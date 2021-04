Apple paljasti iPad Pron (2021): hinta, julkaisupäivä ja muut tiedot uudesta huipputabletista

Kuten ennakkoon odotettiin, Apple paljasti kevään Spring Loaded -esittelytilaisuudessa uuden iPad Pro (2021) -tabletin.

Huhtikuun 20. päivä julkistettu huippumalli sisältää M1-suorittimen, joka on tehnyt jo aiemmin vaikutuksen viimeisimmissä MacBook-malleissa.

Tabletin isommassa versiossa nähdään suuri 12,9-tuumainen näyttö, joka erottuu edukseen Liquid Retina XDR -näyttöteknologiallaan.

Keräsimme kaiken tiedetyn ja oleellisen uudesta iPad Pro (2021) -tabletista yhteen artikkeliin. Pidemmittä puheitta onkin aika siirtyä suoraan asiaan.

Lyhyesti

Mikä se on? Seuraava iPad-huipputabletti

Seuraava iPad-huipputabletti Milloin se julkaistaan? Ennakkomyynti alkaa 30. huhtikuuta, varsinainen myynti toukokuussa

Ennakkomyynti alkaa 30. huhtikuuta, varsinainen myynti toukokuussa Paljonko se maksaa? Alkaen 909 euroa

Julkaisupäivä ja hinta

(Image credit: Apple)

Apple paljasti uuden iPad Pro (2021) -tabletin huhtikuun 20. päivä järjestetyssä Spring Loaded -esittelytilaisuudessa. Mallin ennakkomyynti alkaa huhtikuun 30. päivä. Toimitukset käynnistyvät toukokuun puolivälissä.

Tarkkaa päivämäärää ei ole vielä kerrottu, mutta uskomme tiedon kerrottavan ennakkomyynnin alkaessa.

On todennäköistä, että laitteen saatavuus on ainakin aluksi rajallista. Syynä on pandemian aiheuttama akuutti vajaus suoritinpiirien valmistuksessa, joka on aiheuttanut harmaita hiuksia kaiken teknologian saralla.

iPad Pro (2021) saapuu myyntiin kahtena versiona. Pienemmän 11-tuumaisen mallin hinta lähtee 909 eurosta. Kookkaamman 12,9-tuumaisen mallin hinta on alkaen 1 229 €. Pienemmän mallin hinta on siis pysynyt ennallaan edelliseen sukupolveen nähden, kun taas isompi on toistaiseksi kallein näkemämme iPad.

iPad Pron (2021) hinta (Wi-Fi / Wi-fi + Cellular) iPad Pro 11 (2021) iPad Pro 12,9 (2021) 128 Gt 909 € / 1 079 € 1 229 € / 1 399 € 256 Gt 1 019 € / 1 189 € 1 339 € / 1 509 € 512 Gt 1 239 € / 1 409 € 1 559 € / 1 729 € 1 Tt 1 679 € / 1 849 € 1 999 € / 2 169 € 2 Tt 2 119 € / 2 289 € 2 439 € / 2 609 €

Muotoilu ja näyttö

(Image credit: Apple)

Myyntiin tulee 11- ja 12,9-tuumaiset mallit.

Tänä vuonna erot eivät kuitenkaan jää pelkästään kokoon. Siinä missä aiemmin mallit ovat olleet kokoa lukuun ottamatta identtisiä, tänä vuonna 12,9-tuumainen versio panostaa entistä parempaan näyttöteknologiaan.

12,9-tuumainen malli siirtyy Mini LED -teknologiaan, joka tosin kulkee Liquid Retina XDR -nimellä.

Apple esitteli eroavaisuuksia osana tilaisuutta. Uusi teknologia pystyy 1 600 nitin kirkkauteen, 1 000 000 : 1 -kontrastiin, 120 Hz:n virkistystaajuuteen sekä 2 732 x 2 048 -resoluutioon.

Pienempi iPad Pro 11 on näytön osalta hitusen heikompi. Se hyödyntää perinteistä LED-näyttöä. Ruutu yltää 600 nitin kirkkauteen sekä 2 388 x 1 668 -resoluutioon.

Muotoilu vaikuttaisi pysyvän lähes ennallaan edellisvuoden iPad Pro (2020) -malliin verrattuna. Apple on perinteisesti keskittynyt iPad Pro -malleissa nimenomaan teknisen suorituskyvyn hiomiseen. Merkittävin ero nähdään kookkaamman iPad Pro 12,9 -mallin kohdalla, joka on hitusen aiempaa paksumpi.

iPad Pro 11 (2021) painaa 466 grammaa (Cellular-malli 470g), kun taas iPad Pro 12,9 (2021) -mallin elopaino on 682g / 685g.

Suorituskyky ja ominaisuudet

(Image credit: Apple)

Apple on hyödyntänyt tehokasta M1-piiriä jo aiemmin MacBook-malleissaan, joten odotamme näkevämme toistaiseksi tehokkaimman iPad-sukupolven. Harppaus suorituskyvyssä saattaa hyvinkin tehdä mallista jopa tämän hetken parhaan tabletin.

Saman suorittimen käyttäminen saa luonnollisesti vertaamaan suoraan MacBook-kannettaviin. Se, miten lähelle suorituskyky lopulta yltää, selviää kunhan saamme mallin hyppysiimme.

Apple mainostaa kahdeksanytimisen prosessorin tuovan jopa 50 prosentin harppauksen suorituskykyyn edelliseen iPad Pro (2020) -malliin verrattuna. Lisäksi näytönohjaimen luvataan olevan 40 prosenttia parempi kuin edeltäjässä.

RAM-muistin määrä vaihtelee mallin koon mukaan. 128 Gt:n, 256 Gt:n ja 512 Gt:n malleissa on 8 gigatavua RAM-muistia, kun taas 1 Tt:n ja 2 Tt:n malleissa sisäistä muistia on 16 gigatavua.

Myös uusi iPad Pro -sukupolvi hyödyntää Thunderbolt-liitäntää. Sen avulla tabletin ja muiden laitteiden välille on saatavissa jopa 10 Gbps Ethernet -tiedonsiirtonopeus.

Mukana on lisäksi valmius 5G-yhteyksille.

Akkukesto ja kamera

Emme ole vielä saaneet vahvistusta iPad Pron akkukoosta. Apple kuitenkin lupaa virran riittävän "koko päiväksi", joten todennäköisesti puhtia piisaa noin 10 tunniksi ainakin verkkoa selatessa ja videoita katsellessa. Lopullinen akkukesto riippuu luonnollisesti käytöstä.

Etukameran osalta näemme vihdoin odotetun uudistuksen. 12 MP:n etukamera on varustettu f/2,2-aukolla ja 122-asteen katselukulmalla. Tämä mahdollistaa Center Stage -tilan, jossa kamera seuraa käyttäjää videopuhelun aikana.

Takakamera pysyy edellisestä sukupolvesta tutussa 12 MP:n f/1,8-aukollisessa pääkamerassa sekä 10 MP:n f/2,4-aukollisessa ultralaajakulmakamerassa.

Lisälaitteet

(Image credit: Apple)

Apple ei ole toistaiseksi paljastanut mahdollisia uusia lisälaitteita iPad Pro (2021) -tableteille. Luvassa on joka tapauksessa tuki Magic Keyboard- ja Apple Pencil -tuet. Näppäimistö saapuu myyntiin myös uudessa valkoisessa värivaihtoehdossa.