän (Shake Reduction II), joka auttaa kameran kuvaston pysymään tasaisena.

K-1 Mark II:ssa ei ole kaikista eniten automaattitarkennuspisteitä, eikä se peittoa kilpailijoitaan sarjakuvausnopeudellaa, mutta on silti harkitsemisen arvoinen järjestelmäkamera.

Harkitse myös tätä vaihtoehtoa:

Kuva 1/4 Kuva 2/4 Kuva 3/4 Kuva 4/4

Nikon D5300

Loistava lähtötason kamera, jossa on paljon kasvunvaraa

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 24,1 MP | Objektiivikiinnitys: Nikon DX | Näyttö: 3,2-tuumainen kääntyvä näyttö, 1 037 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: 1080p | Käyttäjätaso: Aloittelija

3,2-tuumainen kääntyvä LCD-näyttö

Erinomainen kuvanlaatu

Ei 4K-videotallennusta

Ei kosketusnäyttöä

Pitkään markkinoilla ollut Nikon D3500 löytää yhä paikkansa osto-oppaastamme. Kameran voi vielä hankkia uutena, mikä kertoo siitä, että se on edelleen varteenotettava vaihtoehto iäkkyydestään huolimatta.

Nikon D3500 tarjoaa enemmän huippuominaisuuksia kuin aloittelijoille suunnatut digitaaliset järjestelmäkamerat keskimäärin. Teknisiin spekseihin lukeutuvat muun muassa 3,2-tuumainen kääntyvä LCD-näyttö, 39-pisteinen automaattitarkennusjärjestelmä ja mahdollisuus tallettaa Full HD -videota 60 ruudun ja 5 ruudun sekuntinopeuksilla.

Myös kuvanlaatu on kohdillaan 24,1 megapikselin APS-C-kennon ansiosta. Kennossa ei ole alipäästösuodatinta, mikä mahdollistaa sen, että kuvat ovat äärimmäisen yksityiskohtaisia ja tasokkaita jopa suurella ISO-arvolla kuvatessa.