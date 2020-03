PS5:n tekniset tiedot paljastetaan huomenna – näin katsot lähetyksen suorana

PlayStation Europe on paljastanut twiitissään yhtiön julkaisevan PS5:stä huomenna 18. maaliskuuta suoran lähetyksen, jossa esitellään konsolin tekniset tiedot ja kyvyt tarkemmin.

Konsolin pääarkkitehti Mark Cerny saapuu kertomaan lähetykseen seuraavan sukupolven konsolin tehoista ja lupaa "syventyä tarkemmin PS5:n arkkitehtuuriin ja siihen, miten se muokkaa tulevaisuuden pelejä."

Tomorrow at 4pm GMT / 5pm CET, PS5 lead system architect Mark Cerny provides a deep dive into PS5’s system architecture and how it will shape the future of games.Watch tomorrow on PlayStation Blog: https://t.co/lekCBquO2x pic.twitter.com/sjqZLCfCBvMarch 17, 2020