Asus esitteli CES-messuilla maailman nopeimmaksi väitetyn 360 Hz:n ROG Swift -pelinäytön

Parhaillaan meneillään olevassa CES 2020 -tapahtumassa Asus on esitellyt uuden e-urheilijoille suunnitellun ROG Swift 360 -näytön, joka vie virkistystaajuuden kokonaan uudelle tasolle, sekä mykistävää 4K HDR -kuvaa tarjoavan näytön, jossa on mini-LED-taustavalaistus.

ROG Swift 360 on jo mukana Nvidian kilpapelaajille suunniteltujen nopeimpien näyttöjen tarjontaa, ja siinä on G-Sync valmius sekä lupaava 360 Hz virkistystaajuus.

Nykyiset monitorit yltävät jo 240 Hz virkistystaajuuteen, ja olemme nähneet myös 300 Hz yltävän kannettavan viime syyskuussa IFA-messuilla. 360 Hz lupaa kuitenkin merkittävää askelta eteenpäin nopeiden näyttöjen saralla.

Kun yhtälöön lisää Nvidian häntimistä ja repeilyä estävän G-Sync-teknologian, tarjolla on 24,5 tuuman näyttö, joka pystyy todella sulavaan pelaamiseen. Toki tämä vaatii alleen myös tietokoneen, jolla yli 300 ruudun kuvataajuudet saa ylipäätään saavutettua.

Näytön resoluutio on Full HD, sillä tätä korkeammilla resoluutioilla vastaavan ruudunpäivityksen saavutus vaatisi ylivoimaista suorituskykyä tietokoneelta.

Asus ROG Swift 360 on tehty ammattipelaajia silmällä pitäen ja joilla on jo todennäköisesti tehokkaat pelikoneet käytössä. Nvidia on myös palkannut CS:GO-ammattilaisen n0thingin kertomaan mietteitään uudesta näytöstä.

Alla olevalla videolla hän kertookin tuntuvista eroista hänen uuden 360 Hz näytön ja entisen 240 Hz näytön välillä, minkä lisäksi sulavuus näkyy myös varsinaisesta pelikuvasta.

Kyseessä on kuitenkin PR-tarkoitukseen toteutettu video, joten sanoma kannattaa ottaa varauksella. Puheet tuntuvat kuitenkin uskottavilta, emmekä malta ottaa näyttöä testiin todetaksemme sen edut itse.

Asus kertoi myös alustavan julkaisuikkunan ROG Swift 360 -näytölle, joskaan ei paljastanut sen tarkkaa julkaisupäivää. Valmistajan mukaan malli nähdään kaupoissa "myöhemmin tänä vuonna", ja hinta paljastetaan niin ikään lähempänä julkaisua.

Hinnan suhteen voinemme odottaa kuitenkin merkittävää satsausta, sillä 360 Hz -näytöt eivät ole varmasti halpoja.

Mykistävä 4K

Asus esitteli samassa tilaisuudessa toisen myöhemmin tänä vuonna julkaistavan monitorin nimeltä ROG Swift PG32UQX.

Kyseessä on 32 tuuman HDR-paneelilla varustettu 4K-resoluutioinen näyttö, jonka taustavalaistus on toteutettu mini-LED:eillä. Sen huippukirkaus yltää 1 400 nitiin, ja siinä on 1 152 erillistä paikallista himmennysaluetta.

Näyttö tukee DisplayHDR 1400 -standardia, ja sen pitäisi yltää melko vakuuttaviin 4K-toistoihin.

Asus lupaileekin PG32UQX:n olevan ultimaattinen 4K HDR -näyttö. Sen perustiedot viittaisivat tähän suuntaan, sillä siinä on 144 Hz virkistystaajuus ja se tukee Nvidia G-Sync Ultimatea.

32-tuuman uutukainen nähdään markkinoilla vasta myöhemmin tänä vuonna, ja sille on lätkäisty todennäköisesti iso hintalappu seuraksi. Emme kuitenkaan tiedä mallin tarkempaa hinnoittelua vasta kuin lähempänä sen julkaisua.