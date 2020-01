Paras edullinen aktiivisuusranneke 2020: pysy kunnossa huokeammin

Viimeisten vuosien aikana lähinnä askelmittareina toimineet aktiivisuusrannekkeet ovat muuttuneet ranteessa oleviksi tehokkaiksi treenikumppaneiksi. Uusi vuosi onkin hyvä aloittaa uudella kumppanilla ranteessa, jotta uudenvuodenlupaukset eivät jää vain lupauksiksi.

Nykyään jopa unenseurannalla ja sykemittarilla varustetuista malleista ei tarvitse maksaa enää maltaita, minkä takia olemmekin listanneet parhaat edulliset aktiivisuusrannekkeet juuri sinua varten.

Kaipasit sitten askelmittaria, kaloreiden laskijaa, sykemittaria tai unenseurantaa, nämä viimeisimmät aktiivisuusrannekkeet tarjoavat kaiken tarvittavan. Ne ovat myös hyvin edullinen vaihtoehto nostaa omaa kuntoa.

Tähän listaan valitut vaihtoehdot ovatkin hintansa ja ominaisuuksien osalta käytännöllisen monitoimisia, ja ne pystyvät seuraamaan useita erilaisia urheilusuoritteita. Joten kävitpä sitten salilla, lenkillä tai kaipaat uutta puhtia kuntoiluun, tutustu ensin alla oleviin vaihtoehtoihin.

Kaikki listallamme olevat tuotteet on valittu perusteellisten arvostelujen perusteella, ja tarkempaa tutustumista varten suosittelemmekin lukemaan myös mallien varsinaiset arvostelut.

Parhaat edulliset aktiivisuusrannekkeet lyhyesti

1. Fitbit Inspire HR

Inspiraatio sohvalta nousemiseen

Näyttö: Kyllä | Sykkeen seuranta: Kyllä | Vedenkestävä: Kyllä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Ei | Akunkesto: 5 päivää | Yhteensopivuus: Android/iOS

Ensiluokkainen muotoilu

Paljon metriikkaa

Ei uintiseurantaa

Ei lähimaksamista

Tämä on ensimmäinen kerta pitkään aikaan, kun Fitbit-laite on päässyt listamme kärkiviisikkoon. Uusi Fitbit Inspire HR on erinomainen aktiivisuusranneke, mutta se ei ole kuitenkaan listan edullisimmasta päästä.

Vaikka tästä mallista joutuu maksamaan hieman ylimääräistä, Fitbit on luonut erinomaisen paketin viehättävällä muotoilulla, että hinta voi olla sen arvoinen.

Laitteessa ei ole GPS:ää, joka löytyy monista muista tämän listan tuotteista. Sen sijaan saat ranteeseesi Fitbit-sovelluksen, tarkan sykemittarin ja monia erilaisia harjoitteita.

Lue arvostelu: Fitbit Inspire HR

2. Huawei Band 3 Pro

Tyyliä ja sisältöä edullisesti

Näyttö: Kyllä | Sykemittaus: Kyllä | Vedenkestävyys: Kyllä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Kyllä | Akunkesto: 14 päivää | Yhteensopivuus: Android/iOS

Erinomainen akkukesto

Hyvännäköinen värinäyttö

GPS voi olla hidas

Ei hengitys-toimintoa

Meidän yksi suosikeistamme on Huawei Band 3 Pro. Ottaen huomioon sen edullisuuden, tässä mallissa on paljon rakastettavaa.

Band 3 Pro sisältää suoraan GPS:n, se on muotoilultaan vesikestävä ja sen 0,95 tuuman värinäyttö tarjoaa kaikki tarvittavat tiedot ranteeseesi. Vastaavia toimintoja ei löydy kovin monesta tämän listan mallista.

Laitteen sykemittari on tarkka, ja vaikka GPS voisi paikantaa hieman nopeammin, se on muutoin tarkka. Jos kaipaat edullista ensimmäistä aktiivisuusranneketta, tästä on hyvä aloittaa.

Lue arvostelu: Huawei Band 3 Pro

3. Honor Band 5

Edullinen päivitys

Näyttö: Kyllä | Sykemittaus: Kyllä | Vedenkestävyys: Kyllä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Ei | Akunkesto: 14 päivää | Yhteensopivuus: Android/iOS

Parantunut unenseuranta

Laajennettu treeniseuranta

Näyttö ei aina rekisteröi toimintoja

Ilmoitukset

Kuten monet edulliset aktiivisuusrannekkeet, Honor Band 5:n edut on katsottava sen alhaisen hinnan valossa. Kyseessä on silti varsin hyvä aktiivisuusranneke ja selkeä parannus Honor Band 4:ään.

Se on vesitiivis 50 metriin, joten se pystyy seuraamaan uintia, minkä lisäksi seuranta tukee myös lukuisia eri aktiviteetteja maalla, pyörän selässä sekä sisätiloissa.

Siinä on lisäksi tarkka askelmittari, mikä laitteen halpuuden vuoksi on todennäköisesti sen suurin käyttötarve.

Honor Band 5:ssä on myös sykemittari sekä unenseuranta, joka antaa enemmän tietoa kuin Honor Band 4. Lisäksi se kestää noin viikon verran normaalikäytössä, joten sitä ei tarvitse ottaa pois yön ajaksi latautumaan.

Näyttö voi sen sijaan olla hieman kömpelö, eikä se ole muotoilultaan mikään erikoinen. Mutta hintaansa nähden se on jälleen erinomainen valinta tälle listalle.

Lue arvostelu: Honor Band 5

4. Xiaomi Mi Band 4

Yksi edullisimmista vaihtoehdoista

Yhteensopivuus: iOS ja Android | Näyttö: AMOLED | Vedenkestävä: Kyllä | Akunkesto: jopa 20 päivää | Lataus: valmistajan oma | Liitettävyys: Bluetooth

Todella halpa

Siro muotoilu

Ei GPS:ää

Ei lopeta seurantaa automaattisesti

Tämä on yksi listamme edullisimmista vaihtoehdoista, minkä vuoksi se on samalla yksi parhaista vaihtoehdoista ranteeseen. Se ei ole täysin hyödytön laite, kuten monet samanhintaiset tuotteet, vaan se seuraa tarkasti muutamia eri aktiviteetteja ja näyttää hyvältä.

Sen akku kestää lähes kuukauden ajan käytöstä riippuen, minkä lisäksi siinä on monia fitness-toimintoja. Valitettavasti laitteessa ei ole GPS-seurantaa, mutta siinä on sykemittari, askelmittari ja harjoitusseuranta.

Aiemmista Xiaomi Mi Band -malleista poiketen tässä mallissa on ensimmäistä kertaa värillinen näyttö, jonka myötä rannekkeen näytön voi tehdä asteen eloisammaksi.

Xiaomi Mi Band 3 ei ole kaikkein houkuttelevin ranneke, mutta sen keveys ja siro muotoilu tekee siitä lähen huomaamattoman ranteessa.

Lue arvostelu: Xiaomi Mi Band 4

5. Garmin Vivofit 4

Vuoden kestävä akku näytöllä

Yhteensopivuus: iOS ja Android | Näyttö: Läpikuultava 8-värinen MIP | Paksuus: 9,4 mm | Akkukesto: 1 vuosi | Lataus: 2 x SR43 (vaihdettava) | IP-luokitus: Vesitiivis | Liitettävyys: Bluetooth

Vuoden akkukesto

Värinäyttö

EI GPS:ää tai sykkeen mittausta

Mitäänsanomaton muotoilu

Vivofit 3:n yksi tärkeimpiä ominaisuuksia on aina päällä oleva, värikäs näyttö, josta saa selvän myös suorassa auringonvalossa. Tästä huolimatta laitteessa on huikea vuoden akkukesto.

Perinteiset mittaukset askelista, etäisyydestä, kalorista ja unesta lähtien ovat mukana, minkä lisäksi Move IQ -järjestelmä rekisteröi ja alkaa mitata aktiivisuutta automaattisesti.

Garmin Connect -sovelluksen avulla voit lisäksi kustomoida näyttöä. ja hälytykset voi asettaa suoraan ranteesta. Vivofit 4 julkaisiin myös heti julkaisussa huomattavasti edullisempana kuin mallin edellinen versio 2015, joskin siitä uupuvat GPS:n ja sykemittauksen kaltaiset toiminnot.

Lue arvostelu: Garmin Vivofit 4

6. Amazfit Bip

Erinomaisella akkukestolla varustettu laaturanneke

Compatibility: iOS and Android | Display: LCD Color | Thickness: TBC | Battery: 45 days | Charging method: Proprietary wired | IP rating: 68 | Yhteensopivuus: iOS ja Android | Näyttö: värillinen LCD | Paksuus: - | Akkukesto: 45 päivää | Lataus: Langallinen (valmistajan oma liitin) | IP-luokitus: IP68 | Liitettävyys: Bluetooth

Erinomainen hinta-laatu-suhde

Tyylikäs muotoilu

Hyvät sovellukset

Hankala käyttöliittymä

Kevyet harjoitusohjelmat

Bip on yksinkertainen mutta äärimmäisen kyvykäs aktiivisuusranneke, jota kutsuimme arvostelussamme jokamiehen Apple Watchiksi.

Se ei tietenkään pysty kilpailemaan Applen todella rikkaan käyttökokemuksen ja erinomaisen suorituskyvyn kanssa, mutta hintaansa nähden se on äärimmäisen kyvykäs aktiivisuusranneke. Sillä on myös muutama oma ässä hihassaan, kuten yli 30 päivän akkukesto.

Jos kaipaat siis yksinkertaista aktiivisuusranneketta, joka pystyy esittämään älypuhelimeesi tulevat ilmoitukset, herättää sinut aamuisin, pitää kirjaa urheilusuoritteistasi ja tarjoaa GPS:n sekä liudan muita ominaisuuksia, Bip on sinun valintasi.

Amazfit Bip onkin erinomainen vaihtoehto kaikille, jotka kaipaavat edullista ja iloista aktiivisuusranneketta. Sen helppokäyttöisyys tekee siitä myös erinomaisen aktiviisuusrannekkeita ensikertaa käyttäville.

Lue arvostelu: Amazfit Bip

7. Moov Now

Sinun rannekkeesi

Yhteensopivuus: iOS ja Android | Näyttö: LED | Paksuus: - | Akkukesto: 6 kuukautta | Lataus: Langallinen (valmistajan oma liitin) | IP-luokitus: Vesitiivis | Liitettävyys: Bluetooth

Loistava seuranta

Hyvä akunkesto

Ei näyttöä

Sykemittari maksaa lisää

Moov Now on yksi parhaimmista aktiivisuusrannekkeista juuri nyt, sillä se pystyy seuraamaan askelian lisäksi lukuisia muitakin toimintoja, kuten kalorinkulutusta tai liikettä. Siksi se onkin todella henkilökohtainen ja aina mukana kulkeva treenaaja.

Laite pystyy seuraamaan juoksun vaikutusta, painonnostoja ja uintia, joten voit työskennellä virtuaalisesi opastajan kanssa lähes minkä lajin parissa ja kehittyä paremmaksi.

Se on kaiken lisäksi vedenkestävä, ja sen akku kestää yli puoli vuotta ennen vaihtoa. Jos haluat edullisen mutta äärimmäisen laadukkaan aktiivisuusrannekkeen, suosittelemme ehdottomasti Moov Nowia.

Lue arvostelu: Moov Now

8. Samsung Galaxy Fit e

Samsungin ensimmäinen

Näyttö: Kyllä | Sykemittari: Kyllä | Vedenkestävä: Kyllä | Aktiivisuusseuranta: Kyllä | GPS: Ei | Akkukesto: noin viikko | Yhteensopivuus: Android/iOS

Edullinen

Tarkka seuranta

Vaatii kaksi sovellusta

Akkukesto vaihtelee

Samsung ei ole aiemmin tehnyt aktiivisuusrannekkeita, joten siihen nähden Galaxy Fit e:n sijoitus listalla on varsin hyvä suoritus.

Laitteessa ei tule valitettavasti GPS:ää, mutta siinä on monia muita ominaisuuksia kuten aktiivisuusseuranta, vedenkestävä muotoilu ja noin viikon kestävä akku.

Lisäksi siinä on sykemittari ja monia muita seurantatoimintoja, jos haluat ottaa laitteesta kaiken irti.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy Fit e

9. Garmin Vivosmart 3

Hintaansa nähden paljon älyä

Yhteensopivuus: iOS ja Android | Näyttö: Mustavalkoinen | Paksuus: 9,8 mm | Akkukesto: 5 päivää | Lataus: Langallinen (valmistajan oma liitin) | IP-luokitus: Vedenkestävä | Liitettävyys: Bluetooth

Laskee toistot

Automaattinen harjoitteen seuranta

Ei GPS:ää

Liikkeentunnistus ei aina toimi

Garmin Vivosmart 4 on kenties jo kaupoissa, mutta juuri siksi Vivosmart 3 sopii loistavasti hieman edullisempien aktiivisuusrannekkeiden listalle.

Kyseessä ei ole siltikään kaikkein edullisin listamme aktiivisuusrannekkeista, mutta se on yksi parhaimman näköisistä ja sen toimintoihin lukeutuvat muun muassa toistojen ja muiden harjoitteiden mittaus.

Laitteessa ei ole kuitenkaan GPS:ää, joten käyttötarkoitus on pitkälti kohdistettu sisätilojen aktiiveihin. Garminin oma sovellus on lisäksi huippukätevä ja helppokäyttöinen omien tulosten seurantaan.

Lue arvostelu: Garmin Vivosmart 3

10. Samsung Galaxy Fit

Ei aivan riittävä

Näyttö: Kyllä | Sykemittaus: Kyllä | Vedenkestävyys: Kyllä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Ei | Akunkesto: 7-8 päivää | Yhteensopivuus: Android/iOS

Värikäs ja kirkas näyttö

Hyvä akkukesto

Huono matkanseuranta

Ei GPS:ää

Samsung Galaxy Fit ei ole aivan niin edullinen tai hyvä laadultaan kuin Samsung Galaxy Fit e, mutta se yltää silti tälle listalle kiitos lähes viikon mittaisen akkukeston ja värikkään kosketusnäytön.

Siinä on lisäksi sykemittari, joka on nykyään melko vakiovarustus kaikissa aktiivisuusrannekkeissa. Sen avulla pystyy myös seuraamaan useita aktiviteetteja, kuten juoksua, pyöräilyä ja uintia, minkä lisäksi se osaa automaattisesti käynnistää ja pysäyttää seurannan.

Laitteessa on myös unen- ja stressinseuranta, joista jälkimmäistä ei näe usein aktiivisuusrannekkeissa. Valitettavasti laitteessa ei ole kuitenkaan minkäänlaista GPS:ää, eikä siihen voi edes liittää sitä puhelimesta.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy Fit