Parhaat kuulokkeet 2020: kuuntelimme vuoden vakuuttavimmat vaihtoehdot

Opas parhaiden kuulokkeiden ostoon: tervetuloa TechRadarin yhteenvetoon parhaista kuulokkeista kaikissa eri hintaluokissa 2020.

Hyvät kuulokkeet ovat nykypäivänä entistä suuremmassa roolissa, sillä musiikin, podcastien ja äänikirjojen määrä on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Matkatessa oikeat kuulokkeet voivat myös estää ympäristöstä tulevan hälinän, joten oikeiden mallien löytäminen juuri omiin käyttötarpeisiin on entistä tärkeämpää.

Paras laatu ei ole kuitenkaan aina markkinoiden kalleimmat kuulokkeet, ja kun valinnanvaraa on lukuisia, olisi hyvä olla käsillä lista, josta selvittää parhaimmat mallit juuri nyt.

Onneksi meidän tehtävämme on tarjota juuri tuollainen lista! Olemme kuunnelleet satoja erilaisia kuulokkeita vuosien varrella, ja tehneet niiden perusteella listauksia muun muassa parhaista vastamelukuulokkeista, langattomista kuulokkeista tai nappikuulokkeista.

Suosittelemmekin tutustumaan artikkelisarjoihimme TechRadarissa, mutta jos haluat tietää nopeasti parhaimman mahdollisimman kuulokkeen juuri nyt, olet oikeassa paikassa.

Alapuolelle olemme koonneet jokaisen kategorian parhaimmat kuulokkeet sekä näiden edullisemmat vaihtoehdot, jotta löytäisit mieluisat kuulokkeet juuri sinun käyttöösi.

Jos haluat lisää vaihtoehtoja jokaisesta kategoriasta, voit lukea oppaamme parhaista nappikuulokkeista, on-ear -kuulokkeista, over-ear -kuulokkeista, vastamelukuulokkeista ja langattomista kuulokkeista .

Parhaat kuulokkeet 2020: Sony WH-1000XM3

Kuulokkeet, jotka suoriutuvat kaikesta

Rakenne: Suljettu | Paino: 254 g | Kaapelin pituus: 1,2 m | Taajusvaste: 4 Hz - 40 kHz | Vahvistinelementit: 40 mm | Elementin tyyppi: Neodyyminen | Herkkyys: 104,5 dB/mW | Impedanssi: 47 ohmia | Akkukesto: 30 tuntia | Langaton kantama: 30 metriä

Ilmiömäinen vastamelutoiminto

Loistava äänenlaatu

30-tuntinen akkukesto

Keskinkertainen puheääni

Jos Sonyn uusissa WH-1000XM3 -kuulokkeissa on jotain yllättävää, se on mallisarjan johdonmukainen laatu vuodesta toiseen aiempien Sony WH-1000XM2:n ja Sony MDR-1000X:n osalta. Ne ovat yksinkertaisesti parhaimmat vastamelukuulokkeet, jotka päihittävät Bosen vastaavat kevyesti.

Siinä, missä Bose on keskittynyt hiomaan vastamelutoimintonsa erinomaista algoritmia, Sony on parantanut äänenlaatua ja samanaikaisesti luonut mukautuvan algoritmin, joka luo useita steriilejä äänimattoja kompensoimaan käyttäjän ympäröivän tilan melun.

Sen lisäksi, että WH-1000XM3:t ovat lyömättömät meluisissa tiloissa, ne tukevat myös Hi-Res Audiota, aptX:ää, aptX HD:ta sekä LDAC-koodekkia ja pitävät sisällään Google Assistant -tuen. Jos kaipaat kuulokkeita, jotka toimivat missä tilanteessa tai haasteessa tahansa, ne ovat juuri nämä kuulokkeet!

Lue arvostelu: Sony WH-1000XM3

Parhaat nappikuulokkeet: 1More Triple Driver In-Ear Headphone

Jos etsit hyvälaatuisia ja edullisia kuulokkeita, voit lopettaa etsintäsi tähän

Rakenne: Suljettu | Paino: 18 g | Kaapelin pituus: 1,25 m | Taajusvaste: 20 Hz - 40 kHz | Vahvistinelementit: Kaksi diskanttielementtiä ja yksi bassoelementti laajempaa dynamiikkaa varten | Elementin tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: 99 dB/mW | Impedanssi: 32 ohmia

Erinomainen äänenlaatu

Loistava viimeistely ja design

Voittamaton hinta-laatusuhde

Kuulokkeiden muovinen äänenvoimakkuudensäätö tuntuu halvalta

Kokeiltuamme muutaman viikon 1MOREn Triple Driver- ja Quad Driver -nappikuulokkeita olimme todella vaikuttuneita kuinka paljon vastinetta ne tarjoavat rahoillesi kilpailijoihinsa verrattuna.

Kumpiakaan malleista ei myydä Suomessa, mutta ne saa tilattua useista eurooppalaisista verkkokaupoista noin 90-110 eurolla. Mielestämme 1MORE Tripla Driverit ovatkin kevyesti parhaat kuulokkeet hintaluokassaan. Sama pätee myös kalliimpaan Quad Driver -malliin, joka tarjoaa kaksi kertaa korkeammasta hinnastaan huolimatta edelleenkin todella paljon vastinetta rahoillesi.

Triple Drivereista on suorastaan vaikea löytää moitittavaa. Sen kumiset kaapelit ovat hieman ärsyttävät ja johtoon kiinnitetty äänenvoimakkuudensäätö tuntuu muoviselta, mutta nämä ovat vain pikkuseikkoja. 1MOREn Triple Driverit ovat ylivoimaisesti parhaat nappikuulokkeet hintaluokassaan.

Lue arvostelu: 1MORE Triple Driver -nappikuulokkeet

Parhaat edulliset nappikuulokkeet: RHA S500u

Hyvänkuuloiset ja erittäin halvat nappikuulokkeet

Rakenne: Suljettu | Paino: 14 g | Kaapelin pituus: 1,35 m | Taajuusvaste: 16 Hz - 22 kHz | Vahvistinelementit: Micro Dynamic | Elementin tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: 100 dB | Impedanssi: 16 ohmia

Erinomainen viimeistely

Tasapainoinen ja vivahteikas ääni

Ylätaajuudet sihisevät ajoittain

Kapea äänikuva

Jos sinulla on tapana hajottaa tai kadottaa kuulokkeesi tasaisin väliajoin, mutta haluat silti nauttia hyvästä äänenlaadusta, voimme suositella sinulle RHA:n S500u:ta. Kuulokkeiden sointi on suorastaan liian hyvä hintaansa nähden. Ääni on tasapainoinen pientä yläbassojen korostusta lukuun ottamatta. Vaikka kuulokkeiden alapäätä on korostettu kevyesti, ovat myös matalat äänet mukavan erottelevat. Diskantitkin ovat hyvin selkeät, joskin paikoin hieman sihisevät.

Lue arvostelu: RHA S500u

Parhaat on-ear -kuulokkeet: Grado SR60e

Loistavaa äänenlaatua sopivaan hintaan

Rakenne: Avoin | Paino: Ei ilmoitettu | Kaapelin pituus: Ei ilmoitettu | Taajuusvaste: 20 Hz - 20 kHz | Vahvistinelementit: Ei ilmoitettu | Elementin tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: 99 dB | Impedanssi: 32 ohmia

Todella mukavat päässä

Vaikuttavan erottelevat hintaansa nähden

Ei ulkoisia kontrolleja

Et saa rahoillesi Gradon SR60e:tä parempaa vastinetta. Brooklynilaisen yrityksen kolmannen sukupolven Prestige-sarja on valmistajan paras ja hiotuin tähän mennessä. SR60e:t ovat erityisen järkevä valinta, jos etsit lähtötason kuulokkeita, jotka kuulostavat paljon hintaansa paremmilta. Kuulokkeiden avoimet kuvut tekevät niistä mukavat ja hengittävät, vaikka kuulokkeet istuvatkin korvien päällä. Kuulokkeet ovat yksinkertaisesti loistavat on-ear -kuulokkeita etsivälle.

(Arvostelumme on tehty SR60i-mallista, mutta se on todella lähellä uudempaa SR60e:tä niin rakenteeltaan kuin äänenlaadultaankin.)

Lue arvostelu: Grado SR60e

Parhaat edulliset on-ear -kuulokkeet: Urbanears Plattan II

Mukavuutta ja hyvää äänenlaatua halvalla

Rakenne: Suljettu | Paino: Ei ilmoitettu | Kaapelin pituus: Ei ilmoitettu | Taajuusvaste: 20 Hz - 20 kHz | Vahvistinelementit: Ei ilmoitettu | Elementin tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: 99 dB | Impedanssi: 32 ohmia

Todella mukavat

Hyvä hinta-laatusuhde

Kapea äänikuva

Ei fyysistä säätöä äänenvoimakkuudelle

Vaikka alkuperäisetkin Plattan-kuulokkeet olivat varsin hyvät, ei Urbanears halunnut tyytyä keskinkertaisuuteen. Valmistaja kuuntelikin tarkoin käyttäjiensä palautetta ja korjasi monta asiaa mukavuuteen, äänenlaatuun ja vaimennukseen liittyen. Urbanears todella onnistui tässä, sillä Plattan II on loistava päivitys valmistajan suosituimpiin kuulokkeisiin.

Suoraan sanottuna Plattanit ovat peruskuulokkeet, joista ei löydy valtavasti ominaisuuksia. Voit kuitenkin olla varma, että eurosi keskitetään äänenlaatuun ja kuulokkeiden istuvuuteen.

Lue arvostelu: Urbanears Plattan II

Parhaat over-ear -kuulokkeet: Beyerdynamic DT 1990 Pro

Ammattilaiskuulokkeet hauskanpitoon

Rakenne: Avoin | Paino: 370 g | Kaapelien pituudet: 3 m ja 1,2 m | Taajuusvaste: 5 - 40 000 Hz | Vahvistinelementit: - | Elementin tyyppi: - | Herkkyys: 102 dB | Impedanssi: 250 ohmia

Kestävä kuin tankki

Äärimmäisen mukavat päässä

Lumoava erottelykyky

Aavistuksen hiljainen keskipää

Korkeapäät voivat väsyttää

Vaikka Beyerdynamic ei ole niin tunnettu kuin tämän saksalaissisarus Sennheiser, audioyhtiön historia on silti täynnä laadukkaita tuotteita. Eritoten yhtiön DT770, DT880 ja DT990 olivat tunnettuja loistavasta laadustaan ja äänentoistosta.

Näiden yläpuolelle kipuaa kuitenkin Beyerdynamic DT 1990 Pro, avoin malli Beyerdynamic DT 1770 Prosta, joka valittiin toimituksemme parhaaksi laadun, muotoilun ja hinnan osalta. Molemmat maksavat Suomessa noin 440 euroa, joten varsinaiset erot kuuluvat äänessä.

Avoimuuden takia DT 1990 Prot on tarkoitettu koti- tai studiokäyttöön, jolloin taustamelulla ei ole niin suurta vaikutusta. Avoimuus tuo DT 1990 Prolle myös erinomaisen avaruuden tunteen. Äänimaailma on lisäksi hyvin laaja, jolloin kokenemattomatkin kuuntelijat voivat paikantaa eri instrumenttien sijainnin.

Jos olet etsinyt laadukkaita hifi-kuulokkeita, joita maailman parhaat äänisuunnittelijat käyttävät, nämä ovat sellaiset.

Lue arvostelu: Beyerdynamic DT 1990 Pro

Parhaat edulliset over-ear -kuulokkeet: Audio-Technica ATH-SR5BT

Laatua ja hintatietoisuutta yksissä pareissa

Rakenne: Suljettu | Paino: 290 g | Kaapelin pituus: 1,2 m | Taajuusvaste: 5 - 40 000 Hz | Vahvistinelementit: kaksi 1,7 tuuman vahvistinelementtiä | Elementin tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: 100 dB | Impedanssi: 35 ohmia | Akkukesto: 40 h

Mahtava akkukesto

Tasapainoinen äänentoisto

Kuulostaa langallisena vielä paremmalta

Yläpää paikoin liian energinen

Monet karsastavat edelleen langattomia kuulokkeita äänenlaadullisten syiden vuoksi, mutta bluetoothin kautta toistettava ääni on parantunut vuosien varrella merkittävästi. Markkinoilla onkin useita hyviä langattomia ja korkeatasoista ääntä tukevia vaihtoehtoja musiikin ystäville.

Yksi näistä on Audio-Technica ATH-SR5BT, joka on alle 200 euron hintaluokassaan äänenlaadullisesti yksi parhaimpia langattomia ja langallisia kuulokkeita. Ne sopivat kaikentyyppisen musiikin kuunteluun ja tarjoaa lähes tasaisen taajuusvastekäyrän. Mukavan ergonomian ansiosta kuulokkeita voi pitää päässä pitkiäkin aikoja, ja akkukesto on vakuuttavat 40 tuntia. Vaikka ATH-SR5BT:stä uupuvat hieman kalliimpien kuulokkeiden vastamelutoiminnot ja usean laitteen tuet, nämä antaa mieluusti anteeksi upean äänenlaadun vuoksi.

Lue arvostelu: Audio-Technica ATH-SR5BT

Parhaat vastamelukuulokkeet: Bose Noise Cancelling Headphones 700

Paras vastamelutoiminto keskinkertaisella akkukestolla

Rakenne: Suljettu | Paino: 252 g | Kaapelin pituus: - | Taajuusvaste: - | Vahvistinelementit: - | Elementin tyyppi: - | Herkkyys: - | Impedanssi: - | Akunkesto: 20 tuntia | Langaton kantama: 10 m | NFC: Kyllä

Ensiluokkainen vastamelutoiminto

Elävä ääni

Kaunis muotoilu

Akkukesto voisi olla parempi

Kalliimpi kuin Sony WH-1000XM3

Vaikka mielestämme Sony WH-1000XM3 ovat parhaat vastamelukuulokkeet, Bose Noise Cancelling Headphones 700 on aivan siitä vierellä. Ja koska haluamme tarjota vaihtoehdon, esittelemme ne listan tällä paikalla.

Perinteisesti vastamelukuulokkeet ovat suunniteltu siten, että ne eliminoivat kaiken ympäröivän äänen, jolloin kuulokkeiden musiikki kuuluu paremmin tai esimerkiksi lentokoneen melu ei haittaa unta.

Kokemus on erityisen vakuuttava musiikkia kuunnellessa, mutta sen sijaan jos puhut niiden kautta puhelimessa, vastaanottava henkilö kuulee kaiken taustalla olevan melun, vaikket itse niitä kuulisikaan.

Bosen uudet kuulokkeet pyrkivät eliminoimaan tämän lisäämällä vastamelutoiminnon myös puheluihin, mikä on erinomainen ominaisuus.

Äänenlaatu on myös hyvä, ja elävä, rikas ja tasapainoinen äänimaailma kuulostaa upealta.

Jos pähkäilet Sony WH-1000XM3:n ja Bose Noise Cancelling Headphones 700:n välillä, suosittelemme ensiksi mainittua edullisemman hinnan ja paremman akkukeston vuoksi. Et kuitenkaan valitse väärin, vaikka nappaisisit itsellesi Bosen kannut, sillä ne näyttävät upeilta, kuulostavat erinomaisilta ja niissä on ilmiömäinen vastamelutoiminto.

Lue arvostelu: Bose Noise Cancelling Headphones 700

Parhaat edulliset vastamelukuulokkeet: JBL Live 650BTNC

Hyvää vastamelutoimintoa edullisesti

Rakenne: Suljettu | Paino: 249 g | Kaapelin pituus: 1,2 metriä | Taajuusvaste: 16 Hz - 20 kHz | Vahvistinelementit: 40 mm | Elementin tyyppi: dynaaminen | Herkkyys: 100 dB SPL @1 kHz & 1 mW | Impedanssi: 32 ohmia | Akunkesto: 20-30 tuntia | Langaton kantama: 10 m

Loistava ääni

Kompakti muotoilu

Käy epämukavaksi

Alkuun vaikeat näppäimet

Hintaansa nähden JBL Live 650BTNC on äänenlaadultaan, rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan enemmän kuin odottaisi. Niihin voi valita joko Google Assistantin tai Amazonin Alexan, minkä lisäksi niiden EQ on muokattavissa JBL Headphones -sovelluksen kautta. Akku kestää 20 tuntia ANC:n ja langattomuuden kanssa, kun taas johdon kera akku kestää jopa 30 tuntia.

Jos et halua tuhlata rahojasi Bose QC35 II:een tai Sony WH-1000XM3:een, olet varmasti tyytyväinen JBL Live 650BTNC:n toimintoihin.

Lue arvostelu: JBL Live 650BTNC review

Parhaat langattomat kuulokkeet: Jabra Elite 85H

Parasta langatonta mitä rahalla saa

Rakenne: Suljettu | Paino: 290 g | Kaapelin pituus: - | Taajuusvaste: 10 - 20 000 Hz | Vahvistinelementit: 40 mm | Elementin tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: - | Impedanssi: - | Akunkesto: 36 tuntia | Langaton kantama: 10 m

Luokkansa paras akkukesto

Erinomainen vastamelutoiminto

Tyylikkäät ja mukavat

Ei tue laadukkaampia koodekkeja

Tämän kategorian paras vaihtoehto on jälleen Sony WH-1000XM3, mutta jos haluat toisen vaihtoehdon, se on silloin Jabra Elite 85h.

Siinä on luokkansa paras akkukesto, hieno muotoilu ja paljon personoitavia ääniprofiileja. Valitettavasti se ei tue kuitenkaan laadukkaampia koodekkeja, minkä lisäksi markkinoilla on samassa hintaluokassa aavistuksen tujumpia kuulokkeita. Kyseessä on kuitenkin yhtiön ensimmäiset vastamelukuulokkeet, joten emme malta odottaa, millainen yhtiön seuraava malli on.

Lue arvostelu: Jabra Elite 85h review

Parhaat edulliset langattomat kuulokkeet: Plantronics BackBeat Go 810

Hyvät ja edulliset vastamelukuulokkeet

Rakenne: Suljettu | Paino: 289 g | Kaapelin pituus: - | Taajusvaste: - | Vahvistinelementit: 40 mm | Elementin tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: - | Impedanssi: - | Akkukesto: 24 h | Langattomuusalue: 100 metriä | NFC: Ei

Loistava rakenne

Pehmeä ja tasapainoinen ääni

Luotettava langaton yhteys

Keskinkertainen ANC

Kohisee, kun ei kuuntele musiikkia

Jo vuosien ajan Plantronics BackBeat Pro 2 on ollut meidän parhaiden langattomien kuulokkeiden listalla , koska niissä on erinomainen ääni, hyvä rakenne ja ominaisuudet. Ne ovat tosin olleet myös kalliit.

Plantronics on tuonut nyt markkinoille huomattavasti edullisemmat mutta edelleen laadukkaat BackBeat Go 810:n, joka käyttää hieman heikompia materiaaleja, mutta kuulostaa lähes yhtä hyvältä kuin kalliimmat sisaruksensa. Mielestämme kyseessä ovatkin hyvät vastamelukuulokkeet matkalle.

Lue arvostelu: Plantronics BackBeat Go 810

Parhaat luksus kuulokkeet: Focal Stellia

Luksus kuulokkeet luksushinnalla

Rakenne: Suljettu | Paino: 435 g | Kaapelin pituus: 1,2 m OFC 24 AWG -kaapeli ja 3 m OFC 24 AWG -kaapeli | Taajusvaste: 5 Hz – 40 kHz | Vahvistinelementit: 40 mm | Herkkyys: 106 dB SPL / 1 mW @ 1 kHz | Impedanssi: 350 ohmia | Akkukesto: - | Langattomuusalue: -

Upea, tarkka ääni

Avoin äänimaisema

Mukavat

Muotoilu

Äärimmäisen kallis

Hieman liian isot

Focal Stellia kuulostaa kerrastaan uskomattomalta. Niiden täysin avoin äänimaailma ja yksityiskohtainen, terävä ääni saa minkä tahansa lajityypin musiikin kuulostamaan erinomaiselta.

Jos kuvittelet tuntevasi lempikappaleesi läpikotaisin, Stelliasin yksityiskohtainen erottelukyky nostaa todennäköisesti esiin detaljeja, joita et koskaan tiennyt olevan olemassakaan.

Focal Stelliasin muotoilu ei välttämättä miellytä heitä, jotka haluavat kuulokkeensa hivenen huomaamattomina, minkä lisäksi ne tuntuvat aavistuksen kömpelöiltä matkakäytössä.

Mutta jos luksus on toinen nimesi, nahkakupit, kudotut johdot, harjattua kuparia olevat yksityiskohdat sekä kuulokkeita tukeva matkalaukku ovat takuuvarmoja miellyttäjiä.

Sama ensiluokkainen käsittely yltää myös ohjeisiin saakka, sillä ne on sijoitettu kätevään nahkaiseen lompakkoon. Tosin tämänkaltaisia voi odottaakin 3 000 dollaria maksavilta kuulokkeilta.

Lue arvostelu: Focal Stellia headphones

Parhaat langattomat nappikuulokkeet: Optoma NuForce BE Sport4

Käytännössä virheettömät nappikuulokkeet

Rakenne: Suljettu | Paino: 15 g | Kaapelin pituus: - | Taajusvaste: 20 Hz – 20 kHz | Vahvistinelementit: 6 mm | Elementin tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: 92 dB +/- 3 dB | Impedanssi: 32 ohmia | Akkukesto: 10 h | Langattomuusalue: 10 metriä | NFC: Ei

Vakuuttava ääni

Kustomoitavat kuulokepäät

Käytännöllinen muotoilu

Ei sovellu yhdellä korvalla kuunteluun

NuForce BE Sport 4 -langattomat nappikuulokkeet ovat harvinainen löytö, sillä ne ovat erinomaiset miltei tilanteessa kuin tilanteessa. Ne ovat omiaan urheilukäytössä sekä julkisissa liikkuessa, sillä ne ovat kevyet ja niiden äänieristys on vakuuttava. Jos kaipaat todisteita siitä, että langattomat kuulokkeet päihittävät jo langalliset sisaruksensa, tässä on yksi sellainen.

Lue arvostelu: Optoma NuForce BE Sport4

Parhaat täysin langattomat nappikuulokkeet: Sony WF-1000XM3

Vastamelutoiminto ilman johtoja

Paino: 70 g | Taajusvaste: 20 Hz – 20 kHz | Vahvistinelementit: 6 mm | Elementin tyyppi: Kupoli | Herkkyys: - | Impedanssi: - | Akkukesto: 18 h latauskotelossa | Langattomuusalue: 10 metriä | NFC: Kyllä

Tehokas vastamelutoiminto

Huomaamattomat

Mukavat kuunnella

Ei volyymisäätöä kuulokkeissa

Eivät sovi urheilukäyttöön

Ottaen huomioon, että vastamelutoiminto on harvinainen näky nappikuulokkeissa, niiden tuominen täysin langattomiin nappikuulokkeisiin on melkoinen ihme Sonylta.

Sony WF-1000X tarjoaa nappikuulokkeille hyvän vastamelutoiminnon, joka ei vastaa perinteisten kuulokkeiden laatua, mutta jos kaipaat kevyemmät kuulokkeet, kompromissi on sen arvoinen.

Kyseessä ei ole ainoastaan parhaimman näköiset langattomat kuulokkeet, vaan niiden vastamelutoimintoa tueataan myös jykevällä äänentoistolla. Jos et siis kaipaa kuppikuulokkeiden isompaa kokoa, nämä ovat houkutteleva vaihtoehto.

Lue arvostelu: Sony WF-1000XM3 Wireless Earbuds

