Paras pelikonsoli 2020: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Olemme eläneet pitkälle niistä ajoista, kun kauppojen hyllyjä komisti vain yksi tai kaksi konsolia, jotka tarjosivat hyvin erilaisen pelivalikoiman. Mario-fanit valitsivat Nintendon ja Sonicin ystävät Segan. Helppoa!

Nykyään oman lempikonsolin valinta on huomattavasti hankalampaa. Toki konsoleille tarjoillaan edelleen yksinoikeuspelejä, mutta suurin osa isoimmista nimikkeistä julkaistaan kaikille alustoille. Kun yhtälöön lisätään vielä konsoleiden päivitetyt mallit ja teknologiset parannukset, jotka tarjoavat 4K-resoluution ja HDR:n vain tietyille sovelluksille ja peleille,menee vähemmästäkin pää sekaisin.

Onneksi pelaajille on tarjolla lukuisia eri sivuja, joista etsiä apuja, ja luet juuri yhtä sellaista! Tarkastelemme asiaa objektiivisesti, emmekä nosta mitään tiettyä merkkiä toisen edelle.

Sitä varten haluamme kuitenkin kysyä muutaman kysymyksen juuri sinulta. Kaipaatko 4K-tukea? Haluaisitko päästä pelaamaan juuri jotain tiettyä pelisarjaa? Haluatko pelata kenties matkatessasi? Mikä on budjettisi?

[Mainos] Monipuolinen tehopakkaus kohtuuhintaan

Etsitkö myös uutta peliläppäriä, muttet halua tyhjentää koko säästöpossuasi? Siinä tapauksessa kannattaa tutustua Acer Nitro 5:een. Täysiverinen mutta kohtuuhintainen pelikannettava taklaa kaikki suosikkipelisi kunnollisilla grafiikka-asetuksilla.

4K:n perään haikailevien kannattaa harkita joko Xbox One X:ää, PlayStation 4 Prota tai Xbox One S:ää, kun taas pienempään resoluutioon tyytyville on tarjolla PS4 Slim tai Nintendo Switch. Jos olet ajo- tai räiskintäpelien ystävä, Xboxilla on lukuisia yksinoikeuspelisarjoja juuri näihin genreihin, kun taas Sonylla on loistavia toimintaseikkailuja ja roolipelejä. Nintendon valikoimassa on vähän kaikkea, ja jos et pysty elämään ilman vuosittaista Pokémon- tai Mario-peliä, niin Nintendo on ehdottomasti valintasi.

Jotta uuden konsolin valinta ei olisi ihan niin monimutkaista, olemme koonneet alla olevan listan viimeisimmistä markkinoilla olevista konsoleista sekä näiden hyvistä ja huonoista puolista. Olemme lisäksi lisänneet mukaan linkkejä syventäville sivuille sekä arvosteluihin, jos kaipaat hieman syvällisemmin tietoa.

Sony PlayStation

PlayStation 4

Edullinen monitoimikone

Mitat: 265 x 39 x 288 mm | Suoritin: 1,84 TFLOPS, AMD Radeon™ -pohjainen näytönohjain | RAM: 8 Gt (GDDR5) | Maksimiresoluutio: 1080p | Levyasema: DVD/Blu-ray | Tallennuskapasiteetti: 500 Gt tai 1 Tt (laajennettavissa)

Loistavat yksinoikeuspelit

Tukee VR:ää

Edullinen

Ei 4K:ta

Huono taaksepäin yhteensopivuus

PlayStation 4 on Sonyn perusmallin konsoli, joka on tarjolla normaalina ja ohuempana Slim-mallina.

Konsoli julkaistiin neljä vuotta sitten, ja se on sittemmin nauttinut selkeästi suurinta suosiota nykyisistä konsoleista uskomattomin myyntilukemin.

PlayStation 4:n suurin etu ovat sen erinomaiset yksinoikeuspelit, jotka ovat tänä moninpelien aikana pääasiallisesti yksinpelattavia ja vahvasti kerronnallisia nimikkeitä, kuten Uncharted, God of War, Horizon Zero Dawn tai The Last of Us.

Sonyn vaihtoehto on myös konsoleista tällä hetkellä ainoa, johon voi ostaa erillisenä lisävarusteena VR-kypärän PlayStation VR:n, jonka avulla voit hypätä verrattain edullisesti virtuaalitodellisuuteen.

Mutta jos olet kiinnostunut 4K-resoluutiosta, niin PlayStation 4:n perusmalli ei tue sitä. Vaikka 4Ktuki löytyy jo edullisesta Xbox One S -mallista, PS4:n korkein resoluutio on 1080p. Konsoli ei tue myöskään järin hyvin taaksepäin yhteensopivuutta aiempien pelien kanssa, joten jos haluaisit pelata vanhoja PlayStation 3 -pelejäsi, niin et valitettavasti voi.

Mutta jos haluat liittyä viimeisimpään konsolisukupolveen verrattain edullisella tavalla ja pidät PlayStationille tehdyistä peleistä, tämä konsoli on valintasi.

Osta jos haluat: viimeisimmät pelit, mutta et kaipaa 4K-resoluutiota, pidät PlayStationin yksinoikeuspeleistä, konsolipohjaisesta VR:stä ja edullisesta konsolista (alkaen 229€)

Lue lisää: Lue meidän PlayStation 4 -arvostelu (Slim) ja tutustu meidän valitsemiimme parhaimpiin PS4-peleihin.

PlayStation 4 Pro

Halvin 4K-vaihtoehto

Mitat: 295 x 55 x 327 mm | Suoritin: 4,2 TFLOPS, AMD Radeon™ -pohjainen näytönohjain | RAM: 8 Gt (GDDR5), 1 Gt (DDR3) | Maksimiresoluutio: 2160p | Levyasema: DVD/Blu-ray | Tallennuskapasiteetti: 1 Tt (laajennettavissa)

Kaikki PlayStation 4:n hyvät puolet

Natiivi 4K-resoluutio

Edullinen 4K-vaihtoehto

Ei tarvetta uudelle pelikirjastolle

Ei tue 4K Blu-rayta

Ei ole kaikkein tehokkain 4K-konsoli

Kaikki, mihin PlayStation 4 pystyy, PlayStation 4 pystyy hieman paremmin. Jos haluat päästä mukaan 4K-vallankumoukseen ja HDR on juttusi, silloin tämä Sonyn konsoli on juuri sinulle.

PlayStation 4 Pro -mallissa toimivat kaikki samat pelit kuin tavallisessa PlayStation 4:ssä, joten jos olet aikeissa päivittää konsolia, sinun ei tarvitse huolehtia myös pelikirjastosi päivittämisestä. Näet kuitenkin selkeän parannuksen joidenkin pelien välillä vanhan ja uuden konsolisi kesken.

PS4 Pro on Sonyn tehokkain konsoli, joka pystyy toistamaan natiivia 4K-resoluutiota sekä ylösskaalaamaan pelejä 4K-resoluutioon, jos pelit on vain päivitetty sitä tukemaan. Mutta laitteen tehosta hyötyvät myös sellaiset pelit, joita ei ole päivitetty, sillä ne näyttävät terävämmiltä ja pyörivät sulavammin PS4 Pron Boost-tilan ansiosta.

Perusmallin lailla myös Prossa on erinomainen pelivalikoima ja se tukee myös PlayStation VR:ää.

Mutta vaikka konsoli on kyvykäs, aivan kaikkia pelejä ei voida silti pyörittää natiivilla 4K-resoluutiolla, vaan ne joudutaan skaalaamaan, sillä konsolin tehot eivät aivan riitä natiivin resoluution ja sulavaan kokemuksen takaamiseksi.

Konsolissa on myös sama taaksepäin yhteensopivuusongelma kuin PlayStation 4:ssä, eikä se tue hirveän hyvin PS3:n pelejä. Lisäksi konsolissa ei ole 4K Blu-ray -soitinta, joten et voi valitettavasti katsoa fyysisiä 4K-elokuvia laitteen kautta. Näitä voi kuitenkin striimata eri palvelujen kautta.

Jos sinulla ei ole myöskään 4K:hon tai HDR:ään kykenevää televisiota, kannattaa tämän konsolin hankintaa harkita – etenkin jos sinulla on jo aiempi malli. Hyödyt eivät vaan välttämättä ole lisähinnan arvoinen.

Mutta jos olet saapumassa nykyiseen konsolipolveen ensimmäistä kertaa ja olohuonetta komistaa uusi 4K HDR -televisio, niin sitten PlayStation 4 Pro -mallin ostoa kannattaa ehdottomasti harkita.

Osta jos haluat: Natiivin 4K- ja HDR-pelaamisen, PlayStation-yksinoikeudet, VR-pelituen, sekä natiivin 4K:n alle 350€.

Lue lisää: Lue PS4 Pro -arvostelumme sekä tutustu konsolin parhaisiin peleihin.

Microsoft Xbox

Xbox One S

Edullisin mediakeskus

Mitat: 440 x 330 x 120 mm | Suoritin: 917 MHz, AMD Radeon™ -pohjainen näytönohjain | RAM: 8 Gt (GDDR3) | Maksimiresoluutio: 1080p (videolle 2160p) | Levyasema: 4K/HDR Blu-ray | Tallennuskapasiteetti: 1 Tt (laajennettavissa)

Todella edullinen konsoli

4K Blu-ray -soitin

Skaalattu 4K-pelaaminen

Loistava taaksepäin yhteensopivuus -tuki

Ei kovin montaa hyvää yksinoikeuspeliä

Skaalaus voisi olla parempi

Kaipaatko edullista konsolia, mutta et ole kiinnostunut PlayStationin tarjonnasta? Tutustu siinä tapauksessa Microsoftin Xbox One S -malliin. Se korvasi alkuperäisen Xbox One -mallin, ja on alkuperäistä mallia pienempi ja sulavampi – sekä aavistuksen tehokkaampi

Tämä konsoli pystyy skaalaamaan pelit 4K-resoluutioon toisin kuin perusmallin PS4. Xbox One S:n 4K-tuki ei ole tosin yhtä laadukas kuin PS4 Prossa tai Xbox One X:ssä, sillä 1080p-tarkkuuden kuvat lähinnä vain venytetään 4K-näytölle ilman sen kummempia parannuksia. Siitä huolimatta skaalaus on verrattain pätevä 199€ hintaiseksi konsoliksi.

Hyvien yksinoikeuksien puuttuessa Xbox-konsoleissa on onneksi paljon parempi taaksepäin yhteensopivuus kuin PlayStation-konsoleissa. Xbox One S:llä voikin pelata sen omien pelien lisäksi myös tiettyjä alkuperäisen Xboxin sekä Xbox 360:n pelejä.

Jos varastostasi löytyy siis yhtään aiempaa Xbox-konsolia ja sille sopivia pelejä, tai haluat vain kokea tämän sukupolven uudet pelit, niin Xbox One S on loistava vaihtoehto juuri tähän tarkoitukseen.

Xbox-konsolit ovat myös PlayStationeita huomattavasti käytännöllisempiä olohuoneen mediakeskuksena. Vaikka kummatkin konsolit voivat hyödyntää lukuisia eri verkkopohjaisia striimauspalveluja, Xbox on ainoa, jossa on mukana 4K Blu-ray -soitin.

Edes PlayStation 4 Prossa ei ole 4K Blu-ray -soitinta, minkä vuoksi konsolia kritisoitiinkin sen julkistuksessa. Joten jos sinulla on iso kokoelma 4K-elokuvia fyysisinä kappaleina, kääntyy vaakakuppi Xbox-konsoleiden suuntaan. Ja jos olet taas ollut aikeissa hankkia 4K Blu-ray -soitinta, silloin Xbox One S on yksi halvimmista mahdollisuuksista.

Valitettavasti Xboxin yksinoikeuspelit eivät vedä vertoja PlayStationin vastaaville, ja ensiksi mainitun kokoelma on jokseenkin vaisu. Pitkäikäiset sarjat, kuten Halo, Gears of War ja Forza, pitävät pelinsä kyllä Xboxilla, mutta ne eivät ole saaneet aivan yhtä hyvää vastaanottoa kuin kilpailijan Uncharted tai Horizon Zero Dawn.

Vaikka Xbox One S pystyy skaalaamaan heikomman kuvan 4K-resoluutioiseksi, se ei tosiaan ole lähellekään niin laadukas kuin PlayStation 4 Pron tai Xbox One X:n vastaavat tekniikat. Joten jos haluat saada parhaan 4K-kokemuksen konsolista, kannattaa katse kääntää kumpaan jompaan näistä konsoleista.

Osta jos haluat: Edullisen 4K-skaalauksen, 4K Blu-ray -soittimen, loistavan taaksepäin yhteensopivuuden ja konsolin alta 200€.

Lue lisää: Tutustu Xbox One S -arvosteluumme sekä katso Xbox Onen parhaimmat pelit.

Xbox One X

Tulevaisuudenvarma tehokone

Mitat: 470 x 310 x 130 mm | Suoritin: 6 TFLOPS, AMD Radeon™ -pohjainen näytönohjain | RAM: 12 Gt (GDDR5) | Maksimiresoluutio: 2160p | Levyasema: 4K/HDR Blu-ray | Tallennuskapasiteetti: 1 Tt (laajennettavissa)

Markkinoiden tehokkain konsoli

Natiivi ja skaalattu 4K-resoluutio

4K Blu-ray -soitin

Loistava taaksepäin yhteensopivuus -tuki

Kallein konsoli

Pieni tallennustila 4K-materiaalia varten

Yksinoikeuksien puute

Jos kaipaa tehoja, silloin Xbox One X on tehokkain konsoli, joka markkinoilta löytyy. Tosin se on myös selkeästi kallein vaihtoehto.

Xbox One X on Microsoftin vastaus Sonyn PS4 Prolle, ja se on kieltämättä varsin onnistunut vastaus. PS4 Pron lailla tämä konsoli kykenee toistamaan 4K-resoluutiota sekä natiivisti että skaalattuna ja tukee HDR:ää sellaisissa peleissä, joihin se on lisätty. Mutta koska Xbox One X:n sisällä on paljon enemmän tehoja kuin PS4 Prossa, huomattavasti suurempi osa peleistä pyörii sulavasti natiivissa 4K:ssa. Joten jos kaipaat markkinoiden parasta 4K-pelikokemusta konsoleilla, Xbox One X on sinun valintasi.

Xbox One X:ssä on lisäksi erinomainen taaksepäin yhteensopivuus sekä 4K Blu-ray -soitin fyysisiä 4K-elokuvia varten.

Valitettavasti se kärsii kuitenkin samasta ongelmasta kuin Xbox One S:kin, eikä sille ole aivan niin hyvää yksinoikeuspelivalikoimaa kuin voisi olla.

Se on myös markkinoiden kallein kone. Joten jos pelihuoneestasi ei löydy kunnon kotiteatterijärjestelmää konsolia tukeakseen, ei pyydettyä hintaa pysty oikein perustelemaan. Etenkin, kun pelivalikoima ei ole niin huikea kuin kilpailijalla.

Kannattaa myös huomioida, että 4K-pelaaminen vaatii myös huomattavan määrän kiintolevytilaa, joten konsolin vakiona saapuva yhden teran kiintolevy ei välttämättä riitä pidemmän päälle.

Osta jos haluat: Natiivin 4K- ja HDR-tuen, 4K Blu-ray -soittimen, tulevaisuudelta turvatun pelaamisen ja markkinoiden parhaimmat tehot.

Lue lisää: Tutustu tarkemmin konsolin ominaisuuksiin Xbox One X -arvostelustamme ja katso sen parhaat pelit hyödyntääksesi tehokonsolin suorituskykyä.

Nintendo

Nintendo Switch

Monipuolinen yllättäjä

Mitat: 35,9 x 102 x 13,9 mm | Suoritin: 768 Mhz (telakoituna) / 307,2 Mhz (irrallaan), Nvidian kustomoitu Tegra SOC -näytönohjain | RAM: 4 Gt | Maksimiresoluutio: 1080p (telakoituna), 720p (irrallaan) | Levyasema: Ei ole | Tallennuskapasiteetti: 32 Gt (laajennettavissa) | Kannettavan akkukesto: noin 3 tuntia

Koti- ja käsikonsoli

Loistavat yksinoikeuspelit

Ei niin tehokas kotikonsoli

Heikompi kolmansien osapuolten pelivalikoima

Ei kunnollista verkkopalvelua

Nintendo Switch on reilun vuoden ikäisenä naapuruston uusin tulokas, josta on tullut suosittu jo julkaisupäivästä lähtien.

Yhtiön uusi konsoli on markkinoiden omalaatuisin malli, sillä sitä voi käyttää sekä käsikonsolina että perinteisenä kotikonsolina televisioon kytkettynä.

Switch tarjoaa myös nopeasti kasvavan laajan valikoiman erilaisia pelejä Nintendolta vuosien varrelta. Super Mario Odysseyn kaltaisista yksinoikeuspeleistä aina suosittuihin indie-hitteihin kuten Stardew Valley, Nintendo Switchin valikoima tarjoaa jokaiselle jotakin.

Siitä ei löydy kuitenkaan lähellekään samoja tehoja kuin perusmallin PlayStation 4:stä tai Xbox Onesta, eikä se tue 4K:ta tai HDR:ää (näyttö yltää vain 720p-resoluutioon), joten jos kaipaat tehoja ja suorituskykyä, Nintendo ei ole valintasi.

Valitettavasti konsolilta ei löydy myöskään uusimpia ja parhaimpia kolmannen osapuolen kehittämiä pelejä. Vaikka Doomin, Skyrimin ja LA Noiren kaltaiset menneet hitit ovat sittemmin tulleet Switchille, ne ovat olleet pelattavissa muilla konsoleilla jo vuosien ajan. Muutosta parempaan näyttäisi olevan kuitenkin tapahtumassa, mutta osa peleistä jäänee auttamattomasti Switchin ulottumattomiin konsolin heikomman suorituskyvyn vuoksi.

Vaan siinä missä PlayStation pystyy tarjoamaan VR-kokemuksen, Nintendolla on oma uniikki lisänsä Nintendo Labosta. Pahvista toteutetut lisätarvikkeet ovat yksi innovatiivisimmista lisälaitteista, joita olemme nähneet vuosiin, ja ne osoittavat selkeää potentiaalia.

Kannattaa myös huomioida se, että joudut jossain vaiheessa todennäköisesti ostamaan erillisen microSD-kortin, sillä konsolin mukana tuleva tallennuskapasiteetti jää aika pieneksi.

Osta jos haluat: konsolin, jota voi pelata sekä olohuoneessa että matkalla, haluat pelata Nintendon yksinoikeuspelejä, etkä kaipaa korkeaa resoluutiota tai suuria tehoja.

Lue lisää: Haluatko tietää enemmän tästä konsolista? Lue Nintendo Switch -arvostelumme. Kannattaa myös tutustua konsolin parhaisiin peleihin päästäksesi alkuun.

Jos etsit edullisempaa vaihtoehtoa, tutustu myös Nintendo Switch Liteen.