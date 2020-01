AMD nimeää FreeSync-näytöt uusiksi selkeyttääkseen oikean monitorin valintaa

AMD on brändännyt uusiksi yhtiön FreeSync-monitorit CES 2020 -tapahtuman yhteydessä. Nimenmuutoksen tarkoituksena on tehdä selkeämmäksi näyttöjen erot, joita varten yhtiö esittelee kolmen eri tason FreeSync-monitoreja jatkossa.

Tämän avulla pyritään helpottamaan pelaajien valintaa oikean näytön löytämiseksi, joten vanhat FreeSync- ja FreeSync 2 HDR -jaotteluista on luovuttu. Jatkossa monitorit on jaoteltu seuraavanlaisesti: FreeSync, FreeSync Premium ja FreeSync Premium Pro.

Nimenmuutoksesta huolimatta kaksi tasoa pysyy käytännössä ominaisuuksiltaan samana, ja ainoastaan niiden nimi muuttuu. Sen sijaan näiden keskelle asettuva keskimmäinen malli on tuore tapaus.

Toisin sanoen FreeSync on perustason näyttö, jossa löytyy yksinkertaisesti tuki FreeSyncille. Tällä pyritään eliminoimaan ruudun repeily ja häntiminen samaan tapaan kuin Nvidian kehittämällä G-Syncillä.

FreeSync Premium on puolestaan uusi välimalli, jolla varustetut näytöt ovat vähintään 120 Hz virkistystaajuudella, alimmillaan Full HD -resoluutiolla sekä LFC-teknologialla (low frame rate compensation) varustettuja. Jälkimmäinen pyrkii pitämään ruudunpäivityksen sulavana tietokoneissa, joiden tehot eivät välttämättä riitä pyörittämään pelejä näytön vähimmäisvirkistystaajuuden vaatimalla tasolla.

FreeSync Premium Pro on puolestaan kolmikon huippumalli, jossa on kaikki edellisen mallin toiminnot sekä tuki HDR:lle.

Priimakasvua

FreeSync on ollut markkinoilla kuuden vuoden ajan, ja AMD ilmoitti yli 1 000 näytön olevan sertifioitu tammikuussa 2020.

Yksi muutos uudelleenbrändäyksen taustalla on varmasti se, ettei markkinoilla ollut vielä ennen vuotta 2018 kovin montaa korkealla virkistystaajuudella varustettua monitoria LFC-teknologialla. Tilanne on muuttunut sittemmin, sillä markkinoilla on yli 300 FreeSync Premium -näyttöä, eli lähes kolmannes kaikista FreeSync-monitoreista.

Tarkempia tietoja muutoksista sekä muusta FreeSync-näyttöihin liittyvästä voit lukea AMD:n hiljattain päivitetyltä FAQ-sivulta.

