Seuraavan vuoden iPad Pro 12,9:ssä saattaa olla uusi näyttö ja piirisarja

Applen iPad Pro -mallit saattavat saada vuonna 2020 merkittävän päivityksen, jos viimeisimmät huhut pitävät paikkansa. Uusiin iPad Pro -malleihin ennustetaan nimittäin mini-LED-näyttöjä ja A14X-piirisarjoja.

Väitteen takana on arvostettu Apple-analyytikko Ming-Chi Kuo, jonka raportista uutisoi ensimmäisenä MacRumors. Kuo lisäsi näytön olevan 12,9-tuumainen ja kertoi tabletin näkevän päivänvalon vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä.

Väittämä ei ole kuitenkaan täysin uusi, sillä Kuo on puhunut jo aiemmin iPad Pron saavan mini-LED-näytön. Sen avulla iPadin näytöistä saataisiin entistä ohuempia ja kevyempiä, minkä lisäksi OLED-näytöissä vaarana oleva kiinni palamisen riski saataisiin eliminoitua.

Samassa raportissa Kuo väittää, että mini-LED "parantaisi merkittävästi [laitteen] tuottavuutta ja viihdekokemusta", joskaan hän ei kertonut tarkempia syitä, miksi näin olisi.

Merkittävin uusin tieto uudessa vuodossa on julkaisuikkuna, jonka Kuo oli aiemmin määritellyt loppuvuodeksi 2020 tai alkuvuodeksi 2021. Myös maininta A14X-piirisarjasta on uusi, vaikkei se tulekaan suurena yllätyksenä. Oletuksena on ollut, että Apple aikoo lisätä tuleviin malleihinsa markkinoiden parhaan suorittimen, mutta raportissa ei kerrota sen enempää yksityiskohtia A14X:stä.

Kaksi hyvin erilaista iPad Prota

Yksi mielenkiintoinen lisä yllä olevaan on se, että Kuo on kertonut aiemmin, että Apple julkaisisi uuden iPad Pro -mallin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla.

Jos väite pitää edelleen paikkaansa, saattaisimme nähdä ensi vuonna kaksi iPad Pro -julkistusta. Näistä ensimmäinen olisi luultavasti verrattain maltillisella päivityksellä varustettu malli, kuten esimerkiksi 11-tuumainen jatkaja iPad Pro 11:lle (2018). Toinen olisi sitten mahdollisesti nyt väitetty uusi mini-LED-näytöllä varustettu 12,9 tuuman kalliimpi malli.

Apple on julkaissut toisinaan uusia iPad Pro -malleja useammassa eri koossa, mutta nämä julkaistaan usein samaan aikaan. Olemme tosin kuulleet toisaalta, että Apple saattaisi siirtyä tulevaisuudessa kahden iPhonen julkaisutahtiin vuodessa, joten sama saattaisi toistua myös iPad Pro -mallien suhteen. Tämä on kuitenkin tässä vaiheessa vain spekulaatiota, eikä mitään tämän suuntaista ole varmennettu Applen suunnalta.

Joka tapauksessa näyttäisi siltä, ettei meidän tarvitse odottaa enää kauaa saadaksemme lisää tietoja uusista iPad Pro -malleista.