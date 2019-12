Apple paljasti omat suosikkinsa: tässä ovat vuoden 2019 parhaat sovellukset, pelit ja podcastit

Apple valitsi ensimmäistä kertaa suosikkinsa laajasta sovellus- ja viihdetarjonnastaan. Palkinnot saivat nimekseen "App Store's Best of 2019", ja esiin nostettiin niin sovelluksia, pelejä, podcasteja kuin laajempia trendejäkin. Voittajat valittiin erikseen iPhonelle, iPadille, Macille ja Apple TV:lle.

Palkintojen taustalla on todennäköisesti Applen yhä vahvempi keskittyminen juuri ohjelmisto- ja palvelukategorioihin. Valintoihin vaikuttivat varmasti myös tänä vuonna julkaistut Apple Arcade ja Apple TV Plus.

Tässä ovat kaikki Applen valitsemat voittajat vuodelle 2019:

Paras sovellus

iPhone: Spectre Camera (Lux Optics)

Spectre Camera (Lux Optics) iPad: Flow by Moleskine (Moleskine)

Flow by Moleskine (Moleskine) Mac: Affinity Publisher (Serif Labs)

Affinity Publisher (Serif Labs) Apple TV: The Explorers (The Explorers Network)

The Explorers (The Explorers Network) Sovellustrendi: Tarinankerronnan yksinkertaistaminen

"Sovellustrendi" perustui useisiin eri sovelluksiin, jotka auttavat käyttäjiä jakamaan tarinoitaan. Siinä huomioitiin Anchor (Anchor FM), Unfold (Unfold Creative), Steller (Expedition Travel Advisor), Over (Over, Inc) ja Wattpad (Wattpad Corp).

Paras peli

Myös vuoden parhaat pelit oli jaettu käyttöalustan mukaan. Taustalla oli todennäköisesti ajatus siitä, että tiettyt perit sopivat parhaiten suurelle näytölle ja toiset taas tarjoavat helppoa ajanvietettä vaikkapa junaa odotellessa.

iPhone: Sky: Children of the Light (thatgamecompany)

Sky: Children of the Light (thatgamecompany) iPad: Hyper Light Drifter (Abylight S.L.)

Hyper Light Drifter (Abylight S.L.) Mac: GRIS (Devolver / Nomada Studio)

GRIS (Devolver / Nomada Studio) Apple TV: Wonder Boy: The Dragon’s Trap (DotEmu)

Wonder Boy: The Dragon’s Trap (DotEmu) Apple Arcade: Sayonara Wild Hearts (Simogo)

Sayonara Wild Hearts (Simogo) Pelitrendi: Hittipelien uudet versiot

Pelitrendiksi valitun "hittipelien uudistamisen" taustalla olivat Mario Kart Tour (Nintendo), Minecraft Earth (Mojang), Pokémon Masters (DeNA Co), Assassin’s Creed Rebellion (Ubisoft), Gears POP! (Microsoft Corporation), The Elder Scrolls: Blades (Bethesda) ja Call of Duty: Mobile (Activision Publishing).

Parhaat podcastit

Apple ei unohtanut myöskään jatkuvasti suosiotaan kasvattavia podcasteja, vaan valitsi voittajiksi seuraavat ohjelmat: