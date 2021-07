Poirier vs McGregor 3: näin näet UFC 264 -lähetyksen suorana Suomessa

UFC:n tämän vuoden toistaiseksi suurin ottelu käydään lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, kun Dustin Porier ja Conor McGregor kohtaavat toisensa oktagonissa kolmannen kerran. Kerromme tässä oppaassa kaiken tarvittavan tiedon lähetyksestä, jotta voit katsoa sen ja koko UFC 264 -illan suorana lähetyksenä Suomessa sekä ulkomailla.

Kaksikko kävi toistensa kimppuun ensimmäisen kerran vuoden 2014 UFC 178 -tapahtumassa. Tuolloin McGregor nujersi teknisellä tyrmäyksellä vastustajansa alle kahteen minuuttiin.

UFC 264: Poirier vs McGregor 3 Ajankohta: Sunnuntaina 11. heinäkuuta Ensimmäiset ottelut: 01.00 Pääkortti: 05.00 Areena: T-Mobile Arena, Las Vegas, Yhdysvallat Lähetys: Viaplay

Toista kohtaamista jouduttiin odottamaan seitsemän pitkää vuotta, kunnes ottelu viimein tapahtui UFC 257:ssa tammikuussa. Tällä kertaa Poirier veti pidemmän korren, joten voitot ovat 1-1 ja fanit vaativat ratkaisevaa ottelua.

Kyseessä on luonnollisesti pääottelu, mutta tarjolla on myös monia muita huippukohtaamisia. Erityisesti Stephen “Wonderboy” Thompsonin ja kakkossijoitetun Gilbert Burnsin kohtaaminen saa monet innostumaan. Koska voittaja pääsee todennäköisesti taistelemaan mestaruudesta, luvassa on valtavien panosten mittelö.

Tässä artikkelissa kerromme kaiken tarpeellisen UFC 264 -illasta. Virittäydy siis tunnelmaan ja katso Poirier vs McGregor 3 suorana lähetyksenä Suomessa.

Milloin on Poirier vs McGregor 3 ja UFC 264?

Poirier vs McGregor 3 järjestetään osana UFC 264 -tapahtumaa 11. heinäkuuta. Vaikka virallinen ajankohta on maailmalla jo 10. päivä, alkaa tapahtuma Suomessa vasta seuraavan päivän puolella. Ensimmäiset ottelut käynnistyvät kello 01.00.

Pääottelu Poirier vs McGregor 3 on merkitty alkavaksi 05.00 Suomen aikaa.

Katso Poirier vs McGregor 3 Suomessa

UFC 268 -tapahtuman esitysoikeudet on Viaplayllä. Valitettavasti varsinainen päälähetys on PPV-tapahtuma, josta joutuu maksamaan erikseen. Poirierin ja McGregorin ottelun näkeminen maksaa 49,95 euroa.

Ottelun ja tapahtuman selostavat Jani Rajalin sekä ‪Aleksi Nurminen. Tarjolla on myös vaihtoehto vaihtaa kieli englanniksi.

Näin näet UFC 264 -tapahtuman ilman PPV-maksua

Suurin osa kanavista veloittaa tapahtumasta erillisen PPV-maksun. Aivan kaikkialla näin ei kuitenkaan ole, ja Euroopassa katselu onnistuu DAZN:n kautta. Tämä tosin vaatii tilauksen sekä VPN-palvelun käytön, jotta sijainniksesi näkyy Itävalta, Saksa tai Espanja. Muutkin maat saattavat toimia, mutta nämä olemme testanneet varmaksi. Voit liittyä mukaan DAZN:n kotisivuilta. Tarjolla on lisäksi 30 päivän ilmainen koejakso.Katso tarjous

Poirier vs McGregor 3 -ottelun ennakkoasetelmat

Ottelun lopputulos painautuu isoksi osaksi kummankin taistelijan historiaa, joten panokset ovat valtavat. Kumpikin haluaa saada ratkaisevan niskalenkin toisesta.

Poirier on kaksikosta vähemmän tunnettu. Louisianassa syntynyt ottelija ei ole kenties yhtä valovoimainen kuin vastustajansa, mutta hän on yhtä kaikki Lightweight-sarjan ykköshaastaja 27-6-rekordillaan. McGregor on listalla kuudentena (22-5). Irlantilaisen kohdalla on myös kiinnostavaa, ettei hän ole poistunut oktagonista voittajana sitten viime vuoden tammikuun.

Panokset ovat siis valtavat, ja ottelu saattaa hyvinkin kestää täydet kolme erää. Pitkälle venyvä ottelu kallistuu Poirierin eduksi, joka on tunnettu juuri kestävyydestään.

(Image credit: eff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images)

Kuka on Conor McGregor?

Vaikka McGregor on hävinnyt viimeisiä otteluitaan, on Dublinissa syntynyt ottelija MMA:n suurin tähti. Irlantilainen piti ensimmäisenä taistelijana samanaikaisesti sekä UFC:n Lightweight- että Featherweight-vyötä. Tähän voidaan lisätä vielä toinen saavutus, sillä McGregor on ensimmäinen tyrmäysvoiton Featherweight-, Lightweight- ja Welterweight-luokassa ottaneena ottelijana.

Vuonna 2008 aloittanut tähti siirtyi UFC:n riveihin 2013. Irlantilainen McGregor on koko MMA-historian merkittävimpiä nimiä.

Kuka on Dustin Poirier?

Poirier tunnetaan myös lempinimellä 'The Diamond'. Yhdysvalloissa syntynyt ottelija on voittanut urallaan neljä UFC-mestaria.

Erityisen merkittävä tulos on voittosarakkeessa, sillä Poirier on voittanut 20/27 ottelua tyrmäyksellä tai luovutusvoitolla. Kyseessä onkin erittäin vaarallinen ottelija, joka saattaa hyvinkin murjoa raa'alla voimalla itsensä voittoon.

Poirier vs McGregor: Edelliset ottelut

Kaksikko on ollut oktagonissa edellisen kerran tammikuussa. Tuolloin McGregor pyörsi lopettamispäätöksensä ja palasi Abu Dhabissa järjestetyssä ottelussa kehään.

Vaikka McGregor voitti ensimmäisen kohtaamisen, Poirierin iskusarja toisessa ottelussa aiheutti legendaarisen teknisen tyrmäyksen.

UFC 264: otteluohjelma

Poirier ja McGregor tähdittävät UFC 264 -tapahtumaa, mutta luvassa on myös monia muita huippuotteluita. Erityisesti Gilbert Burnsin ja Stephen Thompsonin ottelusta on luvassa spektaakkeli.

Burns pyrkii kampeamaan takaisin voittojen tielle valtavan pettymyksen jälkeen. Burns koki tappion Kamaru Usmanille UFC 258 -tapahtumassa aiemmin tänä vuonna, minkä yhteydessä mestaruusvyö jäi haaveeksi. Samalla katkesi "Durinho"-lempinimellä kulkevan ottelijan kuuden ottelun voittoputki.

Koko otteluohjelma näyttää tältä:

MAIN CARD

Dustin Poirier vs Conor McGregor (Lightweight)

Gilbert Burns vs Stephen Thompson (Welterweight)

Tai Tuivasa vs Greg Hardy (Heavyweight)

Irene Aldana vs Yana Kunitskaya (Women Bantamweight)

Sean O'Malley vs Louis Smolka (Bantamweight)

PRELIMS

Carlos Condit vs Max Griffin (Welterweight)

Niko Price vs Michel Pereira (Welterweight)

Ryan Hall vs Ilia Topuria (Featherweight)

EARLY PRELIMS

Trevin Giles vs Dricus Du Plessis (Middleweight)

Jennifer Maia vs Jessica Eye (Women Flyweight)

Omari Akhmedov vs Brad Tavares (Middleweight)

Zhalgas Zhumagulov vs Jerome Rivera (Flyweight)

Yaozong Hu vs Alen Amedovski (Middleweight)