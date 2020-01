Tunnettu analyytikko listasi kaikki Applen julkaisut vuonna 2020

Aina kun Ming-Chi Kuo puhuu Applen tulevaisuudesta, kaikkien kiinnostuneiden on syytä pitää korvansa höröllä. Tunnettu analyytikko kertoo tällä kertaa, että Apple julkaisisi jo ensimmäisen vuosipuoliskon aikana iPhone SE 2:n ja langattoman latausalustan.

Uusimmat tiedot bongasi ensimmäisenä MacRumours, joka myös listasi kaikki Kuon mainitsemat tuotteet. Suurin ennustus kohdistuu 4,7-tuumaiseen LCD-iPhoneen, joka olisi suositun iPhone SE:n kauan odotettu seuraaja.

Apple on siirtynyt jatkuvasti enemmän kohti premium-segmenttiä ja samalla ajatus iPhone SE:n ja iPhone 5C:n seuraajasta on tuntunut yhä kaukaisemmalta. Pienikokoisesta ja edullisesta iPhonesta on kuitenkin huhuttu sitkeästi jo vuosien ajan – ja tänä vuonna yhä kiihtyvämpään tahtiin. LCD-näytön valitseminen iPhone SE 2:een olisi looginen vaihtoehto, sillä OLED-paneelit on varattu Applen kalliimpiin puhelimiin.

Myös MacBookit ja iPadit voivat uudistua myöhemmin tänä vuonna. Apple ehti jo päivittää 15-tuumaisen MacBook Pronsa 16-tuumaiseksi ja vaihtoi samalla vikaherkän perhoskytkinnäppäimistön perinteiseen saksikytkinnäppäimistöön. On siis todennäköistä, että vastaava muutos tehdään jossain vaiheessa myös 13-tuumaiselle MacBook Prolle ja MacBook Airille, joista voi tulla samalla 14-tuumaisia. Kuo ennustaa lisäksi, että iPad Pro saisi uuden päivityksen vuonna 2020.

Odottamattomat julkaisut

Kuon mukaan Apple saattaisi julkaista myös langattoman latausalustan, GPS-laatan sekä premium-tason Bluetooth-kuulokkeet. Kaikki edellä mainituista tuotteista olisivat hieman epätavallisia valintoja Applelle, mutta löytyvät samalta aikajanalta kuin muutkin Kuon mainitsemat tuotteet.

GPS-laatta olisi kauan huhuttu AirTag, joka kilpailisi suosittuja Tile-paikannuslaattoja vastaan. Omasta mielestämme julkaisu vaikuttaa varsin epätodennäköiseltä, mutta olemme toisaalta kuulleet monia huhuja Kuon ennusteen tueksi.

Applen kuuloketarjonta taas on koostunut aiemmin vain AirPodeista ja Beats-brändin alla julkaistuista tuotteista, mutta tänä vuonna valmistaja saattaa esitellä omalla nimellään myös langattomat vastamelukuulokkeet. Ne osuisivat todennäköisesti samaan hintaluokkaan Bosen Noise Cancelling Headphones 700:n ja Sonyn WH-1000XM3:n kanssa.

Langaton latausalusta voisi puolestaan olla joko yksinkertainen langaton latausalusta yhdelle laitteelle tai monen laitteen latausta tukeva matto. On myös varsin todennäköistä, että kyseessä olisi juuri Applen viime vuonna peruttu AirPower.

Kaikki edellä mainitut ennusteet ovat tässä vaiheessa vielä pelkkiä arvioita, joten niihin kannattaa suhtautua varauksella. Olemme vuosien saatossa oppineet, että Applen tapauksessa ainoa varma asia on syyskuussa tapahtuva iPhone-julkaisu.