Apple AirPods Max: hinta, julkaisupäivät ja ominaisuudet

Pitkään huhuasteilla liikkuneet Apple AirPods Max -kuulokkeet on viimein julkistettu virallisesti.

Yhtiön ensimmäiset kuppikuulokkeet paljastettiin salamyhkäisesti Applen uutisvälityksen kautta julkistetussa tiedotteessa, jonka mukaan kuulokkeet tarjoavat AirPods Pron lailla "äärimmäisen korkealuokkaista ääntä, Adaptive EQ:n, vastamelutoiminnon sekä tilaäänen".

Kuulokkeet saapuvat myyntiin 14. joulukuuta ja ovat ennakkotilattavissa tällä hetkellä. Suomessa ne maksavat huikeat 629 €, mikä tekee niistä paljon kalliimmat kuin mistään muusta tämän hetken parhaista kuulokkeista.

Julkistus tehtiin kuukausia kestäneen spekulaation ja huhujen jälkeen, joskin tuolloin kuulokkeiden nimen otaksuttiin olevan AirPods Studio.

Vaikka Applella on ollut aiemmin hieman vaihteleva historia yhtiön äänilaitteiden kanssa, se on viimeaikoina parantanut mainettaan ostettuaan Beats Audio -brändin alaisuuteensa ja laukaistaessaan Apple Music -palvelun.

Tällä hetkellä yhtiöllä onkin valikoimassa kaksi erinomaista älykaiutinta HomePodin ja HomePod Minin muodossa sekä täysin langattomien nappikuulokkeiden suosituimpiin malleihin lukeutuvat AirPods ja AirPods Pro.

Kuppikuulokkeiden markkinat ovat kuitenkin hyvin kilpailulliset, ja näiden kärkisijoja ylläpitävät brandit, jotka ovat olleet alalla jo vuosikymmeniä. Monet näistä tarjoavat studiotason ääntä myös huomattavasti AirPods Maxia edullisempaan hintaan.

Tällä hetkellä meidän mielestä paras vastamelukuuloke on Sony WH-1000XM4, minkä lisäksi hifistelijöillä on valinnanvaraa riittämiin tämän ulkopuolella. Silti tilaääni (spatial audio), automaattinen vaihtaminen ja yksilöllinen muotoilu ovat yksilöllisiä ominaisuuksia AirPods Maxille. Ja jos AirPodsin suosiosta voidaan jotain ennustaa, myös uudet kuulokkeet menevät kuumille kiville.

Apple AirPods Max onkin selkeästi yksi mielenkiintoisimmista kuulokejulkaisuista pitkään aikaan, ja odotammekin innolla nähdäksemme, pystyykö Apple saavuttamaan yhtiön korkeat laatustandardit uudella tuotteellaan.

Toistaiseksi kaiken tarvittavan tiedon Apple AirPods Max -kuulokkeista, kuten hinnan, julkaisupäivän ja muut ominaisuudet, voit lukea alta:

Lyhyesti

Mikä se on? Apple AirPods Max – yhtiön ensimmäiset kuppikuulokkeet

Apple AirPods Max – yhtiön ensimmäiset kuppikuulokkeet Milloin se julkaistaan? 15. joulukuuta 2020 (ennakkotilaus käynnissä)

15. joulukuuta 2020 (ennakkotilaus käynnissä) Mitä ne maksavat? 629 €

Julkaisupäivä

Apple AirPods Max julkistettiin 8. joulukuuta Applen uutistoimiston pressitiedotteen välityksellä. Kyseessä oli yllättävän pienimuotoinen julkistus ottaen huomioon, kuinka paljon hypeä ja kiinnostusta Applen ensimmäisten kuppikuulokkeiden ympärillä on ollut.

Kuulokkeet julkaistaan virallisesti 15. joulukuuta 2020, mutta ne on jo ennakkotilattavissa tällä hetkellä, jos varastosta vain löytyy enää tuotteita.

Apple Storen virallisen tiedotteen mukaan käyttäjät eivät todennäköisesti saa ostettua uusia AirPods Max -kuulokkeita suoraan Applelta 15. joulukuuta, sillä tavaraa ei yksinkertaisesti ole.

Itse asiassa AirPods Maxia ei välttämättä saa lainkaan tänä vuonna, sillä yhtiön oma kauppasivu antaa toimitusarvioksi 8-10 viikkoa. Toisin sanoen kuulokkeet saisi aikaisintaan maaliskuussa.

Suomessa kuulokkeita myyvät ennakkoon myös muun muassa Gigantti ja Verkkokauppa.com, joilta tuotetta voi saada aiemmin.

Hinta

Apple AirPods Max maksaa Suomessa 629 € ja on ennakkotilattavissa juuri nyt.

Hinta on paljon korkeampi kuin muissa tämän hetken parhaissa kuulokkeissa, kuten esimerkiksi meidän parhaaksi kuulokkeeksi valitussa Sony WH-1000XM4:ssä. HomePod minin kaltaista edullisempaa hintaa odottaneet joutuvat valitettavasti pettymään.

Huhujen mukaan Applelta olisi tosin tulossa myös toinen malli uusista kuppikuulokkeista, jossa olisi edullisempi ja urheiluystävällisempi muotoilu. Tätä ei ole kuitenkaan vahvistettu.

Jos AirPods Max on todellakin yhtiön luksusvalinta, tällöin Apple saattaisi julkaista edullisemman mallin lähiaikoina. Aiempi Target-myymälän vuoto väitti hinnaksi 349 dollaria, joka vastaisi Suomessa noin 429 €. Toisin sanoen nekään eivät olisi aivan halvimmasta päästä.

Joka tapauksessa Applen tulevat kuppikuulokkeet ovat paljon kalliimmat kuin yhtiön suositut täysin langattomat nappikuulokkeet, joiden kalliimpi AirPods Pro -malli maksaa Suomessa 209 €.

(Image credit: Apple)

Muotoilu

Apple AirPods Max ovat yhtiölle tyypillisen minimalistinen muotoilultaan, jota tukevat sulavat muodot ja harjatusta teräksestä tehty runko. Värivaihtoehdot ovat harmaa, hopea, sininen, vihreä ja pinkki.

Kuulokkeet näyttävät mukavilta, mutta emme ole päässeet vielä testaamaan niitä. Applen tiedotteen mukaan kuulokkeiden pääverkkopanta on suunniteltu siten, että "paino jakaantuu tasaisesti ja vähentää painetta päässä". Emme ole täysin vakuuttuneita tosin verkkoratkaisusta.

Runko itsessään on tehty harjaamattomasta teräksestä, jossa on "teleskooppiset pääpantavarret" muokatakseen kuulokkeiden korkeutta.

Memory foam -täytteestä valmistetut kupit pitäisi olla mukavat pidemmänkin käytön ajan, ja ne on liitetty pääpantaan siten, että se "tasapainottaa ja jakaa kuppikuulokkeiden aiheuttaman paineen, minkä lisäksi se pyörii ja kääntyy automaattisesti sopiakseen paremmin kunkin käyttäjän päähän".

(Image credit: Apple)

Kuulokkeissa olevat painikkeet ovat vähäiset. Yhtiön Apple Watch -kellosta tuttu Digital Crown -säädin on tuotu kuulokkeisiin tarjotakseen käyttäjille "tarkan äänenvoimakkuudensäätimen, mahdollisuuden soittaa, pysäyttää ja vaihtaa kappaleita, vastata puheluihin sekä aktivoidakseen Sirin".

Säädintä pyörittämällä säädetään äänenvoimakkuutta, painamalla kerran soitetaan tai pysäytetään kappale tai vastaavasti vastataan puheluihin. Kahdesti napauttamalla vaihdetaan kappaletta, ja kolme kertaa nappaamalla palataan aiempaan.

Vastamelutoimintopainikkeen avulla siirrytään vastamelutoiminnon ja Transparency-tilan välillä. Molemmissa kuulokkeissa on Apple Lightning -liitäntä latausta varten. Latauskaapeli tulee ostopakkauksen mukana, toisin kuin uusimmissa iPhoneissa.

The curiously-shaped Apple AirPods Max case... (Image credit: Apple)

Kuulokkeiden mukana tulee lisäksi mielenkiintoisen näköinen Smart Case -kotelo, joka pitää kuulokkeet "ultramatalassa virrankäytössä säästäkseen akkua". Smart Casea on toistaiseksi verrattu rintaliiveihin, unimaskeihin ja kantolaukkuihin Twitter-käyttäjien osalta.

Vaikka AirPods Maxin muotoilu on aiheuttanut hilpeyttä, Apple todennäköisesti tietää, mitä tekee. Näin ainakin, jos yhtiön aiempiin kohua herättäneisiin tuotteisiin on luottaminen, kuten TechRadarin päätoimittaja John McCann muistuttaa.

AirPods Maxissa ei näyttäisi olevan lainkaan 3,5 mm kuulokeliitäntää, joten ne toimivat täysin Bluetooth-yhteyden kautta. Laitteeseen on tosin mahdollista ostaa esimerkiksi Applen oma Lightning-to-3,5 mm -adapteri.

Applen omasta kauppapaikasta ostaessa Max-kuulokkeisiin saa lisäksi ilmaisen kaiverruksen samaan tapaan kuin AirPods Pro- ja AirPods-malleihin.

(Image credit: Apple)

Äänenlaatu

Applen markkinoinnista vastaavan varapuheenjohtaja Greg Joswiakin mukaan AirPods Maxit tuovat "maagisen AirPods-kokemuksen kuppikuulokkeisiin korkealaatuisen äänen kera".

"Kustomoitu akustinen muotoilu yhdistettynä tehokkaaseen H1-piirisiruun ja kehittyneeseen ohjelmistoon mahdollistavat AirPods Maxin käyttöön laskennallisen äänen, joka toimitetaan langattomasti täydellistä ja henkilökohtaista kuuntelukokemusta varten", hän kertoo tiedotteessa.

Kuulokkeissa on 40 mm dynaamiset kaiutinelementit, joiden Apple lupaa tarjoavan "rikkaan, syvällä bassolla, tarkalla keskiäänellä ja puhtaalla yläpäällä" varustetun kuuntelukokemuksen.

Applen mukaan kaksi neodymium-magneettimoottoria takaavat AirPods Maxin "säilyttävän harmonisen epätasapainon alle 1 % koko kuunteluskaalan alueella", joten kuulokkeiden äänen pitäisi kuulostaa kirkkaalta jopa korkeimmilla äänenvoimakkuustasoilla.

A peek inside the Apple AirPods Max (Image credit: Apple)

Korkeasta hinnastaan huolimatta AirPods Maxin Hi-Res Audio -tiedostojen tuki on rajattu, mikä saattaa heikentää kuulokkeiden kiinnostavuutta hifistelijöiden keskuudessa.

AirPods- ja AirPods Pro -kuulokkeiden lailla kummassakin kuulokkeessa on Applen H1 -piirisiru, jossa on kymmenen ydintä Adaptive EQ:ta, vastamelutoimintoa, Transparency-tila ja Spatial Audio -tilaääntä varten.

iOS 14:n mukana tullut Spatial Audio -ominaisuus on saatu jo AirPods Pro -malleihin, ja se tukee 5.1-, 7.1-ääntä sekä Dolby Atmosta, joka luo virtuaalisen äänimaailman kuuntelijan ympärille. Toisin sanoen Dolby Atmos -elokuvaa katsoessa, jos lentokone lentää kohtauksessa päähenkilön pään yli, kuulostaa se kuulokkeiden kautta myös siltä, että lentokone lentäisi pään yli.

A close-up of the inner mesh on the Apple AirPods Max's left earcup (Image credit: Apple)

Akkukesto ja liitettävyys

Apple AirPods Max tarjoaa "jopa 20 tuntia korkealaatuista ääntä, puhetta tai elokuvan katseluaikaa". Tämä on poikkeuksellisen korkea akkukesto, sillä kesto on mitattu vastamelutoiminto aktivoituna.

Vastamelutoiminto laskee yleensä akkukestoa merkittävästi, joten uskomme akun kestävän muutaman tunnin pidempään ilman sen käyttöä. Lisäksi akkua voi pitkittää pitämällä AirPods Maxia pehmeässä Smart Casessa.

Parhaiden kuppikuulokkeiden akut kestävät yleisesti ottaen noin 30 tuntia, mutta monet erinomaiset mallit pyörivät samoissa 20 tunnin lukemissa. Joka tapauksessa sen pitäisi riittää helposti päivän tai kahden käyttöön.

Liitettävyyden osalta kyseessä on langattomat kuulokkeet, joten niissä ei ole kuulokeliitäntää. Tämä ei tule yllätyksenä, jos on seurannut Applen langatonta mullistusta yhtiön lippulaivapuhelinten, täysin langattomien nappikuulokkeiden ja langattomien latausalustojen suhteen. Puutos saattaa tosin kääntää osan hifistelijöistä toisten mallien pariin, jos he eivät halua ostaa erillistä adapteria.

(Image credit: Apple)

Automaattinen laitteensiirtotoiminto tuo käyttäjille helpon mahdollisuuden vaihtaa laitteita iPhonen, iPadin tai Macin välillä, jolloin musiikinkuuntelusta voi siirtyä helposti puheluun yhden napin painalluksella. Äänen voi lisäksi jakaa muista Apple-lähteistä kahden AirPodsin välille, jolloin samaa musiikkia voi kuunnella samanaikaisesti kaksi henkilöä.

Apple tukee lisäksi digiavustaja Siriä, jonka kautta voi muun muassa soittaa musiikkia, tehdä puheluita, säätää äänenvoimakkuutta ja saada opasteita.

Apple sanoo AirPods Maxiin liitettävien laitteiden vaativan vähintään joko iOS 14.3:n, iPadOS 14.3:n, macOS Big Sur 11.1:n, watchOS 7.2:n tai tvOS 14.3:n. Ne toimivat myös Android- ja Windows-laitteissa, mutta tällöin ne eivät tue Spatial Audiota tai laitteensiirtoa.

Vastamelutoiminto

Kuulokkeissa on vastamelutoiminto sekä tätä varten tarkoitettu painike, josta voi valita erillisen Transparency-tilan. Tällöin kuulokkeet äänittävät ympäröivää ääntä ja toistavat nämä kuulokkeisiin, jos käyttäjä haluaa tietää, mitä ympärillä tapahtuu esimerkiksi keskustan ruuhkissa.

Vastamelutoimintoa varten varten "kummassakin kuulokkeessa on kolme ulospäin suuntautunutta mikkiä ulkopuolista ääntä varten, sekä yksi sisäänpäin suunnattu mikrofoni, joka tarkkailee käyttäjän korvaan kantautuvaa ääntä. Nämä yhdessä sisäänrakennetun teknologian avulla mukauttavat vastamelutoimintoa automaattisesti kuuntelijan ympärillä kuuluvan melun mukaan.

Apple AirPods Prossa on jo entuudestaan vastamelutoiminto, joten toiminto ei ole Applelle uusi aluevaltaus. Uskomme sen kuitenkin olevan nappikuulokkeita laadukkaampi, kiitos kuppikuulokkeiden oman äänenvaimennuksen.